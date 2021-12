Hỗ trợ các hộ có tài sản trên đất nông nghiệp bị ảnh hưởng khi thực hiện Dự án xây dựng nhà máy may xuất khẩu Thiên Nam

UBND tỉnh vừa có công văn về việc hỗ trợ cho các hộ có tài sản, vật kiến trúc trên đất nông nghiệp bị ảnh hưởng khi GPMB thực hiện Dự án xây dựng nhà máy may xuất khẩu Thiên Nam tại xã Hà Đông, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.

Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất chủ trương hỗ trợ khác khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án xây dựng nhà máy may xuất khẩu Thiên Nam tại xã Hà Đông, huyện Hà Trung cho 4 hộ gia đình tại xã Hà Đông có công trình, vật kiến trúc xây dựng trên đất nông nghiệp trước thời điểm ngày 1-7-2014 nhưng chính quyền địa phương không có biện pháp ngăn chặn kịp thời, mức hỗ trợ cụ thể như sau: Hỗ trợ bằng 60% mức giá đối với công trình là nhà ở phục vụ việc trông coi; Hỗ trợ bằng 70% mức giá đối với tài sản là nhà, công trình kiến trúc đã xây dựng để phục vụ trồng trọt hoặc chăn nuôi; Kinh phí tổ chức thực hiện việc hỗ trợ từ nguồn GPMB dự án Xây dựng nhà máy may xuất khẩu Thiên Nam tại xã Hà Đông, huyện Hà Trung do Chủ đầu tư ứng trước.

Chủ tịch UBND huyện Hà Trung có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc hỗ trợ nêu trên đảm bảo quy định của pháp luật và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại văn bản này; chịu trách nhiệm trước pháp luật, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về quyết định của mình; đồng thời chỉ đạo UBND xã Hà Đông nghiêm túc rút kinh nghiệm, tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng trên địa bàn, không để xảy ra các trường hợp vi phạm tương tự.

BĐT