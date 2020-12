Hành trình khởi nghiệp của một doanh nhân

Anh Lê Phú Dương trao tặng bò giống cho hộ nghèo ở xã Xuân Khang.

Với hành trình vượt khó vươn lên để trở thành doanh nhân, anh Lê Phú Dương, 45 tuổi ở thị trấn Bến Sung (Như Thanh), hiện là Giám đốc Quỹ tín dụng Nhân dân Bến Sung, Giám đốc Công ty TNHH Phú Dương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Doanh nghiệp Như Thanh, là tấm gương sáng để nhiều người học tập, làm theo.

Năm 1998, sau khi tốt nghiệp THPT, anh Dương vào làm công nhân tại Lâm trường Sông Lò (Quan Sơn). Sau đó anh thi đậu vào Khoa quản lý bảo vệ rừng, Trường Đại học Lâm nghiệp. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh tiếp tục gắn bó với lâm trường. Tưởng rằng công việc ổn định sẽ giữ chân anh ở lại với nghề rừng, nhưng với sự năng động, nhạy bén, năm 2004 anh xin nghỉ việc trở về quê cùng gia đình thành lập Công ty TNHH Nam Dương, với ngành nghề sản xuất mây tre đan xuất khẩu, may gia công, kinh doanh nhà nghỉ, ăn uống. Những năm đầu mới thành lập, doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, vất vả do thiếu kinh nghiệm, vốn, thị trường tiêu thụ... nhiều thời điểm đứng bên bờ vực phá sản. Nhưng, với tinh thần năng động, dám nghĩ, dám làm, cộng thêm sáng tạo trong kinh doanh đã giúp anh chèo lái doanh nghiệp dần ổn định và phát triển bền vững. Để mở rộng hoạt động của doanh nghiệp, hiện nay Công ty TNHH Nam Dương do anh làm giám đốc còn mở rộng thêm nhiều lĩnh vực hoạt động, như: xây dựng; quản lý, khai thác chợ; đèn chiếu sáng đô thị... tạo việc làm cho hàng trăm lao động tại địa phương. Ngoài ra, năm 2013, anh Dương cùng các cổ đông thành lập Quỹ tín dụng Nhân dân Bến Sung và hiện anh đang giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Quỹ tín dụng. Đến nay, sau 7 năm hoạt động, Quỹ tín dụng Nhân dân Bến Sung đã có nguồn vốn hoạt động trên 50 tỷ đồng, cho hàng nghìn lượt khách hàng vay vốn sản xuất, kinh doanh.

Không chỉ năng động trong sản xuất, kinh doanh, với cương vị Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp huyện Như Thanh, anh Dương luôn gương mẫu đi đầu và vận động các doanh nghiệp trong huyện tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội. Những năm qua, cá nhân anh cùng các doanh nghiệp trong huyện đã trao tặng 40 con bò giống, 300 suất quà, hàng trăm chiếc xe đạp cho các hộ nghèo, trẻ em nghèo vượt khó, nạn nhân nhiễm chất độc da cam; ủng hộ xây dựng các công trình phúc lợi trên địa bàn huyện; đóng góp phòng, chống dịch bệnh COVID-19... với tổng số tiền hàng trăm triệu đồng.

Với những thành tích đã đạt được, nhiều năm liên tục anh Lê Phú Dương được nhận nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp, các ngành.

K.C