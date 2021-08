Hiệu quả nuôi tôm càng xanh

Mặc dù là đối tượng nuôi mới nhưng tôm càng xanh thích nghi với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng ở các địa phương ven biển và cho hiệu quả kinh tế cao.

Anh Nguyễn Văn Hạnh, xã Hoằng Ngọc (Hoằng Hóa) kiểm tra sự phát triển của tôm càng xanh trong ao nuôi.

Những năm qua, người dân nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh đã tích cực chuyển đổi, đa dạng đối tượng nuôi, nhiều mô hình mới đã được thực hiện và mang lại hiệu quả kinh tế cao. Trong đó, năm 2020, một số hộ nuôi trồng thủy sản ở các địa phương ven biển đã đưa giống tôm càng xanh vào nuôi thử nghiệm, với hình thức nuôi bán thâm canh trong ao đất, nuôi kết hợp trồng lúa... Qua các mô hình nuôi đã khẳng định tôm càng xanh thích nghi với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của các địa phương trong tỉnh, cho năng suất, hiệu quả kinh tế cao. Anh Nguyễn Văn Hạnh, xã Hoằng Ngọc (Hoằng Hóa), là một trong những hộ dân thử nghiệm mô hình nuôi tôm càng xanh, cho biết: Sau khi tìm hiểu thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, cũng như tham quan thực tế một số mô hình tại các tỉnh, anh đã mạnh dạn “thử sức” nuôi giống tôm càng xanh trong ao cá, với mong muốn mang lại nguồn thu nhập cao hơn cho gia đình. Khi được Trung tâm Khuyến nông tỉnh hỗ trợ con giống, kỹ thuật để phát triển mô hình nuôi tôm càng xanh, anh đã thả nuôi 4 vạn giống tôm càng xanh. Sau 6 tháng nuôi, tôm càng xanh cho thu hoạch, năng suất trung bình đạt 1,4 tấn/ha, lợi nhuận từ 100 - 120 triệu đồng/ha. Trong khi đầu tư cho nuôi tôm càng xanh cũng không cao bằng các hình thức nuôi thủy sản khác, kỹ thuật cũng không quá khó, tỷ lệ rủi ro thấp. Ngoài sử dụng thức ăn công nghiệp thì người nuôi tôm có thể tận dụng cá tạp để cho tôm ăn, giảm chi phí thức ăn nuôi tôm. Hiện khu nuôi trồng thủy sản của anh đã thả nuôi hơn 20 vạn con giống tôm càng xanh và đang sinh trưởng, phát triển tốt. Ngoài ra, nuôi tôm càng xanh xen canh trong ruộng lúa cũng cho hiệu quả kinh tế khá, việc luân canh và xen canh tạo sự hài hòa trong môi trường sống giữa con tôm và cây lúa, làm giảm bớt dịch bệnh, tận dụng không gian, nguồn thức ăn dư thừa bổ sung cho nhau. Tuy nhiên, theo anh Hạnh một trong những khó khăn hiện nay là vấn đề con giống phải mua từ các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và việc nuôi tôm càng xanh trên địa bàn tỉnh hiện nay nhỏ lẻ, manh mún dẫn đến việc tiêu thụ gặp khó khăn.

Bước đầu mô hình nuôi tôm càng xanh ở các huyện Hoằng Hóa, Quảng Xương... đã mang lại hiệu quả kinh tế, lợi nhuận cao cho người dân, mở ra hướng đi mới cho người nuôi trồng thủy sản. Đồng thời, góp phần đa dạng hóa đối tượng nuôi thủy sản nước ngọt của địa phương, mở ra triển vọng phát triển và nhân rộng các mô hình kinh tế mang lại hiệu quả cao, nâng cao thu nhập cho người dân. Với hiệu quả kinh tế và điều kiện nuôi thuận lợi, nhưng việc phát triển nghề nuôi tôm càng xanh ở trong tỉnh vẫn mới chỉ tự phát do người dân học hỏi kinh nghiệm du nhập về nuôi. Chưa có kế hoạch sản xuất như tôm sú, tôm thẻ chân trắng trong chiến lược phát triển ngành tôm tỉnh Thanh Hóa. Một trong những trở ngại lớn nhất cho sự phát triển của các mô hình nuôi tôm càng xanh ở các địa phương trong tỉnh, đó là: chưa chủ động được nguồn giống tôm, thời gian nuôi kéo dài, quy mô nuôi nhỏ lẻ, rải rác, nên sản lượng tôm càng xanh chưa nhiều, mật độ thả nuôi thấp và nhất là thị trường tiêu thụ chủ yếu là nội địa nên giá bán thường bấp bênh. Hiện Trung tâm Khuyến nông tỉnh đang thực hiện chuyển giao kỹ thuật nuôi tôm càng xanh ở các huyện Hoằng Hóa, Quảng Xương, Triệu Sơn... bằng hình thức nuôi hữu cơ, nuôi công nghệ cao, an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh, an toàn môi trường và sau đó rút kinh nghiệm để nhân rộng. Đồng thời, tổ chức các hoạt động đào tạo, tập huấn, thông tin tuyên truyền về mô hình để nhiều người làm theo.

Bài và ảnh: Hải Đăng