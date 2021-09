Huyện Hà Trung bảo đảm an toàn các tuyến đê trong mùa mưa bão

Để sẵn sàng hộ đê khi có lũ lớn xảy ra trên các tuyến sông, hằng năm, huyện Hà Trung đã chủ động chuẩn bị các phương án hộ đê theo phương châm “4 tại chỗ” và “3 sẵn sàng”.

Đoạn đê hữu sông Hoạt, xã Yên Dương (Hà Trung) chưa đảm bảo cao trình, mặt cắt chống lũ.

Trên địa bàn huyện Hà Trung có 2 con sông chính là sông Lèn và sông Hoạt, vào mùa mưa, do địa hình lòng chảo nên sông tiêu nước chậm và thường xuyên gây ngập lụt. Qua rà soát của Hạt Quản lý đê Hà Trung, trên đê tả sông Hoạt đoạn từ km 15+300 – km 32+055 qua các xã Yên Dương, Hoạt Giang, Hà Vinh chưa đảm bảo cao trình, mặt cắt chống lũ. Khi xảy ra mưa lớn, nước sông dâng cao, nhiều đoạn đê bị tràn, sạt trượt. Ngoài ra, trên tuyến đê có 5 cống tiêu thoát lũ bị rò và lùng mang cống. Tại đoạn đê hữu sông Hoạt từ km 17+500 – km 21+900 qua các xã Hà Lai, Hà Châu, nhiều đoạn bị sạt lở, chưa được đầu tư kè kiên cố và chưa bảo đảm cao trình chống lũ. Trên địa bàn huyện Hà Trung có 1.484 hộ/5.240 khẩu sinh sống ở khu vực bãi sông phải sơ tán khi có mưa, lũ và 4.712 hộ/16.505 khẩu ở vùng trũng thấp có nguy cơ ngập lụt. Để chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời với mọi diễn biến bất thường của thời tiết, bảo đảm an toàn hệ thống đê điều, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Hà Trung đã chủ động rà soát, đánh giá hiện trạng đê điều, xây dựng phương án hộ đê và bảo vệ các trọng điểm xung yếu theo phương châm “4 tại chỗ” và “3 sẵn sàng”. Tăng cường công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi, quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lũ. Đồng thời, tăng cường tuần tra, canh gác đảm bảo an toàn đê điều; nạo vét khơi thông dòng chảy, phá bỏ ách tắc trên các hệ thống kênh tiêu; phát quang mái đê; bảo vệ trọng điểm đê, kè, cống xung yếu trên địa bàn huyện; xây dựng phương án sơ tán dân sinh sống ở khu vực có nguy cơ xảy ra ngập lụt; xây dựng và củng cố lực lượng xung kích cấp xã trong phòng, chống thiên tai. Ngoài lực lượng của các địa phương, huyện Hà Trung phối hợp với Sư đoàn 390, Lữ đoàn 368, Quân đoàn I huy động cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng tham gia công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống xảy ra. Khi có mưa lớn, nước sông Lèn và sông Hoạt dâng cao các xã, thị trấn dọc các sông thường xuyên tuần tra canh gác đê và hộ đê theo các cấp độ báo động và bố trí lực lượng trực 24/24h theo dõi diễn biến của mưa lũ để xử lý các tình huống xảy ra. Đồng thời, thông báo cho Nhân dân sống vùng ngoại đê chủ động sơ tán khi mực nước dâng cao. Trước mùa mưa bão, tại các vị trí đê xung yếu, công tác chuẩn bị vật tư, phương tiện, các thiết bị phục vụ phòng chống thiên tai được chuẩn bị nghiêm túc. Đến nay, huyện đã dự trữ được 3.030m3 đất, 360m3 đá hộc, 145m3 đá dăm, 140m3 cát, 5.700 cây tre, 7.100 cọc tre, 815 rọ thép và rọ tre, 34.600 bao tải... Sẵn sàng huy động 97 ô tô, 18 thuyền, 8 cái xuồng các loại, 25 máy xúc, lều bạt 6 bộ, phao cứu sinh 70 cái... phục vụ công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Đối với các vùng thường xuyên bị chia cắt khi có mưa lũ, các xã chuẩn bị lương thực, thực phẩm, nước uống đảm bảo đủ cứu trợ trong thời gian 3 ngày cho người dân. Đối với các dự án nâng cấp, cải tạo kè đê hữu sông Hoạt qua xã Hà Châu, công trình sửa chữa cống dưới đê... đang đầu tư xây dựng, huyện đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và an toàn phòng chống bão lũ. Ngoài ra, huy động lực lượng ở các xã, thị trấn nạo vét kênh tiêu, khơi thông dòng chảy, phá bỏ các ách tắc cản trở việc tiêu thoát lũ, phát quang mái đê phục vụ công tác tuần tra canh gác đê trong mùa mưa lũ. Đồng thời, xử lý dứt điểm các vụ vi phạm Luật Đê điều còn tồn đọng; thường xuyên tuần tra phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm những vi phạm ngay từ khi mới phát sinh. Kiểm tra, xử lý việc tập kết, khai thác cát, sỏi, để vật liệu trái phép ở bãi sông, lòng sông; xử phạt nghiêm đối với các xe chở nguyên vật liệu quá tải chạy trên đê.

Bài và ảnh: Hải Đăng