Doanh nghiệp duy trì sản xuất trong đại dịch (Bài 4): Giữ vững thành quả “mục tiêu kép”

Trong khi nhiều doanh nghiệp, hệ thống sản xuất ở nhiều tỉnh, thành phố đã bị đứt gãy do dịch bệnh, thì những tháng đầu năm, tình hình sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vẫn được duy trì tương đối ổn định. Đặc biệt tại "đầu não kinh tế" Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu Công nghiệp (KKTNS & CKCN) chưa ghi nhận ca nhiễm COVID-19 nào. Đây là thành quả của cả hệ thống chính quyền, từng người lao động và doanh nghiệp để thực hiện “mục tiêu kép”, vừa chống dịch hiệu quả, vừa duy trì sản xuất.

Một góc Nhà máy Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Trước diễn biến ngày càng phức tạp của tình hình dịch, bệnh COVID-19 ở các thành phố lớn, nhất là tỉnh Nghệ An giáp ranh với Thanh Hóa đã ghi nhận những ca bệnh ngoài cộng đồng, ngày 27-7, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 10965/UBND-VX để yêu cầu các sở, ban, ngành, các địa phương và doanh nghiệp thực hiện “mục tiêu kép”. Trong đó, tỉnh yêu cầu thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch trong các khu công nghiệp, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất theo phương châm “1 đường đi, 2 điểm dừng” và “3 tại chỗ”. Đây là một trong rất nhiều văn bản chỉ đạo của tỉnh để cộng đồng doanh nghiệp, các sở, ngành, địa phương, đơn vị của tỉnh nỗ lực vừa phòng chống dịch, vừa duy trì sản xuất hiệu quả.

Ngay sau đó, Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh liên tục có các công văn, văn bản gửi đến từng doanh nghiệp để hướng dẫn thực hiện. Đến cuối tháng 8-2021 đã có hàng chục doanh nghiệp tại các khu kinh tế, khu công nghiệp của tỉnh thực hiện phương châm “1 cung đường 2 điểm dừng” - tức là tổ chức đưa đón người lao động từ nơi ở đến nơi làm việc và ngược lại, khuyên người lao động không tiếp xúc, đi nhiều nơi. Bên cạnh đó, cũng có nhiều doanh nghiệp thực hiện phương châm “3 tại chỗ” (tổ chức lưu trú, làm việc và ăn uống tại công ty), điển hình là các doanh nghiệp tại Khu Kinh tế Nghi Sơn.

Công ty TNHH Miza Nghi Sơn tổ chức sản xuất ổn định nhờ kiểm soát tốt dịch bệnh.

Mới bắt đấu đi vào hoạt động từ ngày 1-5, nhưng Công ty TNHH Miza Nghi Sơn đóng tại xã Trường Lâm (thị xã Nghi Sơn) đã duy trì công suất ổn định. “Khai sinh” vào đúng thời điểm dịch bệnh phức tạp, nhưng công ty sản xuất giấy bao bì hiện đại này đã tuân thủ các khuyến cáo về phòng, chống dịch bệnh khá tốt.

Với gần 200 lao động, doanh nghiệp còn xây dựng một trang khai báo y tế điện tử riêng. Ngoài phải xịt khuẩn, đo thân nhiệt mỗi khi vào ca làm, công ty còn tổ chức test nhanh COVID-19 định kỳ cho 100% người lao động. Đơn vị đã thuê các nhà nghỉ và nơi ở cho các lao động ở xa. Hằng ngày, người lao động, trong đó có 17 người quê tỉnh Nghệ An được bố trí đưa đón theo phương châm “1 cung đường 2 điểm dừng” để hạn chế việc tiếp xúc dễ lây nhiễm dịch bệnh.

Công nhân vận hành máy Lê Xuân Hoàn, tâm sự: Tôi quê xã Nghi Liên, TP Vinh (Nghệ An), cách đây 85 km. Từ ngà 19-7-2021, khi tình hình dịch bệnh bên Nghệ An phức tạp, công ty đã bố trí nơi ở cách xưởng sản xuất 1 km cho tôi và những người ở xa. Chúng tôi đã ký cam kết khi về nơi ở không đi lung tung, không tiếp xúc người ngoài, cần mua nhu yếu phầm thì đăng ký qua bộ phận hành chính. Điều kiện ăn ở rất tốt, chúng tôi cảm thấy thoải mái với phương án của công ty.

Ông Lê Đức Chung, Trưởng ban An toàn Công ty TNHH Miza Nghi Sơn, cho biết: Những tháng qua, công ty kiểm soát tốt dịch bệnh nên dây chuyền công suất 120 tấn giấy bao bì vẫn hoạt động ổn định. Sản phẩm sản xuất ra được xuất khẩu và nhập cho các doanh nghiệp trong nước nên công nhân có việc làm thường xuyên. Những ngày gần đây trước tình hình dịch rất phức tạp, chúng tôi đã xây dựng phương châm “3 tại chỗ”, chuẩn bị các trang thiết bị, sẵn sàng trưng dụng xưởng và cơ sở mới đầu tư để bố trí chỗ ăn, ở cho công nhân, ngay cả những lao động người địa phương gần đó.

Thống kê từ Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu Công nghiệp tỉnh, đến giữa tháng 8-2021 trên địa bàn quản lý của đơn vị đang có 411 doanh nghiệp đã đi vào sản xuất, kinh doanh với tổng số lao động đang làm việc là gần 97.000 người.

Ông Hoàng Tất Thành, Trưởng phòng Doanh nghiệp và Lao động thuộc Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu Công nghiệp tỉnh, cho biết: Ban thường xuyên có các văn bản hướng dẫn theo các ý kiến chỉ đạo của tỉnh, nhất là các biện pháp phòng, chống dịch của Chính phủ, Bộ Y tế, tỉnh Thanh Hóa… Hiện đa phần các doanh nghiệp trong Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp đã triển khai phương châm “3 tại chỗ”. Với một số doanh nghiệp có các khu ký túc xá, hiện nay đã thực hiện phương châm “1 đường đi 2 điểm dừng” khá nghiêm túc. Điển hình như Công ty CP Gang thép Nghi Sơn đã tổ chức xe đưa đón và nơi ở tập trung cho người lao động từ xưởng sản xuất đến khu ký túc xá của nhà máy. Cảng Tổng hợp Quốc tế Nghi Sơn là đơn vị hoạt động phức tạp, liên quan đến cả giao thông đường biển và đường bộ, cũng thực hiện “1 cung đường 2 điểm dừng” khá nghiêm túc.

Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh cũng thành lập và vận hành hiệu quả 4 Tổ an toàn COVID-19, thường xuyên đi kiểm tra các doanh nghiệp cũng như các chốt kiểm dịch, nhất là chốt tại khe Nước Lạnh trên Quốc lộ 1A. Đồng thời, cho lắp 3 hệ thống camera tại các chốt kiểm dịch trên 3 tuyến đường thông với phía tỉnh Nghệ An để theo dõi, trong trường hợp cần thiết sẽ trích xuất hình ảnh người và phương tiện. Thời gian tới, Ban sẽ tiếp tục làm việc với từng doanh nghiệp và yêu cầu nghiêm túc thực hiện các phương châm “1 cung đường 2 điểm dừng” và “3 tại chỗ”.

Nhà máy Điện năng lượng mặt trời Yên Định vẫn hoạt động trong những thời điểm dịch bệnh COVID-19 phức tạp.

Trên bình diện toàn tỉnh, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cũng liên tục đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh, tháo gỡ những khó khăn cho doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh. Doanh nghiệp phát triển khá ổn định, đã góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh 6 tháng đầu năm đạt khoảng 8,66%, trở thành địa phương có tốc độ tăng trưởng cao nhất các tỉnh Bắc Trung bộ và đứng thứ 12/63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Đây là kết quả phục hồi tích cực sau 1 năm thích ứng với các điều kiện sản xuất trong bối cảnh dịch bệnh. Kết quả này cũng khẳng định những kịch bản kinh tế được xây dựng và những quyết tâm trong điều hành của tỉnh là kịp thời và đúng đắn.

Tổng hợp mới nhất từ Cục Thống kê tỉnh Thanh Hóa, tính riêng tháng 8-2021, sản xuất công nghiệp tiếp tục ổn định và phát triển. Chỉ số sản xuất công nghiệp toàn ngành ước tăng 1,36% so với tháng trước, tăng 8,43% so với tháng cùng kỳ. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 1,48% so với tháng trước, tăng 8,48% so với tháng cùng kỳ năm 2020. Tính chung 8 tháng đầu năm 2021, chỉ số sản xuất công nghiệp toàn ngành tăng 15,54% so với cùng kỳ năm 2020; trong đó, công nghiệp khai khoáng tăng 5,72%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 16,43%; sản xuất, phân phối điện, khí đốt tăng 2,60%...

Một thông tin đáng lưu ý nữa là, 8 tháng năm 2021, số lao động làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp của tỉnh tăng 18,68% so với cùng kỳ; trong đó khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước tăng 7,79%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 23,19% so với cùng kỳ năm 2020. Đó chính là dấu hiệu cho thấy, sự phục hồi của nền kinh tế tỉnh nhà là khá khả quan. Những ngày cuối tháng 8-2021, Thanh Hóa đã xuất hiện các ca F0 COVID-19 ngoài cộng đồng, nhưng thực hiện tốt việc khoanh vùng và kiểm soát dịch bệnh, cộng đồng doanh nghiệp vẫn có thể duy trì sản xuất, thì thành quả “mục tiêu kép” của tỉnh nhiều khả năng vẫn được giữ vững.

Lê Đồng - Minh Hằng