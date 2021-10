EVNNPC kiểm tra công tác ứng phó cơn bão số 7 tại Công ty Điện lực Thanh Hóa

Chiều 9-10, đoàn kiểm tra của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó vơi cơn bão số 7 tại Công ty Điện lực Thanh Hóa.

Trên tinh thần khẩn trương, nghiêm túc chuẩn bị ứng phó cơn bão số 7, thực hiện Công điện số 270/CĐ-EVNNPC ngày 8-10-2021 của EVNNPC, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã tập trung triển khai các phương án để ứng phó với cơn bão số 7. Theo đó, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã tổ chức các đoàn công tác đến các điểm trọng yếu có nguy cơ chịu ảnh hưởng lớn do bão. Qua kiểm tra, các đơn vị đã chuẩn bị tốt với phương châm 4 tại chỗ: Công tác ứng trực lãnh đạo các đơn vị và 100% quân số trực bão; chuẩn bị đầy đủ các vật tư, phương tiện; chằng chống kho bãi, nhà cửa; đảm bảo công tác hậu cần, y tế cần thiết; lãnh đạo các đơn vị đã huy động lực lượng, phương tiện…

Nhân viên Công ty Điện lực Thanh Hóa tổ chức chặt tỉa cành cây có nguy cơ đổ vào đường dây.

Bên cạnh đó, các đơn vị đã phối hợp với địa phương sở tại chặt tỉa cành cây có nguy cơ đổ vào đường dây; cấp điện ổn định cho 99 trạm bơm tiêu úng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và có văn bản đề nghị các đơn vị thủy nông trên địa bàn phối hợp tổ chức tiêu nước đệm. Công ty cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đảm bảo an toàn điện trước, trong và sau cơn bão trong Nhân dân trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội...

Công nhân Công ty Điện lực Thanh Hóa che chắn, bảo vệ thiết bị điện.

Trước những nỗ lực, cố gắng và tính chủ động cao của Công ty Điện lực Thanh Hóa, tại buổi làm việc vào chiều 9-10, EVNNPC yêu cầu Công ty Điện lực Thanh Hóa tiếp tục thực hiện việc phân công trực 24/24h trước trong và sau bão của Ban Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTH-TKCN) để kịp thời nắm bắt, chỉ đạo điều hành và khẩn trương khắc phục sự cố có thể xảy ra.

Đơn vị cần chuẩn bị đầy đủ các vật tư, thiết bị, xây dựng triển khai các phương án nếu có sự cố xảy ra, đảm bảo về công tác hậu cần cho lực lượng ứng trực; kiểm tra và chằng néo lại các cột ở vị trí có nguy cơ sạt lở; thông tin với ban phòng chống thiên tai địa phương trong công tác phối hợp; đấu mối với sở nông nghiệp và phát triển nông thôn của tỉnh trong việc tổ chức bơm tiêu đệm những nơi có mực nước lớn trước khi xảy ra bão lũ nhằm hạn chế tối đa ngập úng khi có mưa lớn; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền phổ biến an toàn điện trong dân và người lao động; đảm bảo duy trì tốt hệ thống thông tin liên lạc, các đường truyền dẫn; phối hợp chặt chẽ với Trung tâm CSKH cập nhật thông tin ảnh hưởng của thiên tai đến tình hình cung ứng điện để kịp thời giải đáp cho khách hàng; yêu cầu tập thể lãnh đạo, CBCNV-NLĐ công ty nghiêm túc thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn khi làm việc trong điều kiện mưa bão, nâng cao trách nhiệm trong việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

Ngoài ra, cần phải thực hiện nghiêm túc, đảm bảo các biện pháp an toàn trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID – 19… nhằm đảm bảo an toàn cung cấp điện, an toàn cho người, thiết bị, công trình, chuẩn bị đầy đủ người, phương tiện để sẵn sàng khắc phục nhanh các sự cố do thiên tai gây ra.

Với sự chỉ đạo, điều hành kịp thời của EVNNPC, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã và đang khẩn trương, nghiêm túc triển khai các phương án để đối phó với cơn bão số 7.

Ngay sau buổi làm việc, đoàn công tác của EVNNPC đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó tại một số Điện lực và TBA 110kV ở các khu vực thành phố Thanh Hóa và thị xã Nghi Sơn.

Nguyễn Lương