Điện lực Thường Xuân với công tác an toàn vệ sinh lao động

Trong những năm qua, Điện lực Thường Xuân luôn đảm bảo thực hiện tốt công tác quản lý an toàn vệ sinh lao động trong sản xuất, kinh doanh tại đơn vị.

Ngành điện phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền đến hộ dân về an toàn hành lang lưới điện.

Trong bối cảnh nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng cùng với tình hình dịch, bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, việc đảm bảo an toàn trong hoạt động SXKD và sự gắn kết với khách hàng luôn được ngành điện quan tâm, chú trọng. Thực hiện chủ đề của EVN “chuyển đổi số của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam", Điện lực Thường Xuân ngay từ đầu đã xác định rõ: muốn hoàn thành tốt tất cả mục tiêu thì việc quan trọng nhất là phải đảm bảo an toàn trong sản xuất, kinh doanh, không để xảy ra sai sót, thường xuyên tăng cường công tác đảm bảo an toàn trong công việc.

Thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn khi làm việc trên lưới.

Theo đó, đơn vị đã đăng ký công việc trên ECP theo kế hoạch, bổ sung, đột xuất theo đúng quy định; phòng, tổ, đội chủ động đăng ký các công việc theo kế hoạch hàng tuần, cần làm trên lưới, đường dây, đăng ký bổ sung, đột xuất khai báo trên ECP, trực vận hành vào số phiếu công tác (PCT), lệnh công tác (LCT), phiếu thao tác (PTT) theo quy định.

Chuẩn bị công việc phải có phương án tổ chức thi công (TCTC) và biện pháp an toàn (BPAT), PCT, LCT, PTT đã ký duyệt. Tất cả các công việc làm việc phải thực hiện đầy đủ, nếu phát hiện nhân viên đơn vị công tác làm việc không có phiếu, lệnh thì ngăn chặn và không cho thực hiện, báo cáo lãnh đạo đơn vị nếu có hành vi, vi phạm nội quy lao động, không đảm bảo an toàn. Đồng thời cần chuẩn bị đồ dùng, vật tư, thiết bị, nhân lực đầy đủ để mang lại hiệu quả cao trong công việc và an toàn trong lao động. Giao ký nhận vào sổ PCT, LCT, PTT, PA TCTC và BPAT, biên bản kiểm tra kiểm soát đầu giờ giao cho đúng người theo chức danh. Việc thực hiện phải đúng người, đúng chức danh, người nhận phải hiểu rõ nắm bắt được nội dung công việc trước khi làm việc. Bộ phận an toàn vệ sinh trong phòng, tổ, đội, luôn kiểm tra, thường xuyên, đôn đốc nhắc nhở người lao động, nhóm công tác, thực hiện nghiêm chỉnh, đầy đủ về trang phục, bảo hộ lao động, dụng cụ, vật tư, phiếu, lệnh đảm bảo an toàn để chuẩn bị tiến hành công việc.

Công nhân chặt tỉa cây có nguy cơ gây mất an toàn hành lang lưới điện.

Sau khi kết thúc công việc các nhóm công tác báo kết thúc công việc trả PCT, LCT, PTT dụng cụ vật tư, thiết bị kiểm tra nghiêm ngặt, không để xảy ra để tình trạng nhóm công tác mang đồ dùng, vật tư làm công việc riêng. Cuối giờ làm việc tổ, đội, phòng nhắc nhở để nhóm công tác trả đồ dùng vật tư về đúng nơi quy định trong ngày.

Bên cạnh đó, lãnh đạo đơn vị thường xuyên quan tâm, kiểm tra, đôn đốc các công việc tại hiện trường, các nhóm công tác hàng ngày trên máy tính trong phần mềm ECP, TVH kiểm soát theo dõi trên màn hình tivi trong phần mềm ECP…

‘‘Hãy nghĩ về an toàn trước khi hành động, niềm hạnh phúc lớn nhất của chúng ta là sau những ngày làm việc vất vả được trở về an toàn cùng với gia đình và người thân“”. Cùng với việc thực hiện tốt công tác an toàn lao động trong công việc, những năm qua, Điện lực Thường Xuân luôn chú trọng đến công tác an toàn cho người lao động qua đó góp phần quan trọng vào công việc sản xuất, kinh doanh của đơn vị.

Cầm Bá Nghĩa