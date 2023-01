Hoằng Hóa xây dựng và phát triển thương hiệu cho các sản phẩm chủ lực

Những năm qua, việc xây dựng và phát triển thương hiệu cho các sản phẩm nông nghiệp chủ lực được các cấp, ngành, địa phương, doanh nghiệp, HTX và người dân huyện Hoằng Hóa quan tâm. Từ đó, tạo “điểm tựa” để nông sản địa phương phát triển bền vững.

Rượu đông trùng hạ thảo Lạch Trường, xã Hoằng Thanh được chứng nhận OCOP 3 sao cấp tỉnh.

Nước mắm Khúc Phụ là một trong những sản phẩm đặc trưng của vùng ven biển xã Hoằng Phụ. Theo các cụ cao niên kể lại: Nghề làm nước mắm ở nơi đây đã hình thành hàng trăm năm, là nghề truyền thống của địa phương, thu hút hơn 380 hộ sản xuất và buôn bán nhỏ lẻ. Sản phẩm nước mắm Khúc Phụ đặc trưng với các loại nước mắm sản xuất từ cá cơm, cá nục, cá lầm và một số loài cá khác có chất lượng tốt, với công nghệ truyền thống và bí quyết chế biến lâu đời của Nhân dân trong vùng. Năm 2015, sản phẩm nước mắm Khúc Phụ đã được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể, được Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng cấp mã vạch cho sản phẩm. Đây là cơ hội để nước mắm Khúc Phụ từ một đặc sản dân gian nổi tiếng phát triển thành một thương hiệu mạnh trên thị trường. Để giữ gìn và phát triển thương hiệu nước mắm Khúc Phụ, thời gian qua huyện Hoằng Hóa đã chỉ đạo các phòng, ngành, UBND xã Hoằng Phụ tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức người dân về ý nghĩa và tầm quan trọng trong việc phát triển làng nghề truyền thống của địa phương… Vì vậy, hàng năm sản lượng cũng như chất lượng nước mắm được nâng lên khoảng trên 8,5 triệu lít, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Với chủ đề “phát triển sản phẩm chủ lực OCOP huyện Hoằng Hóa”, trong những năm qua, huyện Hoằng Hóa đã tập trung khởi động chương trình và xây dựng nhãn hiệu cho một số sản phẩm trong huyện. Sau gần 4 năm triển khai chương trình, đến hết năm 2022, huyện Hoằng Hóa đã có 20 sản phẩm được xếp hạng từ 3 đến 5 sao OCOP cấp tỉnh. Trong đó, sản phẩm mắm tôm Lê Gia, xã Hoằng Phụ được xếp hạng 5 sao, 2 sản phẩm nước mắm Lê Gia - cốt đặc biệt và mắm tép Lê Gia, xã Hoằng Phụ được xếp hạng 4 sao, 17 sản phẩm đạt 3 sao cấp tỉnh, gồm: đông trùng hạ thảo khô, rượu đông trùng hạ thảo Lạch Trường, xã Hoằng Thanh; dưa hấu đồng quê của HTX dịch vụ nông nghiệp xã Hoằng Thắng; nước mắm Bà Hoan, xã Hoằng Phụ; 2 sản phẩm mắm tôm và mắm tép của Công ty TNHH Khuê Các, xã Hoằng Phụ; dưa vàng Nhung Farm của hộ sản xuất, kinh doanh Nguyễn Phú Công, xã Hoằng Thắng; nước mắm cốt Tân Mai của chủ thể sản xuất, kinh doanh Vũ Thị Mai, xã Hoằng Phụ; sản phẩm rượu sim rừng Bảo An của hộ kinh doanh Nguyễn Thanh Hà, xã Hoằng Xuân; giò bò Thuật Yến của HTX chăn nuôi xã Hoằng Đồng; bánh gai Huy Thu, xã Hoằng Lộc; rượu Hùng 36 của hộ kinh doanh Cao Đình Hùng, xã Hoằng Tân; sản phẩm đông trùng hạ thảo Minh Trường của hộ kinh doanh Lê Trương Trường, xã Hoằng Hải… Bên cạnh triển khai hiệu quả Chương trình Mỗi xã một sản phẩm, các xã có sản phẩm OCOP đã phối hợp chặt chẽ với Viện Nông nghiệp Thanh Hóa đưa các sản phẩm OCOP lên sàn thương mại điện tử Postmart.vn và Voso.vn để giới thiệu, quảng bá các sản phẩm OCOP của huyện, đến nay, 16/20 sản phẩm OCOP của huyện đã được đưa lên sàn thương mại điện tử.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, việc xây dựng và phát triển thương hiệu cho sản phẩm đặc sản trên địa bàn huyện còn những hạn chế, nên chưa thực sự phát huy được hết giá trị so với tiềm năng và yêu cầu thị trường. Nguyên nhân chủ yếu là do khó khăn về nguồn vốn, sản xuất manh mún, chủ yếu ở quy mô nhỏ, phần lớn các cơ sở sản xuất chưa có kinh nghiệm trong lĩnh vực tiếp thị, quảng cáo sản phẩm trên thị trường; nhiều cơ sở sản xuất chưa thấy hết giá trị của việc gắn tem nhận diện sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý và sợ tăng giá thành sản phẩm nên việc gắn tem cho sản phẩm và chưa được sử dụng rộng rãi, trong khi vai trò của tổ chức tập thể trong việc tuyên truyền, quảng bá còn nhiều hạn chế.

Để phát triển thương hiệu cho các sản phẩm đặc sản, huyện Hoằng Hóa đang tiếp tục điều tra, khảo sát, đánh giá hiện trạng sản xuất, kinh doanh và phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ xác lập quyền sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm đặc sản trên địa bàn. Hỗ trợ các cá nhân, tổ chức thực hiện các hoạt động nhằm nâng cao giá trị, uy tín của các sản phẩm đặc sản, đặc biệt là những sản phẩm đã được công nhận sản phẩm OCOP hạng 3 sao đến 5 sao, nâng cao được giá trị kinh tế, văn hóa, xã hội cho các hoạt động liên quan đến sản phẩm của vùng sản xuất và địa phương mang chỉ dẫn địa lý. Xây dựng chuỗi cung ứng sản phẩm an toàn, tạo liên kết kiểm soát tất cả các khâu từ nguồn gốc, sản xuất và tiêu thụ như chuẩn bị nguyên vật liệu, chế biến sản phẩm, đóng gói và phân phối tiêu thụ. Từ đó, giúp hạn chế tối đa sản phẩm kém chất lượng, góp phần đảm bảo đời sống người sản xuất và giữ gìn, phát huy các giá trị kinh tế, xã hội, văn hóa và phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ tham gia vào các HTX hoặc doanh nghiệp để cùng hoạt động, tập trung sức mạnh, cùng bảo vệ, chăm sóc và bồi dưỡng lâu dài, xây dựng chiến lược bảo vệ và phát triển thương hiệu sản phẩm. Chỉ đạo các phòng, ngành chức năng tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất để đảm bảo sản phẩm đưa tiêu dùng sạch, xanh và an toàn cho người tiêu dùng. Đẩy mạnh thương mại điện tử, triển khai xây dựng hệ thống thông tin tuyên truyền nhằm giới thiệu các sản phẩm đặc sản của huyện; tăng cường kỹ năng tiếp thị, marketing cho các doanh nghiệp cũng như các cơ sở sản xuất, đa dạng hóa bao bì, mẫu mã, nhãn mác sản phẩm.

Bài và ảnh: Trần Hằng