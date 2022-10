Giá trị sản xuất của các doanh nghiệp tại Khu Kinh tế Nghi Sơn tăng 55% so với cùng kỳ

Ngay sau đợt bùng phát dịch COVID-19 vào đầu năm 2022, các doanh nghiệp (DN) tại Khu Kinh tế Nghi Sơn đã nhanh chóng ổn định, bước vào giai đoạn linh hoạt thích ứng để phục hồi sản xuất.

Công ty CP Tập đoàn VAS Nghi Sơn vận chuyển hàng hóa đi tiêu thụ.

Để hỗ trợ các DN sản xuất, kinh doanh hiệu quả, Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp đã chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời đưa ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho các DN hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, hướng dẫn các DN, nhà thầu chấp hành các quy định pháp luật về an toàn lao động, bảo hiểm xã hội, giấy phép lao động cho người nước ngoài. Thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn các DN thực hiện nghiêm các chỉ thị, chỉ đạo của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, UBND tỉnh về việc phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định của ngành y tế nhằm bảo đảm an toàn sức khỏe cho người lao động. Phối hợp chặt chẽ với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh triển khai các chính sách hỗ trợ cho người lao động trong Khu Kinh tế Nghi Sơn.

9 tháng năm 2022, giá trị sản xuất của các DN tại Khu kinh tế Nghi Sơn đạt hơn 150.164 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ; nộp ngân sách Nhà nước hơn 19.000 tỷ đồng, tăng 59% so với cùng kỳ; giải quyết việc làm cho hơn 60.000 lao động. Các DN đã nhập khẩu hơn 6 triệu USD hàng hóa nguyên liệu phục vụ sản xuất, tăng 60% so với cùng kỳ, giá trị xuất khẩu đạt 2,1 triệu USD, tăng 32,6% so với cùng kỳ.

Hiện nay, Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp đang tập trung hướng dẫn, đôn đốc nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ, thủ tục thực hiện dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, đặc biệt là các dự án đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng ý gia hạn; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là hoạt động của Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn, Nhà máy Nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2, Nhà máy Gang thép Nghi Sơn...

Bên cạnh đó, triển khai có hiệu quả chính sách hỗ trợ các phương tiện vận tải biển quốc tế và nội địa; hỗ trợ DN vận chuyển hàng hóa bằng container qua Cảng Nghi Sơn. Chuẩn bị tốt nhất các điều kiện cần thiết để thu hút các dự án công nghiệp nặng, giá trị gia tăng cao, các ngành công nghiệp năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và dịch vụ logistics...

Tùng Lâm