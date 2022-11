Doanh nghiệp đầu mối phải ký cam kết cấp đủ hàng cho các cây xăng

Trước đó, ngày 11-11, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức cuộc họp về điều hành xăng dầu. Cuộc họp do Phó thủ tướng Lê Minh Khái và Phó thủ tướng Lê Văn Thành đồng chủ trì. Sau cuộc họp, Phó thủ tướng Lê Minh Khái đã có công điện yêu cầu Bộ Công Thương tăng cường kiểm tra, giám sát việc bảo đảm tổng nguồn xăng dầu tối thiểu của các thương nhân theo đúng quy định. Còn Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết, 10 tháng qua, các doanh nghiệp đã nhập 5,7 triệu tấn xăng dầu, cộng với 12,9 triệu tấn từ hai nhà máy lọc dầu trong nước, nên tổng nguồn cả nước là 18,6 triệu tấn. Mức này đạt khoảng 90% nhu cầu tiêu dùng cả năm (20-20,5 triệu tấn). Theo đó, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên khẳng định không thiếu xăng dầu, song thực tế thị trường vẫn ghi nhận đứt gãy ở một số phân khúc. Cuộc họp của Chính phủ cũng thống nhất nguyên nhân chính của hiện tượng thiếu xăng dầu vừa qua là do các định mức chi phí, chi phí kinh doanh xăng phát sinh nhưng chưa được cập nhật đầy đủ, kịp thời trong công thức tính giá cơ sở. Do đó, Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, rà soát và cập nhật các chi phí phát sinh thực tế đó để liên bộ điều hành giá bán lẻ phù hợp với diễn biến của thị trường thế giới.