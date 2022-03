HTX dịch vụ nông nghiệp đa dạng hóa các loại hình dịch vụ

Những năm qua, các HTX dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đã chủ động trong việc đa dạng hóa các ngành nghề, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh và đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng các dịch vụ cho xã viên, người dân tại địa phương.

Mô hình nông nghiệp công nghệ cao của HTX dịch vụ nông nghiệp Thiệu Hưng, thị trấn Thiệu Hóa.

Là một trong những HTX hoạt động hiệu quả, với mục tiêu luôn đổi mới trong tổ chức sản xuất, kinh doanh để phù hợp với thực tiễn, HTX dịch vụ nông nghiệp công nghệ cao Định Hòa, xã Định Hòa (Yên Định) đã phát triển theo hướng đa dạng hóa các ngành nghề, dịch vụ, sản xuất nông sản an toàn, ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất. Để phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, HTX đã đầu tư xây dựng 17.000m2 nhà lưới để trồng dưa Kim Hoàng hậu và rau, củ an toàn; đồng thời, liên kết với doanh nghiệp để tiêu thụ sản phẩm ở các siêu thị, cửa hàng thực phẩm an toàn. Bên cạnh đó, HTX cung cấp dịch vụ mạ khay máy cấy, cơ giới hóa cho xã viên và các hộ dân trên địa bàn xã. Ngoài việc cung cấp nguồn giống bảo đảm chất lượng, đúng với bộ cơ cấu cây trồng, cán bộ kỹ thuật của HTX còn trực tiếp hướng dẫn quy trình, kỹ thuật sản xuất; nhờ đó, năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế trên diện tích sản xuất nông nghiệp của các xã viên và người dân luôn ổn định. Anh Phạm Văn Viên, giám đốc HTX, cho biết: Để hoạt động dịch vụ phát huy hiệu quả cao nhất, HTX đã phối hợp chặt chẽ với cán bộ nông nghiệp UBND xã Định Hòa để tập huấn, chuyển giao khoa học - kỹ thuật trong nông nghiệp; đồng thời, không ngừng học hỏi, tìm tòi để đầu tư các loại máy móc, liên kết doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm ổn định.

Là một trong những địa chỉ tin cậy của người dân trên địa bàn thị trấn Thiệu Hóa, HTX dịch vụ nông nghiệp Thiệu Hưng đã tích cực thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển vùng trồng rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP với diện tích hơn 16 ha; đồng thời, xây dựng 26.000m2 nhà màng sản xuất dưa Kim Hoàng hậu. Trước mỗi mùa vụ, HTX đã chủ động bơm nước, nạo vét mương, dẫn nước đến tận các thửa ruộng và bảo vệ hoa màu cho người dân; xây dựng các trạm biến áp, toàn bộ hệ thống đường trung áp và đường dây hạ áp, lắp và xây mới cống dẫn nước qua đường và một số tuyến mương... Đi đôi với đó, HTX còn chủ động liên kết với các viện nghiên cứu, Công ty CP Giống cây trồng Trung ương cung ứng giống lúa lai, lúa thuần,... cho người dân. Bên cạnh đó, để đáp ứng nhu cầu của các xã viên và người dân, HTX hiện đã mở rộng các khâu dịch vụ, như: cày bừa, thu gom rác, tín dụng nội bộ... Ngoài ra, phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Thiệu Hóa xây dựng kế hoạch sản xuất, lịch thời vụ phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; mở các lớp tập huấn nâng cao kỹ thuật sản xuất lúa, rau màu.

Hiện nay, toàn tỉnh có 734 HTX nông nghiệp và không ngừng nâng cao chất lượng, đa dạng các khâu dịch vụ; sản xuất theo hướng công nghệ cao, an toàn; ngoài ra, các HTX đều có sự liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp - HTX - hộ dân để sản xuất, chủ động tìm kiếm đối tác để ký kết hợp đồng tiêu thụ nông sản. Nhờ đó, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế cho diện tích sản xuất nông nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều HTX đã mạnh dạn ứng dụng khoa học - kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất, như: nhà màng, nhà lưới, ứng dụng hệ thống tưới tự động, xây dựng chuồng trại quy mô lớn... Các HTX cung cấp các khâu dịch vụ như: cơ giới hóa, làm đất, thủy nông, điện năng,... và tích cực mở rộng các dịch vụ phi nông nghiệp, như: vệ sinh môi trường, tín dụng nội bộ... Các HTX chăn nuôi, thủy sản đã phát triển mạnh theo hướng chăn nuôi có giá trị kinh tế cao, đáp ứng nhu cầu thị trường. Thời gian tới, để giữ vững vai trò là nòng cốt trong phát triển kinh tế tập thể, các HTX trên địa bàn tỉnh cần chủ động đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Bên cạnh đó, mở rộng thành viên, huy động thêm vốn, tiếp tục đầu tư phát triển kinh doanh, làm tốt các khâu dịch vụ nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, thu nhập, giải quyết được nhiều việc làm cho các thành viên, hộ thành viên và Nhân dân trên địa bàn.

Bài và ảnh: Lê Ngọc