Hiệu quả chương trình cho vay đối với lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại huyện Lang Chánh

Những năm qua, chương trình cho vay đối với lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Lang Chánh (NHCSXH Lang Chánh) đã phát huy hiệu quả khá tích cực. Nguồn vốn đã giúp nhiều lao động có đủ điều kiện đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng để cải thiện cuộc sống gia đình.

Được vay vốn của NHCSXH Lang Chánh, nhiều hộ dân xã Tân Phúc đầu tư phát triển kinh tế hiệu quả.

Trò chuyện qua ứng dụng tin nhắn mạng xã hội, anh Phạm Văn Lăng ở thôn Thung, xã Đồng Lương (Lang Chánh), kể: Năm 2019, anh muốn ra nước ngoài làm việc nhưng gia đình không có đủ tiền trang trải chi phí. Được Hội Nông dân xã Đồng Lương tư vấn, gia đình vay 50 triệu đồng từ NHCSXH Lang Chánh, nhờ đó anh có điều kiện sang Đài Loan làm nghề cơ khí và gửi tiền về để gia đình trả nợ. Hiện, anh đã thạo việc, điều kiện ăn ở, sinh hoạt tốt... Ngoài thời gian làm việc ban ngày, buổi tối công ty còn tạo điều kiện cho anh học thêm tiếng Đài Loan để có điều kiện làm việc lâu dài hơn.

Hay như trường hợp chị Trần Thị Tuyến, thôn Tân Bình, xã Tân Phúc, cuối năm 2019 chị làm hồ sơ và được vay vốn ưu đãi đi xuất khẩu lao động từ NHCSXH Lang Chánh. Cuối tháng 1-2020, chị Tuyến hoàn tất thủ tục, đến tháng 2-2020 sang Đài Loan làm việc. Nhờ số tiền có được từ đi xuất khẩu lao động, chỉ chưa đầy một năm gia đình chị đã có đủ tiền để trả khoản nợ 45 triệu đồng cho ngân hàng, ngoài ra còn mua được xe mô tô và các thiết bị phục vụ cuộc sống gia đình...

Chương trình cho vay vốn làm việc có thời hạn ở nước ngoài mà NHCSXH Lang Chánh đang triển khai là kênh tín dụng giúp các hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ gia đình khó khăn có điều kiện để cải thiện cuộc sống, nâng cao trình độ và thoát nghèo bền vững. Thực tế cho thấy, tất cả các trường hợp vay vốn ra nước ngoài lao động của huyện Lang Chánh đều cho kết quả tốt. Họ được huấn luyện, đào tạo nghề, khi trở về quê hương có tác phong công nghiệp.

Ông Trần Văn Hoàng, Giám đốc NHCSXH Lang Chánh, cho biết: Tính đến cuối tháng 2-2021, dư nợ tín dụng theo chương trình hợp đồng lao động có thời hạn ở nước ngoài trên địa bàn huyện đạt gần 4,7 tỷ đồng. Đây là con số còn khiêm tốn so với các chương trình khác. Năm 2020 do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, hoạt động xuất khẩu lao động gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, huyện Lang Chánh vẫn có 18 trường hợp vay vốn đi làm việc có thời hạn tại nước ngoài, với doanh số cho vay gần 1,4 tỷ đồng. Người lao động được vay vốn ưu đãi để đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng với mức cho vay tối đa bằng 100% chi phí đi lại làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động đã ký kết. Đối tượng thụ hưởng chính sách này là người lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo; lao động là thân nhân của người có công với cách mạng; lao động là người dân tộc thiểu số, người lao động bị thu hồi đất và người lao động thuộc huyện nghèo. Hiện nay, nguồn vốn vay luôn đáp ứng cho các đối tượng vay. Tuy nhiên, trong thực tế, vì nhiều lý do khác nhau các đối tượng nêu trên tham gia xuất khẩu lao động còn ít. Một trong những nguyên nhân chính là trong những năm qua, số lao động trên địa bàn huyện chủ yếu đi làm việc ở thị trường Đài Loan, Malaysia, mức thu nhập tại những thị trường này hiện còn thấp nên người dân không mặn mà. Trong khi đó, đối với các thị trường lớn như Nhật Bản, Hàn Quốc mặc dù thu nhập cao, song lại đòi hỏi trình độ ngoại ngữ, tay nghề cao nên người lao động chưa đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng... Thêm vào đó, trong năm 2020, thế giới bị tác động mạnh bởi dịch bệnh COVID-19, nên hoạt động xuất khẩu lao động bị tạm dừng trong một khoảng thời gian dài. Thời gian tới, NHCSXH Lang Chánh tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền để người dân biết về chính sách hỗ trợ cho vay vốn giải quyết việc làm, vay vốn đi xuất khẩu lao động để nhiều người lao động được tiếp cận nguồn vốn này, đủ điều kiện đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng để cải thiện cuộc sống gia đình.

Bài và ảnh: Khánh Phương