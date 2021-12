Doanh nghiệp xuất khẩu nông sản tập trung phục hồi sản xuất

Từ năm 2020 đến nay, nhiều doanh nghiệp (DN) xuất khẩu nông sản trên địa bàn tỉnh đã chịu tác động không nhỏ bởi dịch bệnh COVID-19, nhất là ảnh hưởng của đợt dịch bùng phát lần thứ 4. Ngay sau khi dịch bệnh được kiểm soát, các DN đã vận dụng sáng tạo, linh hoạt các chủ trương, chính sách của Nhà nước và lợi thế từ các hiệp định thương mại được ký kết để phục hồi sản xuất, nỗ lực hoàn thành mục tiêu kế hoạch năm 2021.

Công nhân Công ty CP Chế biến nông sản Trung Thành trong ca sản xuất.

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tỉnh Thanh Hóa hiện có 40 DN xuất khẩu các sản phẩm nông sản, với các sản phẩm chủ yếu, như: dưa chuột muối, ớt muối, tinh bột sắn, cà chua, dứa đóng hộp, lợn sữa cấp đông, ngao đông lạnh, ngao sấy khô, hải sản đông lạnh, chả cá surimi, bột cá... Hàng hóa nông sản của tỉnh chủ yếu xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhất Bản, Nga, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Mỹ, Ý, các nước EU, các nước hồi giáo... Để bù đắp lại những chậm trễ, thiếu hụt trong chỉ tiêu sản xuất của những tháng đầu năm, hầu hết các DN đã chủ động phục hồi sản xuất, tìm những phương án phù hợp để đẩy mạnh sản xuất, gia tăng đơn hàng xuất khẩu. Ông Lê Xuân Trọng, Quản đốc Công ty CP Chế biến nông sản Trung Thành (Nông Cống), cho biết: Hiện tại, nhiều chuỗi vận chuyển cung ứng hàng hóa toàn cầu đã được kết nối tốt hơn, các cảng xuất nhập khẩu cũng được mở trở lại... nên công ty đã và đang tập trung đẩy mạnh sản xuất, đáp ứng nhu cầu của thị trường về các mặt hàng, như: dứa đóng hộp, dưa chuột bao tử đóng hộp... cho thị trường trong nước và xuất khẩu. Bên cạnh đó, đơn vị còn ký hợp đồng liên kết, gia công một số mặt hàng cho các đối tác lớn trong nước để nâng cao doanh thu, thu nhập cho người lao động. Nhờ đó, tính đến tháng 10-2021, doanh thu của công ty đạt khoảng 20 tỷ đồng, đạt 63% kế hoạch năm. Để hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh, công ty nỗ lực duy trì sản xuất an toàn, mở rộng, tìm kiếm đối tác, đơn hàng mới, phấn đấu từ nay đến hết năm 2021 bảo đảm 100% các đơn hàng đã ký, hoàn thành kế hoạch năm.

Những tháng cuối năm cũng được đánh giá là cơ hội cho các DN xuất khẩu thủy sản do nhu cầu thị trường tăng cao. Do vậy hiện nay, các DN sản xuất thủy sản đang tích cực bảo đảm nguồn nguyên liệu tiêu chuẩn, tuyển thêm lao động để kịp thời đáp ứng các đơn hàng trong quý IV. Công ty TNHH Chế biến hải sản Hoa Hồng, phường Hải Thanh (thị xã Nghi Sơn) đã có 10 năm hợp tác với các đối tác đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc trong lĩnh vực sản xuất, chế biến và xuất khẩu thủy, hải sản. Ông Trần Thế Hồng, giám đốc công ty cho biết: Các mặt hàng thủy, hải sản khô, như: moi khô, cá khô... ngày càng được các đối tác ở thị trường Đông Bắc Á ưa chuộng. Năm 2021, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên việc xuất khẩu hàng hóa gặp khó khăn. Bên cạnh việc chỉ đạo cán bộ, công nhân, người lao động tuân thủ nghiêm ngặt các quy định phòng dịch, đơn vị tăng cường hoạt động kinh doanh, marketing sản phẩm qua hình thức online, telesale; lên kế hoạch để thu mua nguyên liệu sớm, phòng tránh trường hợp quá trình vận chuyển bị ảnh hưởng do dịch bệnh. Đồng thời, đầu tư thêm hệ thống máy sấy, đẩy nhanh tiến độ sản xuất và thu mua, bảo đảm đủ đơn hàng xuất khẩu. Trên cơ sở các đơn hàng hiện có, trong quý IV-2021, công ty đặt mục tiêu hoàn thành doanh thu cả nội địa và xuất khẩu là 4,5 - 6 tỷ đồng.

Theo đánh giá của Phòng Chế biến và Thương mại nông sản, Chi cục Quản lý Chất lượng nông, lâm và thủy sản Thanh Hóa, những tháng cuối năm, nhu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu về các mặt hàng nông sản tương đối lớn. Do đó, đơn vị sẽ thường xuyên tổng hợp và cập nhật tình hình sản xuất, cân đối cung cầu nông sản đáp ứng nhu cầu tăng cao. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và cơ quan Trung ương để nắm bắt thông tin thị trường, kịp thời thông tin đến DN, đơn vị sản xuất những cảnh báo, quy định mới của thị trường xuất khẩu.

Bài và ảnh: Lê Thanh