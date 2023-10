Đưa chợ ra đồng (Bài 2): Thay đổi tư duy

Tại huyện Nga Sơn, mỗi năm 3 đến 4 đợt thu hoạch, vùng chuyên canh dưa hấu khoảng 100 ha tại các xã Nga Trung, Nga Yên, Nga Trường, Nga Hải... lại trở nên nhộn nhịp. Trên từng khu đồng, hoạt động thu hoạch, cân dưa, vận chuyển lên thùng xe tải vô cùng sôi động. Với hơn 3.000 tấn dưa mỗi vụ, nhưng khoảng 5 năm qua, nông dân trên quê hương dưa hấu Mai An Tiêm chưa bao giờ gặp tình trạng ế hàng. Đó là kết quả từ chương trình liên kết sản xuất – tiêu thụ của huyện với các doanh nghiệp đến từ tỉnh Hải Dương theo quy trình nông nghiệp an toàn. Đầu mỗi vụ, qua các HTX địa phương, nông dân được cung cấp hạt giống, có cán bộ kỹ thuật của công ty về hướng dẫn quy trình canh tác. Người nông dân cũng được tuyên truyền để thay đổi tư duy sản xuất an toàn, đúng quy trình và thời điểm bón phân, thu hái quả.