HD Bank là địa chỉ tiếp nhận đóng góp ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng, chống COVID-19

Với thông điệp “Vì một Việt Nam khỏe mạnh”, Quỹ vắc-xin phòng, chống COVID-19 đã chính thức ra mắt ngày 5-6-2021. Đây là địa chỉ tập hợp sức mạnh đoàn kết của toàn dân và quyết tâm của Chính phủ trong xác định chiến lược vắc-xin, miễn dịch cộng đồng, chung tay, góp sức bảo vệ sức khỏe đồng bào và bản thân mỗi người. Ngay từ khi ra mắt, Quỹ đã tiếp nhận sự đóng góp của đông đảo các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước.

Tập đoàn SOVICO và Ngân hàng HD Bank ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng COVID-19 Việt Nam 100 tỷ đồng

HD Bank đã được Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước chấp thuận là 1 trong 4 ngân hàng chính thức tiếp nhận nguồn tài trợ, hỗ trợ, đóng góp của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước cho Quỹ vắc-xin phòng, chống COVID-19. Theo đó, thông tin số tài khoản HDBank tiếp nhận đóng góp, ủng hộ cho Quỹ vắc - xin phòng, chống COVID-19 của Chính phủ là:

Tài khoản nhận ủng hộ trong nước:

Tên tài khoản: Quỹ vắc - xin phòng chống COVID-19

Số tài khoản tại HDBank: 686868 (VND, USD, EUR)

Tài khoản nhận ủng hộ nước ngoài:

Account name: Fund for Vaccination Prevention of Coronavirus Disease 2019

Account number: 686868 (VND, USD, EUR)

Beneficiary Bank: HOCHIMINH City Development Joint Stock Commercial Bank

Swift code: HDBCVNVX

Tất cả các giao dịch chuyển tiền đóng góp ủng hộ cho Quỹ vắc-xin phòng, chống COVID-19 của Chính phủ tại tài khoản nêu trên đều được HD Bank hoàn toàn miễn phí.

Khánh Phương