Giá trị xuất khẩu huyện Như Thanh đạt 14,1 triệu USD

Sản xuất gỗ pallet xuất khẩu tại Nhà máy Chế biến lâm sản và nghiền phế phẩm làm nguyên liệu giấy xuất khẩu Đại Phát ở xã Xuân Khang.

Trên địa bàn huyện Như Thanh hiện có 5 doanh nghiệp tham gia xuất khẩu giầy da và lâm sản.

Gồm: Công ty TNHH Giầy Akalia Việt Nam; Công ty TNHH Xây dựng Thắng Phát ở xã Hải Long; Nhà máy chế biến lâm sản và nghiền phế phẩm làm nguyên liệu giấy xuất khẩu Đại Phát ở xã Xuân Khang; Công ty CP Sản xuất thương mại Tân Nhật Thanks, xã Thanh Kỳ và một số cơ sở may gia công quần áo, túi xách. Các sản phẩm được xuất khẩu sang thị trường các nước và vùng lãnh thổ, như: Đài Loan (Trung Quốc), Malaysia, Nhật Bản, Hàn Quốc và một số nước châu Âu.

Mặc dù ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhưng năm 2020, tổng giá trị xuất khẩu trên địa bàn huyện Như Thanh vẫn đạt 14,1 triệu USD, đạt 100,7%, tăng 0,4% so với cùng kỳ. Trong đó, một số sản phẩm xuất khẩu đạt giá trị cao, như: Giầy da xuất khẩu đạt 6 triệu đôi; gỗ thanh nan đạt 40.000m2; dăm gỗ đạt 150.000 tấn; quần áo may sẵn, may gia công đạt 450.000 sản phẩm...

Khắc Công