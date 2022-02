Huyện Nga Sơn phát triển theo hướng bền vững

Năm 2021, huyện Nga Sơn triển khai thực hiện có hiệu quả “Mục tiêu kép”, vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa kiểm soát tốt dịch COVID-19. Chủ động đề ra các giải pháp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho việc khôi phục, phát triển sản xuất, kinh doanh. Do vậy có 20/23 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra trên các lĩnh vực.

Mô hình nuôi tôm công nghiệp tại xã Nga Tân mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Xuân Hùng

Trong điều kiện gặp nhiều khó khăn trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm do dịch COVID-19, nhưng huyện Nga Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục, khai thác tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của Nhân dân. Trong đó, sản xuất nông nghiệp đạt được kết quả khá toàn diện và là năm được mùa cả 2 vụ, năng suất cao nhất từ trước tới nay. Diện tích nhà kính, nhà lưới sản xuất rau, củ, quả an toàn, nuôi tôm thẻ chân trắng theo hướng công nghệ cao được mở rộng, toàn huyện xây dựng được 5 ha, nâng tổng diện tích toàn huyện đạt 19,5 ha; tích tụ, tập trung đất đai 120,5 ha, nâng tổng diện tích toàn huyện đạt 454,8 ha; xây dựng 6 ha vùng rau an toàn tập trung chuyên canh tại 2 xã Nga Thành và Nga Yên, nâng tổng số diện tích vùng rau an toàn chuyên canh toàn huyện đạt 29 ha. Đi đôi với đó, huyện tập trung chỉ đạo tốt công tác phòng, chống dịch; tổ chức tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm bảo đảm yêu cầu và đạt kế hoạch đề ra. Công tác bảo vệ môi trường, nhất là vệ sinh môi trường được huyện quan tâm chỉ đạo nhằm tăng cường công tác quản lý Nhà nước về môi trường; đồng thời, bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường sống theo hướng tích cực. Hiện nay, toàn huyện đã có 100% số hộ gia đình được sử dụng nước hợp vệ sinh và 78,8% số người dân sử dụng nước sạch. Đi đôi với phát triển nông nghiệp, ngay từ đầu năm, UBND huyện đã xây dựng kế hoạch, văn bản chỉ đạo các xã triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, NTM kiểu mẫu. Huyện cũng đã kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; tăng cường xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm... Kết quả, năm 2021, tốc độ tăng giá trị sản xuất của huyện đạt 13,5%; trong đó, nông, lâm nghiệp và thủy sản, tăng 6,5%; công nghiệp - xây dựng tăng 18,4%; dịch vụ tăng 11,9%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 49,028 triệu đồng, tăng 3,33 triệu đồng so với cùng kỳ.

Lĩnh vực văn hóa – xã hội được quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả. Công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở thực hiện có hiệu quả. Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia tiếp tục được quan tâm thực hiện có hiệu quả. Đồng thời, chú trọng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân; ứng dụng các kỹ thuật cao trong khám và chữa bệnh. Chỉ đạo thực hiện kịp thời, đầy đủ các chính sách an sinh xã hội; đồng thời, nắm chắc tình hình đời sống của Nhân dân, người có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế để có biện pháp hỗ trợ kịp thời, chu đáo. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm được quan tâm thực hiện có hiệu quả. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và bảo đảm ổn định, không để xảy ra “đột xuất”, “bất ngờ”, hình thành “điểm nóng” phức tạp về an ninh trật tự.

Phát huy kết quả đạt được, năm 2022 huyện Nga Sơn phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 13,5% trở lên; trong đó, nông, lâm, thủy sản 3,7%; công nghiệp - xây dựng 17,5%; dịch vụ, thương mại 13,3%; thu nhập bình quân đầu người 53 triệu đồng/năm trở lên; diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn ứng dụng công nghệ cao 104 ha trở lên; giá trị sản phẩm trên một ha diện tích trồng trọt và nuôi trồng thủy sản 170 triệu đồng trở lên; tổng huy động vốn đầu tư phát triển 2.000 tỷ đồng trở lên...

Để đạt kế hoạch đề ra, huyện tiếp tục chỉ đạo thực hiện quyết liệt, thích ứng an toàn, linh hoạt, sáng tạo các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Tiếp tục thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng gắn với phát triển các sản phẩm chủ lực, có lợi thế và nhu cầu thị trường. Khuyến khích các hình thức liên kết sản xuất giữa doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác với nông dân; chỉ đạo thực hiện tốt Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”, xây dựng thương hiệu cho một số sản phẩm chủ lực trong sản xuất nông nghiệp. Ổn định chăn nuôi các trang trại công nghiệp, từng bước áp dụng khoa học công nghệ trong chăn nuôi, giảm chăn nuôi nông hộ trong khu dân cư, khuyến khích sản xuất chăn nuôi theo hợp đồng để nâng cao giá trị. Tiếp tục đầu tư hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản, ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào nuôi trồng thủy sản, nuôi công nghiệp, công nghệ cao. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Kêu gọi, thu hút các doanh nghiệp đầu tư tại cụm công nghiệp, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Đồng thời, thực hiện có hiệu quả công tác xúc tiến thương mại, giới thiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, ưu tiên bố trí vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và hoàn thành các dự án trọng điểm. Tiếp tục chỉ đạo nâng cấp, bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học, bảo đảm đủ điều kiện theo yêu cầu của chương trình giáo dục. Nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Đẩy mạnh đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, các chính sách đối với người có công và đối tượng bảo trợ xã hội, các chương trình giảm nghèo.

Lê Văn Dậu

Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn