Giám sát việc thực hiện định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương tại huyện Thạch Thành

Sáng 20-10, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh do đồng chí Lê Quang Hùng, Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương giai đoạn 2017-2021 tại huyện Thạch Thành.

Toàn cảnh buổi giám sát tại huyện Thạch Thành.

Theo báo cáo, giai đoạn 2017-2021, việc thực hiện định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương theo Nghị quyết số 25/2016/NQ-HĐND, ngày 08-12-2016 của HĐND tỉnh trên địa bàn huyện Thạch Thành đúng quy định. Tổng chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Thạch Thành giai đoạn 2017-2021 khoảng 4.812 tỷ đồng. Việc phân cấp phù hợp với khả năng cân đối ngân sách các cấp, tạo điều kiện cho các ngành và địa phương nâng cao tính chủ động, vai trò và trách nhiệm trong quản lý, điều hành và sử dụng ngân sách. Khuyến khích các địa phương phấn đấu tăng thu, tiết kiệm chi, sử dụng ngân sách hiệu quả. Phù hợp với yêu cầu phân cấp quản lý kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và trình độ quản lý của mỗi cấp trên địa bàn; đảm bảo nguồn thu đáp ứng kịp thời nhiệm vụ chi phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ gìn an ninh - trật tự của các cấp chính quyền địa phương.

Đại diện lãnh đạo huyện Thạch Thành báo cáo tại buổi giám sát.

Trong giai đoạn 2017-2021, ngoài việc ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu để thực hiện các nhiệm vụ chi xây dựng cơ bản và các chính sách phát sinh trên địa bàn huyện, ngân sách huyện đã chủ động sử dụng từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách hằng năm để thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội phát sinh trên địa bàn.

Thành viên đoàn giám sát phát biểu ý kiến tại buổi giám sát.

Để đáp ứng các nhiệm vụ chi trên địa bàn huyện, góp phần triển ổn định kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, UBND huyện Thạch Thành đề nghị tăng định mức chi thường xuyên giai đoạn 2022 - 2025 trên các lĩnh vực. Đề nghị tỉnh vẫn tính theo tiêu chí biên chế được giao và vùng, miền. Bố trí kinh phí (ngoài định mức) để thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; công tác cải cách hành chính, giám sát phản biện của MTTQ và khối đoàn thể...

Cùng với đo, bố trí cho địa phương nguồn kinh phí để thực hiện sửa chữa thường xuyên; kinh phí phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn...

Ngoài ra, với nguồn thu tại xã (thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi) đề nghị cân đối 100% cho ngân sách huyện (ngân sách xã, thị trấn) để phục vụ cho nhiệm vụ chi đầu tư phát triển trên địa bàn.

Đối với nguồn thu cấp quyền khai thác khoáng sản đề nghị bố trí 100% nguồn thu này cho ngân sách huyện (ngân sách cấp huyện 50%, ngân sách xã 50%) và giao nhiệm vụ chi cho sự nghiệp kinh tế được cân đối từ nguồn thu này ngoài định mức quy định để đáp ứng thêm nguồn kinh phí phục vụ cho việc duy tu, sửa chữa các tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện.

Đại diện lãnh đạo huyện Thạch Thành phát biểu tại buổi giám sát.

Tại buổi giám sát, các thành viên trong đoàn đã phân tích làm rõ hơn về những kết quả đạt được và tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 25/2016/NQ-HĐND, ngày 8-12-2016 của HĐND tỉnh trên địa bàn huyện Thạch Thành.

Đồng chí Lê Quang Hùng, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh phát biểu kết luận buổi giám sát.

Phát biểu kết luận buổi giám sát đồng chí Lê Quang Hùng, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đánh giá cao việc thực hiện Nghị quyết của HĐND về định mức phân bổ chi thường xuyên giai đoạn 2017-2021 của huyện Thạch Thành.

Đồng chí khẳng định định mức phân bổ ngân sách trong thời gian qua cơ bản thực hiện được các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước, bảo đảm và đáp ứng nguồn lực cho việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh của huyện Thạch Thành vẫn còn hạn chế, định mức chi thường xuyên còn thấp, chưa đáp đứng được yêu cầu. Trong thời gian tới, huyện Thạch Thành cần tính toán chặt chẽ dự toán chi ngân sách ngay từ đầu năm, có kế hoạch cụ thể đảm bảo mức chi phù hợp với dự toán, hạn chế các khoản chi bổ sung. Đồng thời, huyện cần nêu rõ căn cứ đối với các đề xuất tăng định mức chi cho một số lĩnh vực.

Đồng chí đề nghị huyện Thạch Thành bám sát đề cương của của Ban Kinh tế - Ngân sách để hoàn thiện lại báo cáo rõ ràng, cụ thể hơn, trong đó cần phân tích rõ những kết quả và tồn tại, hạn chế về tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh.

Những kiến nghị, đề xuất của huyện Thạch Thành, Ban Kinh tế - Ngân sách sẽ tổng hợp báo cáo trình HĐND tỉnh.

Lê Hợi