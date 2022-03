Điều đặc biệt của Quần thể nghỉ dưỡng khoáng nóng tại Thanh Hóa sắp ra mắt

Sau tiếng vang của dòng biệt thự khoáng nóng Sun Onsen Village - Limited Edition tại Quang Hanh (Quảng Ninh), thông tin về Quần thể nghỉ dưỡng khoáng nóng Sun Beauty Onsen mang đậm tinh thần Nhật Bản, đón trọn dòng “khoáng nóng thanh xuân” quý hiếm ở Quảng Xương (Thanh Hóa) sẽ chính thức ra mắt dự án trong tháng 3 này tiếp tục khiến giới thượng lưu đứng ngồi không yên.

Một khu nghỉ dưỡng tắm khoáng nóng tại Nhật Bản.

Đánh thức “nguồn khoáng thanh xuân” quý giá

“Đừng nói tuyệt vời khi chưa ghé thăm Nikko” là câu ngạn ngữ người Nhật dành cho thành phố này. Nằm ở phía Bắc tỉnh Kanto, thành phố Nikko hội tụ nhiều danh thắng, di sản văn hóa thế giới cùng cảnh sắc thiên nhiên ngoạn mục. Hơn thế, Nikko còn nức danh với dòng khoáng nóng Yumoto được khai phá cách đây khoảng 1.200 năm, chứa tỷ lệ cao axit metasilicic (H2SiO3) – “thần dược” cho làn da tươi trẻ, sắc vóc thanh xuân.

Những suối khoáng nóng có hàm lượng H2SiO3 lý tưởng ở Nhật Bản được mệnh danh là “suối nước nóng tạo nên mỹ nhân”. Ngoài Yumoto ở Nikko, có thể kể đến suối khoáng Sakunami tại thành phố Sendai, tỉnh Miyagi. Những dòng khoáng nóng tuyệt vời này luôn nằm trong top thiên đường Onsen đáng khao khát tại xứ sở Phù Tang, thu hút lượng khách quốc tế và nội địa khổng lồ.

Tại Việt Nam, nguồn khoáng nóng được mệnh danh là “khoáng thanh xuân” ở Quảng Xương (Thanh Hóa) cũng đang hot chưa từng thấy sau bao năm “say ngủ”, khi tới đây, Sun Property (thành viên Tập đoàn Sun Group) tiên phong đưa nghệ thuật tắm Onsen chuẩn Nhật đến xứ Thanh, sử dụng công nghệ dẫn nguồn khoáng quý giá đến từng biệt thự. Đó là lý do khiến Quần thể nghỉ dưỡng khoáng nóng Sun Beauty Onsen đang là “từ khóa” của giới thượng lưu, dù chưa ra mắt.

Theo phân tích của các chuyên gia, nguồn khoáng nóng tại Quảng Xương vượt tiêu chuẩn Onsen của Nhật Bản khi nhiệt độ phát lộ trên 44 độ C (tiêu chuẩn Onsen Nhật Bản là trên 25 độ C). Tổng khoáng hòa tan, hàm lượng lưu huỳnh cao tại nguồn khoáng này đều đạt tỷ lệ “vàng”, mang đến tác dụng hỗ trợ điều trị các bệnh tiêu hoá mãn tính, tiểu đường, cao huyết áp, xơ vữa động mạch, giảm đau, trấn an tinh thần, tốt cho hệ thần kinh…

Quần thể nghỉ dưỡng Sun Beauty Onsen sẽ nâng tầm giá trị cho nguồn khoáng nóng quý hiếm Quảng Xương. (Ảnh phối cảnh minh họa)

Bên cạnh đó, điểm nhấn đắt giá giúp khoáng nóng Quảng Xương được mệnh danh là “khoáng nóng thanh xuân” chính là hàm lượng axit metasilicic (H2SiO3) cao nổi bật, xứng đáng là “nước thần” cho làn da. Cùng độ pH 6,5 có tính axit nhẹ tương đương các mỹ phẩm dưỡng da, ngâm mình trong làn khoáng nóng Quảng Xương sẽ giúp làm ẩm da, loại bỏ lớp sừng hoá, thúc đẩy quá trình tuần hoàn làm da hồng hào, tái tạo làn da, mái tóc, lưu giữ nét thanh xuân.

Với sự đầu tư bài bản, Quần thể nghỉ dưỡng khoáng nóng Sun Beauty Onsen kỳ vọng sẽ nâng tầm giá trị cho mạch nguồn khoáng nóng quý hiếm Quảng Xương, đem đến 5 giá trị cân bằng Thân - Tâm - Trí - Sắc - Diện đáng mơ ước.

Tuy nhiên, điều đó chưa phải là tất cả!

Thăng hoa “Tinh thần Nhật Bản”

Bằng việc kiến tạo một quần thể nghỉ dưỡng mang đậm “Tinh thần Nhật Bản”, Sun Beauty Onsen hứa hẹn đem trải nghiệm văn hóa, kiến trúc chuẩn mực, đặc sắc của xứ Phù Tang đến miền đất vàng du lịch Thanh Hóa.

Sun Beauty Onsen tái hiện một “Nhật Bản thu nhỏ” giữa thiên nhiên Quảng Xương yên bình. (Ảnh phối cảnh minh họa)

Trên quy mô “khủng” gần 100ha, đội ngũ kiến trúc sư của các đối tác quốc tế hàng đầu Nhật Bản cùng Sun Group sẽ tái hiện một “Nhật Bản” thu nhỏ giữa thiên nhiên Quảng Xương yên bình, với nguồn cảm hứng từ 2 nền văn hóa thời kỳ đỉnh cao của Nhật Bản là văn hóa Edo và Kyoto. Nét văn hóa quý tộc và thị dân của thời kỳ Kyoto, văn hóa samurai và thương nhân của thời kỳ Edo sẽ được chắt lọc, thể hiện tinh tế qua từng chi tiết thiết kế, vật liệu, cũng như từng trải nghiệm khám phá tại Sun Beauty Onsen.

Điểm xuyên suốt trong phong cách kiến trúc tại quần thể này chính là xóa nhòa ranh giới giữa thiên nhiên và công trình xây dựng, đúng với văn hóa tôn trọng, gần gũi thiên nhiên và quan niệm về cuộc sống chất lượng, cân bằng của người Nhật. Theo các kiến trúc sư, tại Nhật, dù các công trình được thiết kế tân tiến, nhưng ẩn sau đó vẫn chứa đựng nền văn hóa đậm chất Nhật Bản - nơi những công trình kiến trúc luôn luôn song hành cùng thiên nhiên. “Điều này đã ăn sâu vào tâm thức của người Nhật từ rất lâu rồi”, Neil Jackson - chuyên gia về các công trình kiến trúc Nhật Bản khẳng định.

Không gian Nhật Bản tại tổ hợp biệt thự khoáng nóng đẳng cấp. (Ảnh phối cảnh minh họa)

Theo đại diện Sun Property, nhằm tạo nên những ngôi nhà mang “Tinh thần Nhật Bản”, các căn biệt thự tại Sun Beauty Onsen được thiết kế tối giản, tinh tế nhưng đủ tiện nghi, gần gũi thiên nhiên: “Lấy cảm hứng từ bốn mùa trong năm với đại diện từ hương sắc của 4 loại hoa đặc trưng xứ Phù Tang là Mùa Xuân - hoa anh đào Sakura, Mùa Hạ - hoa hướng dương Himawari, Mùa Thu - cây phong Kaede, Mùa Đông - hoa mai Ume, các phân khu biệt thự được thiết kế tỉ mỉ, mang nét đặc trưng khác nhau về màu sắc, vật liệu, phong cách. Trong khi đó, hệ thống cảnh quan, tiện ích, công viên phong cách 4 mùa lại là nơi giao thoa văn hóa Việt - Nhật, kể câu chuyện văn hóa, con người và thiên nhiên hai quốc gia, đem lại không gian vừa ấn tượng vừa gần gũi, thân thuộc”.

Bằng tư duy duy mỹ, tầm nhìn quốc tế, Sun Property sẽ đem nghệ thuật tắm Onsen, tinh hoa văn hóa, kiến trúc Nhật Bản đến Quảng Xương, tạo nên một quần thể nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp hoàn mỹ. Với vị trí đắc địa tại tâm điểm hệ sinh thái du lịch - nghỉ dưỡng - giải trí của Sun Group trên tọa độ Sầm Sơn - Quảng Xương - Bến En, cách TP Thanh Hóa chỉ 10km, cách Thủ đô Hà Nội khoảng 90 phút chạy xe, Sun Beauty Onsen kỳ vọng sẽ tạo nên một điểm phải đến của du khách, cùng hệ sinh thái Sun Group đưa du lịch xứ Thanh cất cánh trong kỷ nguyên wellness đang phủ sóng toàn cầu.

Khi đó, “Đừng nói tuyệt vời khi chưa ghé thăm Sun Beauty Onsen” sẽ là tâm niệm của bất cứ du khách nào khi đặt chân đến Thanh Hóa.

Tùng Dương