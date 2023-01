Huy động vốn tăng mạnh trong ngày giao dịch đầu tiên tại các ngân hàng

Ngày 27-1 (mùng 6 Tết Qúy Mão) các ngân hàng đã hoạt động trở lại. Trong ngày đầu năm mới, khá đông khách hàng đến gửi tiết kiệm lấy may. Nhiều ngân hàng tăng lãi suất tiền gửi và thực hiện các chương trình khuyến mãi để tranh thủ thu hút nguồn tiền nhàn rỗi. Không khí giao dịch sôi động cùng quyết tâm cao hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch tăng trưởng tín dụng trong năm 2023.

Khách hàng giao dịch tại Agribank Thanh Hóa

Ngày giao dịch đầu tiên trong năm mới, xu hướng khách hàng gửi tiết kiệm tăng cao với hy vọng đón lộc, đón may mắn. Vì vậy, nhiều ngân hàng tranh thủ dịp này để vừa tri ân khách hàng vừa thu hút thêm nguồn tiền nhàn rỗi sau kỳ nghỉ tết. Gần cuối giờ sáng mùng 6 tết, sau khi sắp xếp xong công việc tại công ty, chị Nguyễn Thị Hạnh ở phường Ngọc Trạo (TP Thanh Hóa) tranh thủ đến Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh Thanh Hóa (Agribank Thanh Hóa) để gửi tiền tiết kiệm. Sau khi được nhân viên giao dịch tư vấn, chị Hạnh đã chọn kỳ hạn gửi 1 năm, chị còn được ngân hàng lì xì 100 ngàn đồng. Chị Hạnh cho biết: “Tôi gửi 20 triệu đồng, là số tiền tích góp từ nhiều tháng trước tết. Số tiền tuy không nhiều nhưng tôi vẫn gửi tiết kiệm để vừa bảo đảm an toàn, vừa có lãi. Ngoài ra, ngày đầu năm mới, đi gửi chút tiền tiết kiệm coi như lấy lộc đầu năm”.

Khách hàng đến với các ngân hàng trong ngày 27-1 đều được nhận quà tặng.

Được biết, hiện nay Agribank Thanh Hóa đang áp dụng chương trình ưu đãi “Vui đón xuân sang- Rộn ràng quà tặng”. Chương trình áp dụng cho các khách hàng giao dịch gửi tiết kiệm, chuyển tiền, mở tài khoản, mở thẻ, và các giao dịch điện tử. Theo đó, Agriank Thanh Hóa dành 5.000 bao lì xì tặng cho tất cả các khách hàng đến giao dịch trực tiếp trong ngày giao dịch đầu tiên và hàng chục nghìn lì xì chương trình bốc thăm may mắn cho khách hàng gửi tiết kiệm. Tính đến trưa mùng 6 tết, các chi nhánh trực thuộc Agribank Thanh Hóa đã có gần 10.000 lượt khách hàng giao dịch tại quầy, trong đó phần lớn là giao dịch gửi tiết kiệm với số tiền huy động hơn 50 tỷ đồng.

Các ngân hàng khác trên địa bàn tỉnh như: Vietcombank, Agribank Nam Thanh Hóa, SHB, Bắc Á Bank, Techcombank… cũng tận dụng cơ hội tiền nhàn rỗi trong dân sau tết khá lớn, đồng loạt “tung” nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn, thu hút nguồn vốn như: tặng tiền lì xì, bốc thăm trúng thưởng, cộng lãi suất tiền gửi, trúng thưởng cuối kỳ… Cùng với đó, không phân biệt là gửi tiết kiệm hay mở tài khoản, mở thẻ, vay vốn…, tất cả khách hàng đến với các ngân hàng trong ngày 27-1 đều được nhận quà tặng.

Không khí giao dịch sôi động trong ngày đầu năm tại các ngân hàng trên địa bàn tỉnh là tín hiệu lạc quan để ngành Ngân hàng tiếp tục đẩy nhanh tái cơ cấu, ổn định thanh khoản, góp phần thúc đẩy đà tăng trưởng cho nhiều ngành sản xuất, kinh doanh. Trong năm 2023, ngành Ngân hàng đã đề ra mục tiêu tổng nguồn vốn huy động tăng 13%, dư nợ cho vay tăng 12%.

Khách hàng được ngân hàng lì xì khi đến gửi tiết kiệm nhân dịp Xuân Quý Mão

Để thực hiện mục tiêu trên, ngay từ đầu năm, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa đã tập trung chỉ đạo các tổ chức tín dụng thực hiện nghiêm chính sách an ninh tiền tệ, cải cách thủ tục hành chính, bám sát các mục tiêu phát triển chung của tỉnh để xây dựng kế hoạch tăng trưởng tín dụng hợp lý. Đồng thời, tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025”. Chủ động phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trên địa bàn, đặc biệt là cơ quan công an, tòa án, cơ quan thi hành án các cấp trong quá trình thu hồi nợ xấu và xử lý tài sản bảo đảm. Phát triển đa dạng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu vốn của người dân, hạn chế “tín dụng đen”; tích cực hỗ trợ doanh nghiệp, người dân duy trì, phát triển sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Khánh Phương