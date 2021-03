Hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp

Mô hình sản xuất dưa Kim Hoàng hậu tại xã Định Hòa (Yên Định) được đầu tư nhờ một phần kinh phí hỗ trợ của chính sách hỗ trợ phát triển rau an toàn tập trung.

Thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp đến năm 2020, định hướng đến năm 2025, UBND tỉnh đã ban hành 2 nhóm chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, gồm: Khuyến khích thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016-2020; hỗ trợ sản xuất giống cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016-2020.

Huyện Yên Định là một trong những địa phương được thụ hưởng nhiều chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp của tỉnh. Ông Nguyễn Văn Hiếu, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Yên Định, cho biết: Từ năm 2016 đến nay, huyện Yên Định đã được triển khai hỗ trợ 56,592 tỷ đồng để các doanh nghiệp, HTX và người dân trên địa bàn huyện phát triển sản xuất nông nghiệp hiệu quả. Trong đó, nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ 54,592 tỷ, ngân sách huyện khoảng 2 tỷ đồng. Từ nguồn kinh phí hỗ trợ, huyện Yên Định đã xây dựng 3 khu trang trại chăn nuôi tập trung tại các xã Định Hòa, Yên Lâm, Yên Phú, với kinh phí 3 tỷ đồng/trang trại; xây dựng mới, nâng cấp 25km kênh mương và giao thông nội đồng; xây dựng 52 ha vùng rau chuyên canh, hơn 54.000m2 nhà lưới. Bên cạnh đó, từ nguồn vốn tái cơ cấu ngành nông nghiệp, 4 hộ cá nhân trên địa bàn huyện được hỗ trợ mua máy cấy, máy gặt đập liên hoàn; 2 HTX phát triển được mô hình cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất lúa; hơn 4.033 ha cây trồng được hỗ trợ liên kết tiêu thụ sản phẩm và thu hút được 34/34 HTX nông nghiệp trên địa bàn tham gia vào quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp... Hiện nay, huyện Yên Định đang lồng ghép các nguồn hỗ trợ từ các chương trình mà tỉnh triển khai và nhiều cơ chế riêng của huyện để khuyến khích người dân tích cực thực hiện tích tụ, tập trung đất đai sản xuất nông nghiệp tập trung, quy mô lớn, hướng tới phát triển nông nghiệp bền vững, giá trị gia tăng cao.

Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong 5 năm triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, ngân sách tỉnh đã hỗ trợ hơn 530 tỷ đồng cho các địa phương, đơn vị thực hiện các chính sách tái cơ cấu nông nghiệp; hơn 77 tỷ đồng thực hiện các chính sách hỗ trợ sản xuất giống cây trồng, vật nuôi. Trong đó, nhiều chính sách đã và đang phát huy hiệu quả. Điển hình một số chính sách, như: Chính sách hỗ trợ phát triển rau an toàn tập trung, với tổng nguồn vốn giải ngân gần 88 tỷ đồng để hỗ trợ 45 tổ chức, cá nhân xây dựng 247,5 ha rau an toàn tập trung và hỗ trợ 54 tổ chức, cá nhân xây dựng 582.349m2 nhà lưới phục vụ sản xuất và 74 cửa hàng kinh doanh, tiêu thụ rau, quả an toàn. Chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm trồng trọt đã thực hiện hỗ trợ 17.136 ha cây trồng thực hiện liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm. Chính sách hỗ trợ hạ tầng trang trại tập trung quy mô lớn đã và đang góp phần thúc đẩy chăn nuôi phát triển ổn định và tạo sản phẩm an toàn gắn với chuỗi giá trị, hạn chế dịch bệnh, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Qua đó, đã thực hiện hỗ trợ xây dựng hạ tầng đến chân hàng rào cho 34 khu trang trại chăn nuôi tập trung quy mô lớn...

Thực tế sản xuất cho thấy, khi các cơ chế, chính sách được tỉnh ban hành đã nhanh chóng được các địa phương, doanh nghiệp, HTX và người dân vận dụng vào sản xuất. Theo đó, có hàng trăm mô hình phát triển sản xuất trên địa bàn tỉnh đáp ứng những tiêu chí, yêu cầu và được hỗ trợ từ các cơ chế, chính sách. Những mô hình phát triển sản xuất hiệu quả ấy đã tạo sức lan tỏa, động lực lớn cho Nhân dân đầu tư phát triển nông nghiệp, góp phần nâng cao giá trị sản xuất của ngành nông nghiệp lên 85,6 triệu đồng/ha/năm, tăng 10,5 triệu đồng/ha so với năm 2015.

Lê Hòa