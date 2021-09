Giám sát việc quản lý cấp phép, thăm dò và khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng tại huyện Triệu Sơn

Chiều 23-9, đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trường đoàn đã thực hiện giám sát việc quản lý Nhà nước về cấp phép, thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng tại huyện Triệu Sơn từ năm 2018 đến nay.

Đồng chí Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm việc với huyện Triệu Sơn.

Theo báo cáo của huyện Triệu Sơn, từ năm 2018 đến nay trên địa bàn huyện có 10 dự án được cấp phép khai thác khoáng sản, trong đó có 3 dự án khai thác vôi làm vật liệu xây dựng thông thường và tận thu đá khối sản xuất đá ốp lát, hiện có 2 dự án đang hoạt động; 7 dự án khai thác sét làm nguyên liệu sản xuất gạch tuynel, đất làm vật liệu san lấp, đất làm nguyên liệu gạch không nung, hiện có 4 dự án đang hoạt động.

Đồng chí Mai Nhữ Thắng, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Triệu Sơn phát biểu tại buổi làm việc.

Nhìn chung, các công ty có hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn đã thực hiện các quy định về bảo vệ mội trường, như: Lập cam kết bảo vệ môi trường, thực hiện các biện pháp để giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong quá trình khai thác, vận chuyển khoáng sản, tưới nước trên cung đường vận chuyển, bịt thùng xe khi vận chuyển, quét dọn vật liệu rơi, vãi trong quá trình vận chuyển.

Các công ty cũng đã làm việc với chính quyền các địa phương có mỏ để hoàn trả đường giao thông, mương, cống, rãnh thoát nước; thường xuyên duy tu, bảo dưỡng các tuyến đường có hoạt động vận chuyển khoáng sản để đảm bảo an toàn giao thông. Việc đảm bảo an ninh - trật tự, an toàn xã hội tại khu vực có khoáng sản được thực hiện nghiêm.

Đại diện lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Bên cạnh các mặt tích cực, việc khai thác mỏ của các đơn vị cũng bộc lộ một số hạn chế, như: Công tác quản lý khoáng sản còn gặp khó khăn do chưa có cán bộ, công chức chuyên trách để tham mưu thực hiện công tác quản lý khoáng sản; ý thức chấp hành pháp luật về khoáng sản, bảo vệ môi trường trong quá trình khai thác, vận chuyển khoáng sản của một số người dân, doanh nghiệp chưa nghiêm; việc phối hợp trong công tác quản lý khoáng sản chưa đồng bộ… Từ năm 2018 đến ngày 30-8-2021, huyện đã kiểm tra, phát hiện và xử phạt 23 trường hợp vi phạm về hoạt động khoáng sản với tổng số tiền hơn 170 triệu đồng.

Đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phát biểu tại buổi làm việc

Sau khi tiếp thu các ý kiến chất vấn của các thành viên trong đoàn giám sát, lãnh đạo huyện Triệu Sơn đã tiếp thu, giải trình, làm rõ thêm một số nội dung liên quan.

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận những kết quả mà huyện Triệu Sơn đạt được trong công tác quản lý Nhà nước về cấp phép, thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng từ năm 2018 đến nay. Đồng tình với các giải pháp mà huyện Triệu Sơn đưa ra để nâng cao hiệu quả trong việc quản lý nhà nước về cấp phép, thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên địa bàn huyện.

Đại diện lãnh đạo UBND huyện Triệu Sơn phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí đề nghị, thời gian tới, huyện Triệu Sơn cần phối hợp với các sở, ngành liên quan tiếp tục triển khai thực hiện tốt các quy định của pháp luật về cấp phép, thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng; quy hoạch và quản lý quy hoạch các mỏ, cấp phép khai thác khoáng sản; đồng thời, quản lý chặt chẽ các mỏ đã được cấp phép. Bên cạnh đó, tăng cường trách nhiệm của các cá nhân, tập thể trong công tác chỉ đạo, điều hành; thường xuyên kiểm tra, xử lý các vi phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản, việc chấp hành các quy định của pháp luật về khoáng sản đối với các tổ chức, cá nhân được cấp phép hoạt động khoáng sản trên địa bàn huyện. Đi đôi với đó, cần đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khoáng sản đến người dân và các doanh nghiệp; tăng cường quản lý môi trường, an toàn lao động, chấn chỉnh tình trạng xe quá tải trọng chở khoáng sản.

Trên cơ sở ý kiến của huyện Triệu Sơn, đoàn giám sát sẽ tiếp thu, ghi nhận, đưa vào báo cáo để trình HĐND tỉnh xem xét, nghiên cứu điều chỉnh quy định về cấp phép, khai thác và sử dụng tài nguyên trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Lê Ngọc