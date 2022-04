Để khách hàng không còn “sốc” hóa đơn tiền điện tăng cao mỗi khi hè về

Câu chuyện điện và hóa đơn tiền điện tăng “đột biến” như thông lệ được không ít người nhắc đến mỗi khi vào mùa hè nắng nóng. Lường trước được điều này, Công ty Điện lực Thanh Hóa (PC Thanh Hóa) đã chủ động, linh hoạt đưa ra nhiều giải pháp đồng bộ để vừa đảm bảo vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện, vừa cấp điện liên tục, đồng thời không ngừng nâng cao các dịch vụ chăm sóc khách hàng.

Công nhân Công ty Điện lực Thanh Hóa tăng cường tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm đến khách hàng.

Vào thời điểm nắng nóng, hầu hết thời gian sử dụng, số lượng các thiết bị tiêu thụ điện đều tăng lên so với ngày bình thường (như điều hoà, quạt điện, tủ lạnh, tủ bảo ôn...). Điều này cũng minh chứng cho việc mặc dù hộ gia đình có thể không tăng thêm thiết bị điện sử dụng nhưng tăng thời gian và hình thức sử dụng dẫn đến tăng sản lượng tiêu thu, hóa đơn tiền điện sẽ tăng.

Bên cạnh đó do ảnh hưởng của nhiệt độ môi trường vào mùa hè thường tăng cao kéo dài cộng với các công trình kiến trúc, không gian sử dụng thiết bị điện, đặc tính của thiết bị điện... có tác động rất nhiều đến việc tiêu hao công suất sử dụng. Đơn cử như khi nhiệt độ ngoài trời tăng thêm 01 độ C thì lượng điện tiêu thụ của điều hòa không khí (máy lạnh) có thể tăng từ 1,5-3%, nhiệt độ tăng khoảng 5 độ C thì điện năng tiêu thụ có thể tăng thêm khoảng 10%...

Một điều mà ít được khách hàng chú ý hoặc biết nhưng đã bỏ qua đó là các thiết bị điện không được kiểm tra vệ sinh, bảo dưỡng thường xuyên, định kỳ, thiết bị tiêu thụ điện, dây dẫn điện bị hở rò rỉ điện, bị câu móc trộm từ sau công tơ... cùng với đó trong quá trình sử dụng khách hàng chưa quan tâm đến cách thức vận hành dẫn đến phát sinh ra những tiêu hao có công suất nhỏ như: chỉ tắt thiết bị bằng điều khiển, hay bật tắt thiết bị không hợp lý, sử dụng cùng lúc nhiều thiết bị, để thiết bị những nơi không thông thoáng...

Theo ghi nhận tại Thanh Hóa, trong tháng 3 và tháng 4-2022 đã có những ngày xuất hiện nắng nóng vô cùng gay gắt và theo dự báo sẽ còn tiếp diễn trong những ngày tới. Tình hình cung ứng điện năm 2022 được cho là sẽ rất khó khăn do thiếu hụt về công suất đỉnh trong các tháng mùa hè và phải thực hiện điều tiết phụ tải. Cùng với đó nhu cầu sử dụng điện ngày một tăng cao, điều này sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến công tác vận hành, độ ổn định và an toàn lưới điện, đặc biệt có thể gây quá tải cục bộ tại một số khu vực.

Công nhân Điện lực thành phố Thanh Hóa thực hiện luân chuyển máy biến áp chống quá tải.

Là tỉnh có diện tích rộng, địa hình phức tạp, dân số đông, khí hậu vô cùng khắc nghiệt cùng với đó là sự phát triển về kinh tế vượt bậc trong thời gian qua, nhất là sau một thời gian giãn cách xã hội do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, đến nay đã dần ổn định... dẫn đến nhu cầu sử dụng điện của khách hàng không ngừng tăng cao nhất là ngành sản xuất công nghiệp, dịch vụ du lịch...

Lường trước điều này, bám sát sự chỉ đạo của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã tổ chức rà soát, đánh giá lại thực trạng tổng thể hệ thống lưới điện trên địa bàn tỉnh, nhằm đề ra các biện pháp và lên phương án cấp điện. Đồng thời, đôn đốc, chỉ đạo các Điện lực trực thuộc tập trung kiểm tra lưới điện bằng camera ảnh nhiệt, kiểm tra phóng điện cục bộ các thiết bị trong TBA, đầu cáp ngầm trung áp… để xử lý các khiếm khuyết, cũng như ngăn chặn các sự cố chủ quan có thể xảy ra. Mặt khác tiến hành theo dõi tình trạng đầy tải hoặc quá tải, lệch pha máy biến áp phân phối; lên phương án luân chuyển các máy biến áp phù hợp với nhu cầu phụ tải điện tại từng khu vực. Đặc biệt, đã tập trung đầu tư, xây dựng mới nhiều công trình chống quá tải. Cùng với việc xây dựng, đại tu sửa chữa đường dây, yêu cầu các bộ phận chuyên môn tăng cường lực lượng ứng trực khi nhiệt độ ngoài trời trên 35oC, kịp thời xử lý sự cố, giảm thiểu thời gian mất điện của khách hàng. Trước mắt, PC Thanh Hóa nỗ lực quyết tâm đảm bảo cấp điện cho lễ hội du lịch hè Sầm Sơn 2022 vừa diễn ra và các ngày lễ, kỷ niệm 30-4 - 1-5 tới đây.

Năm 2022 là năm thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đây là lợi thế và sự tiện ích mang lại nhưng cũng là thách thức lớn, vậy nên PC Thanh Hóa đã từng bước hiện đại hóa, đầu tư hạ tầng kỹ thuật để giảm bớt sự sai sót và can thiệp của con người, bảo đảm việc theo dõi dữ liệu chỉ số tiêu thụ điện của khách hàng được thuận tiện, minh bạch. Đơn vị tăng cường thông tin, hướng dẫn khách hàng biết, chủ động tra cứu, sử dụng công cụ ước tính điện năng sử dụng; công cụ tính toán tiền điện qua Website chăm sóc khách hàng của Tổng công ty, tra cứu các dịch vụ điện trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, zalo ...giúp khách hàng dễ dàng tính toán, quản lý lượng điện năng tiêu thụ của các thiết bị điện.... Qua đó, có thể điều chỉnh thói quen, hành vi sử dụng điện của mình để việc sử dụng điện hiệu quả và tiết kiệm. Đồng thời đảm bảo công khai, minh bạch khi hóa đơn tiền điện của khách hàng tăng cao.

Trong tháng 4/2022 này, công ty đã thành lập các đoàn kiểm tra trước, trong và tiếp tục theo dõi những diễn biến, trọng tâm vào giai đoạn nắng nóng cao điểm, trả lời tất cả các kiến nghị của khách hàng về hóa đơn tiền điện cũng như hệ thống đo đếm điện năng. Trường hợp đối với các khách hàng có sự bất thường về sản lượng điện, nhân viên ghi chỉ số phải kiểm tra và xác nhận lại chỉ số công tơ. Yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác phúc tra chỉ số công tơ nhằm kiểm soát chặt chẽ chất lượng ghi chỉ số. Bố trí nhân sự để thực hiện việc phúc tra kịp thời, đặc biệt là đối với các khu vực khách hàng tiêu thụ điện lớn, các khu vực thuê tổ dịch vụ điện nông thôn hoặc các đối tác ghi chỉ số. Những trường hợp kiểm tra phát hiện tăng cao bất thường phải có biên bản làm việc với khách hàng.

PC Thanh Hóa tiến hành kiểm tra toàn bộ 27 Điện lực trực thuộc về quy trình ghi chỉ số (GCS) công tơ, phúc tra chỉ số và lập hóa đơn tiền điện.

Theo đó, PC Thanh Hóa đã thực hiện kiểm tra qui trình ghi chỉ số (GCS) công tơ, phúc tra chỉ số và lập hóa đơn tiền điện bao gồm: lịch ghi chỉ số công tơ, công tác tổ chức thực hiện ghi chỉ số công tơ của Điện lực đối với khách hàng mua điện trên địa bàn quản lý hàng tháng. Trong đó đối với ghi chỉ số trực tiếp: Kiểm tra việc thực hiện của bộ phận GCS công tơ, xác nhận tình trạng cảnh báo từ máy tính bảng đối với các công tơ có chỉ số bất thường nếu điện năng ± ≥ 30%. Đối với ghi chỉ số từ xa: Kiểm tra việc thực hiện của bộ phận GCS khi hệ thống đọc công tơ từ xa HHU đưa ra chỉ số bất thường. Kiểm tra công tác bàn giao dữ liệu GCS công tơ sau ghi chữ, xác nhận chỉ số công tơ trước khi phát hành in hóa đơn tiền điện; Kiểm tra công tác chỉ đạo, bố trí nhân lực và tổ chức thực hiện việc phúc kiểm tra chỉ số công tơ trong điều kiện thời tiết bình thường và diễn biến bất thường tại các khu vực do Điện lực chốt chỉ số và Dịch vụ bán lẻ điện năng thực hiện hàng tháng. Thực hiện thông báo chỉ số công tơ đến với khách (bằng một trong các hình thức: Website; email; SMS; giấy thông báo). Kiểm tra việc tổ chức tiếp nhận, giải quyết các kiến nghị của khách hàng liên quan đến chỉ số công tơ, hóa đơn tiền điện tăng cao trong quá trình thực hiện hợp đồng mua bán điện. Ngoài ra rà soát lại toàn bộ các hồ sơ Điện lực lưu trữ quản lý, liên quan đến việc thực hiện qui trình ghi chỉ số công tơ, phúc tra chỉ số công tơ, lập hóa đơn tiền điện và giải quyết các kiến nghị của khách hàng từ tháng 1 năm 2021 đến thời điểm được kiểm tra. Tính đến hết quý I-2022 đã thực hiện được 79.288 lượt kiểm tra, phúc tra các loại đạt 112% so với kế hoạch.

Hộ gia đình ông Nguyễn Văn Cẩm ở phố 1 Lâm Xa, thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước do chạm chập phụ tải sử dụng điện dẫn đến tăng sản lượng đã cảm ơn ngành điện kịp thời kiểm tra và xử lý giúp gia đình.

Thực tế khi kiểm tra tại các đơn vị và làm việc với khách hàng, đặc biệt là hộ có chỉ số công tơ tăng cao đột biến về sản lượng cho thấy đều đúng với việc sử dụng điện và khách hàng luôn đồng tình với kết quả sau kiểm tra. Ví như tại hộ gia đình ông Nguyễn Văn Cẩm ở phố 1 Lâm Xa, thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước do chạm chập phụ tải sử dụng điện dẫn đến tăng sản lượng (Kỳ tháng 3: 167kW, kỳ tháng 4: 609kW). Trước đó, khi thấy sản lượng tăng đột biến, nhân viên Điện lực đã chủ động thông báo và đến kiểm tra, sớm tìm ra nguyên nhân để khắc phục ngay cho khách hàng.

Ngoài ra, PC Thanh Hóa tăng cường phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành và đoàn thể, tổ chức xã hội tại địa phương trong việc triển khai những chương trình tuyên truyền tiết kiệm điện, các giải pháp tiết kiệm điện trong gia đình mùa nắng nóng, sử dụng điện an toàn, hiệu quả đến cộng đồng. Thực hiện tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, đẩy mạnh truyền thông lưu động, phối hợp với các tổ dân phố, trường học tổ chức các diễn đàn tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm, an toàn, hiệu quả; Đối với các địa phương có các doanh nghiệp sản xuất, Điện lực sắp xếp làm việc và cân đối bố trí lịch sản xuất theo hướng tiết giảm sử dụng điện trong giờ cao điểm, tăng cường sử dụng điện trong giờ thấp điểm, đầu tư các thiết bị sản xuất tiết kiệm năng lượng và phối hợp với ngành điện theo dõi, kiểm soát chất lượng điện năng....

Bằng những giải pháp đồng bộ, khoa học và có tính kịp thời, thường xuyên đang được PC Thanh Hóa tích cực triển khai, tin tưởng sẽ giúp cho khách hàng sử dụng điện an toàn, hiệu quả và không còn “sốc” về hóa đơn tiền điện tăng cao.

Hùng Mạnh