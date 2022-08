Giá xăng, dầu liên tục giảm, giá hàng hóa vẫn chưa “hạ nhiệt”

Ngày 1-8, giá xăng trong nước tiếp tục giảm lần thứ tư. Giá xăng, dầu liên tục giảm, song giá của nhiều hàng hóa đến thời điểm này vẫn chưa “hạ nhiệt”.

Hàng hóa đa dạng tại một Siêu thị Winmart ở TP Thanh Hóa.

Ngày 1-8, liên Bộ Tài chính - Công Thương điều chỉnh giảm giá xăng dầu lần thứ tư liên tiếp và giá xăng E5 RON92 giảm 444 đồng/lít so với giá hiện hành, giá xăng RON95-III giảm 462 đồng/lít, giá các loại dầu giảm từ 713 – 950 đồng/lít/kg. Giá xăng, dầu liên tiếp giảm ở mức đáng kể trong thời gian qua đã bước đầu thỏa mong ước của người dân và doanh nghiệp. Người dân mong đợi giá các loại hàng hóa sẽ giảm theo giá xăng, dầu. Tuy nhiên, đến nay hầu hết giá các loại mặt hàng đều đang “giậm chân tại chỗ”, thậm chí nhiều mặt hàng còn tăng giá.

Ghi nhận tại chợ đầu mối rau quả, thực phẩm Đông Hương (TP Thanh Hóa), vào sáng ngày 4-8 cho thấy, đa số các mặt hàng vẫn chưa “hạ nhiệt”. Chị Lê Thị Mai, tiểu tương buôn bán trái cây tại chợ, cho biết: Đến thời điểm hiện tại, giá các loại trái cây được các tiểu thương nhập về vẫn ở mức cao, nên giá bán buôn, bán lẻ vẫn cao. Việc các sản phẩm giữ giá cao, người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu, nên lượng tiêu thụ cũng bị giảm sút đáng kể so với thời điểm giá thấp.

Khảo sát tại một số chợ dân sinh, cửa hàng của khu vực TP Thanh Hóa và các huyện Đông Sơn, Thiệu Hóa, Hoằng Hóa, cho thấy: các loại thực phẩm thiết yếu như thịt lợn, thịt bò, gà, cá... gần như vẫn giữ nguyên giá hoặc nếu có giảm thì cũng không đáng kể. Trong đó, nhiều loại thực phẩm vẫn ở mức cao như: giá thịt lợn dao động từ 110.000 đồng đến 130.000 đồng/kg, thịt gà làm sẵn dao động từ 130.000 đồng đến 150.000 đồng/kg, tôm từ 280.000 đồng đến 420.000 đồng/kg. Mặt hàng rau, củ, quả vẫn giữ mức giá khá cao, đơn cử như hành lá 60.000 đồng/kg, cà chua 25.000 đồng/kg, bắp cải từ 22.000 đồng đến 23.000 đồng/kg; khoai tây từ 20.000 đồng đến 23.000 đồng/kg... Mức giá này gần như giữ nguyên so với cùng kỳ tháng trước. Đáng chú ý, nhiều mặt hàng thiết yếu thậm chí còn tăng giá sau khi giá xăng, dầu giảm sâu. Chị Nguyễn Hồng Dung, chủ cửa hàng tạp hóa Dung Tùng, phường An Hưng (TP Thanh Hóa), cho biết: Một trong những mặt hàng tăng giá cao trong những ngày gần đây là sữa. Thời điểm hiện tại, mỗi thùng sữa tươi đã tăng lên từ 10.000 đồng đến 15.000 đồng so với tháng trước, sữa bột tăng khoảng 5%, có loại tăng tới 10%. Mặt hàng mì ăn liền cũng tăng giá, bình quân mỗi thùng tăng khoảng 10.000 đồng, cá biệt có loại trong vòng một tháng đã tăng giá hai lần. Mặt hàng mỹ phẩm, nước uống, bột giặt giá cũng tăng cao.

Theo lý giải của các tiểu thương, nguyên nhân khiến giá của nhiều mặt hàng chưa giảm, thậm chí còn tăng mạnh là do ảnh hưởng của thời tiết khiến lượng hàng về ít, giá cao hơn. Mấu chốt nhất là đầu mối cung ứng nguồn hàng vẫn giữ giá cao, các tiểu thương nhập về giá cao nên bắt buộc phải bán với giá cao mới bảo đảm lợi nhuận.

Bày tỏ quan điểm về giá cả hàng hóa thị trường hiện nay, chị Đỗ Thị Dung, phường Quảng Thành (TP Thanh Hóa), cho biết: Có một nghịch lý là, sau mỗi lần giá xăng, dầu tăng, ngay lập tức giá của hầu hết các mặt hàng đã “vịn cớ” tăng theo. Thế nhưng, khi giá xăng, dầu giảm nhiều lần, thì giá của hầu hết các mặt hàng vẫn “đứng im”, thậm chí nhiều mặt hàng còn tăng giá. Vì vậy, đề nghị các cơ quan chức năng sớm có các giải pháp bình ổn, “hạ nhiệt” giá hàng hóa theo giá xăng, dầu để người dân giảm áp lực trong chi tiêu.

Trái với giá cả tại các chợ dân sinh, tại các siêu thị, giá của các mặt hàng, nhất là mặt hàng thực phẩm tương đối ổn định, nhiều mặt hàng đã được các đơn vị chủ động giảm giá. Ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Siêu thị Co.opmart Thanh Hóa, cho biết: Để kích cầu và bảo đảm quyền lợi cho người tiêu dùng, từ khi giá xăng, dầu giảm, siêu thị đã chủ động giảm giá nhiều mặt hàng, trong đó, các mặt hàng lương thực, thực phẩm có mức giảm từ 10 đến 50%. Việc giảm giá này một phần nằm trong hoạt động khuyến mãi thường niên của hệ thống siêu thị, phần vì siêu thị đã chủ động đàm phán với các nhà cung ứng về việc giảm giá.

Phân tích nguyên nhân khiến giá hàng hóa vẫn chưa “hạ nhiệt” mặc dù giá xăng, dầu đã giảm, ông Nguyễn Vũ Thắng, phó trưởng Phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương, cho biết: Khi xăng, dầu tăng giá, ngay lập tức các mặt hàng đồng loạt tăng theo. Mỗi lần tăng gần như thị trường lại thiết lập mặt bằng giá mới. Vì vậy rất khó để có thể giảm giá về mức ban đầu, có chăng thì chỉ giảm nhẹ, không đáng kể hoặc việc giảm sẽ diễn ra khá chậm. Nguyên nhân của tình trạng này là do một số mặt hàng chịu ảnh hưởng của giá xăng, dầu khi cần điều chỉnh giảm thì phải có thời gian, độ trễ để các đơn vị sản xuất, kinh doanh, nhất là các đơn vị có mặt hàng chịu tác động trực tiếp từ giá xăng, dầu rà soát lại các yếu tố chi phí hình thành giá, từ đó mới xác định giá bán giảm theo đà giảm của giá xăng, dầu. Bên cạnh đó, cũng có cả yếu tố các đơn vị “vịn cớ” việc xăng, dầu tăng giá là “nước lên thì thuyền lên”, song đến khi “nước xuống thì thuyền vẫn nằm im”.

Để bình ổn giá, bảo đảm quyền lợi cho người tiêu dùng, Sở Công Thương đang liên tục nắm bắt, theo dõi biến động của thị trường hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh và đời sống Nhân dân, nhất là những mặt hàng lương thực, thực phẩm, vật liệu xây dựng, trang thiết bị y tế, qua đó có những đề xuất cụ thể về việc kiểm soát và bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu. Đồng thời, đề nghị các đại lý lớn, siêu thị đa dạng nguồn cung, tìm các nhà cung ứng hàng hóa có mức giá phù hợp với thực tế để giảm áp lực giá cao cho người tiêu dùng. Sở cũng đang tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, giám sát chặt chẽ các tổ chức, cá nhân có hành vi lợi dụng thị trường có biến động về cung cầu, giá cả hàng hóa do dịch bệnh hoặc diễn biến bất thường khác để thu lời bất chính.

Hương Thơm