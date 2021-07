Hệ thống bán lẻ truyền thống nỗ lực chuyển đổi để thích ứng với xu hướng thị trường

Thời gian gần đây, các chủ thể bán lẻ truyền thống trên địa bàn tỉnh đã nỗ lực ứng dụng công nghệ, nâng cấp quầy hàng và đổi mới hình thức bán hàng để tăng sức cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.

Bên cạnh bán hàng trực tiếp, cửa hàng kinh doanh hàng may mặc của chị Hoàng Thị Hồng, chợ Chiều, thị trấn Hậu Lộc (Hậu Lộc) còn tổ chức bán hàng qua mạng internet.

Thay vì đóng cửa các ki-ốt hoặc thu hẹp quy mô bán hàng, các tiểu thương kinh doanh tại chợ Chiều, thị trấn Hậu Lộc đã tích cực sắp xếp lại quầy hàng theo từng nhóm sản phẩm, cam kết bán hàng chất lượng và bán đúng giá niêm yết. Đồng thời, đối với các mặt hàng, như: Hóa mỹ phẩm, đồ gia dụng, đồ khô, tiểu thương còn linh hoạt tổ chức kênh bán hàng trực tuyến để tiếp cận khách hàng theo hướng đa chiều. Chị Hoàng Thị Hồng, chủ ki-ốt kinh doanh hàng may mặc, hóa mỹ phẩm tại chợ Chiều, cho biết: Ngay khi nhận thấy sức mua ở chợ truyền thống giảm, tôi đã tìm hiểu và áp dụng quảng cáo bán hàng qua mạng xã hội. Theo đó, hằng ngày vào buổi tối hoặc sáng sớm, tôi chủ động đăng bài giới thiệu sản phẩm của quầy hàng và nhận giao sản phẩm tại địa chỉ khách yêu cầu. Bên cạnh đó, chị Hồng cũng cố gắng bày biện gian hàng thật đẹp, gọn gàng, phân khu riêng cho từng dòng sản phẩm để khách hàng mua hàng trực tiếp hay mua qua livestream dễ hình dung, yên tâm lựa chọn sản phẩm.

Để hỗ trợ ngành bán lẻ phát triển, Sở Công Thương đã và đang khuyến khích các địa phương chuyển đổi mô hình quản lý chợ, từng bước nâng cấp hạ tầng cho các chợ truyền thống và tập huấn thương mại ở từng khu vực, vừa duy trì nét văn hóa truyền thống đặc trưng (phiên họp, hàng hóa đặc trưng của chợ), vừa khuyến khích phát triển chợ theo hướng hiện đại. Nhờ đó, tính đến hết tháng 6-2021, trên địa bàn tỉnh đã có khoảng 190 chợ chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, xây dựng chợ theo hướng hiện đại, văn minh, có phân khu buôn bán và các ki-ốt kinh doanh hàng hóa riêng biệt. Đồng thời, toàn tỉnh đã có 226 chợ chuẩn kinh doanh an toàn thực phẩm. Chị Trần Thị Hoàng, kinh doanh thịt bò tại chợ Đầu mối rau, quả, thực phẩm Đông Hương, TP Thanh Hóa, cho biết: Áp dụng mô hình chợ an toàn thực phẩm, sản phẩm thịt bày bán được chứng nhận, dễ dàng truy xuất nguồn gốc, chúng tôi tự tin quảng cáo bán hàng trên các trang mạng xã hội, như facebook, zalo để thu hút khách hàng. Từ những đơn hàng đặt qua mạng, tôi chủ động sơ chế theo yêu cầu của khách, tránh dồn dập vào thời gian cao điểm, khách hàng cũng không phải mất thời gian chờ đợi như đi mua trực tiếp. Được chăm sóc chu đáo hơn nên lượng hàng bán ra tăng hơn hẳn so với thời gian trước đây.

Hiện nay, kênh bán lẻ truyền thống vẫn đang đáp ứng khoảng 85% nhu cầu tiêu dùng của người dân trên địa bàn. Thời gian gần đây, việc kinh doanh trên nền tảng số tại các chợ truyền thống, cơ sở bán lẻ đã và đang đạt được những kết quả vượt trội. Tuy nhiên, việc bán hàng trực tuyến tại các hệ thống bán lẻ truyền thống còn gặp nhiều khó khăn do phát triển tự phát, chưa có định hướng cụ thể. Việc ứng dụng bán hàng online cũng chỉ thực sự phù hợp với những người trẻ trong khi bán hàng tại kênh bán lẻ chủ yếu là người “có tuổi”. Bên cạnh đó, nhiều hàng hóa bán chưa bảo đảm các tiêu chí về an toàn vệ sinh thực phẩm và các quy định về nhãn hàng hóa để tham gia vào các sàn giao dịch thương mại điện tử (TMĐT). Do đó, để tiếp tục hỗ trợ các tiểu thương tiếp cận với xu hướng kinh doanh mới, Sở Công Thương cần có phương án hỗ trợ các tiểu thương phát triển các kỹ năng giao dịch, tiếp cận với các sàn giao dịch TMĐT do Nhà nước hỗ trợ, như: Gian hàng Việt trực tuyến và các trang web Voso.vn, Postmart.vn, ứng dụng TMĐT VCCI... Ngoài ra, các chủ cơ sở bán lẻ cần nâng cao kỹ năng bán hàng, tổ chức gian hàng... để thu hút khách hàng khi trải nghiệm thực tế cũng như mua sắm qua mạng internet.

Bài và ảnh: Lê Thanh