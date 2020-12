Đẩy nhanh tiến độ dự án hạ tầng đô thị Nghi Sơn từ nguồn vốn vay WB

Đoạn kênh Than qua thị xã Nghi Sơn sẽ được cải tạo từ nguồn vốn WB. Ảnh: linh trường

Dự án “Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án đô thị Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định 1208/QĐ-TTg, ngày 19-9-2018, từ vốn vay của Ngân hàng Thế giới (WB). Sau đó, ngày 25-3-2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định 1052/QĐ-UBND với tổng mức đầu tư 1.776,5 tỷ đồng, trong đó vốn vay WB 1.199 tỷ đồng, vốn đối ứng của tỉnh 577,5 tỷ đồng. Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng Khu vực Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp Thanh Hóa được giao làm chủ đầu tư.

Theo cam kết, dự án sẽ được triển khai thành 2 hợp phần, trong đó hợp phần 1 là cải tạo, xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, hợp phần 2 sẽ đầu tư hỗ trợ kỹ thuật và thực hiện dự án. Theo đó, hợp phần 1 của dự án gồm 8 hạng mục công trình, gồm: Xây dựng tuyến đường ven biển đoạn từ Ninh Hải đến cầu Lạch Bạng 2 có chiều dài 10,1 km; xây dựng đường Bình Minh đi đường Sao Vàng - Khu Kinh tế Nghi Sơn có chiều dài tuyến 2,08 km; cải tạo và nâng cấp cầu Đò Bè và đường hai đầu cầu; xây dựng đường từ Quốc lộ 1A đi bãi biển Ninh Hải với chiều dài tuyến 1,2 km; nâng cấp, cải tạo kênh Than và cống ngăn mặn với chiều dài nạo vét, kè kênh Than là 5 km; cải tạo cống ngăn mặn đoạn tiếp nối giữa tiêu kênh Than và sông Bạng; nâng cấp, cải tạo kênh Cầu Trắng với chiều dài nạo vét, cải tạo kênh cần nghiên cứu là 6,72 km; xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước công suất 600m3/ngày đêm cho khu vực trung tâm thị trấn Còng; xây dựng 5 khu tái định cư có tổng diện tích khoảng 4,7 ha. Hợp phần 2 của dự án sẽ tập trung vào xây dựng các chính sách, thể chế quản lý tài sản đô thị cho cơ quan quản lý và các đơn vị dịch vụ, công ích; các chiến lược phát triển du lịch, công nghiệp để tạo việc làm, tăng khả năng cạnh tranh của đô thị. Phạm vi dự án nằm trên địa bàn huyện Tĩnh Gia, nay là thị xã Nghi Sơn, đi qua địa bàn 7 xã, phường gồm: Ninh Hải, Hải Hòa, Bình Minh, Hải Thanh, Nguyên Bình, Hải Nhân, Xuân Lâm.

Hình ảnh mô phỏng về phát triển hạ tầng tại Khu Kinh tế Nghi Sơn sau khi Dự án “Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án đô thị Tĩnh Gia” được triển khai.

Trong tháng 5 vừa qua, hiệp định tài trợ của WB đã được phê chuẩn và có hiệu lực. UBND tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt: Báo cáo nghiên cứu khả thi, Kế hoạch tái định cư, Chiến lược mua sắm thầu, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Sổ tay thực hiện dự án... Bộ Tài chính cũng đã ký hợp đồng cho vay lại nguồn vốn vay từ WB. Những tháng vừa qua, chủ đầu tư dự án lớn này là Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng Khu vực Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành một số thủ tục pháp lý cho công tác triển khai, xây dựng kế hoạch thực hiện hằng năm. Để đẩy nhanh tiến độ dự án, Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt Hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán cho 2 công trình: cải tạo kênh Than và cải tạo kênh Cầu Trắng. Các khu tái định cư và dự toán hiện cũng được chủ đầu tư trình Sở Xây dựng thẩm định hồ sơ. Với dự án thu gom và xử lý nước thải, đơn vị tư vấn đã hoàn thành công tác thẩm tra Hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, chủ đầu tư đã báo cáo UBND tỉnh chấp thuận vị trí, địa điểm xây dựng. Các công việc và thủ tục liên quan để triển khai các dự án còn lại cũng đang được các bên liên quan tiến hành.

Đến nay, chủ đầu tư đã tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu cải tạo kênh Than, đồng thời lập hồ sơ mời thầu cho 3 gói thầu, gồm: cải tạo kênh Cầu Trắng và xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải; xây dựng các khu tái định cư; xây dựng cầu Sơn Hải, cầu Kênh Trắng, cầu Đò Bè và đường hai đầu cầu, dự kiến trao hợp đồng trong tháng 12–2020. Trong giải phóng mặt bằng, đến nay, chủ đầu tư đã phối hợp với UBND thị xã Nghi Sơn để triển khai. UBND tỉnh đã ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi; UBND thị xã Nghi Sơn đã phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất cho thực hiện dự án. Hiện nay, chủ đầu tư cũng đã tiếp nhận mặt bằng khu tái định cư Bình Minh từ Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh để chuẩn bị triển khai dự án tái định cư. UBND thị xã Nghi Sơn cũng đã phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường cho 3 khu tái định cư ở các phường: Xuân Lâm, Nguyên Bình và Hải Hòa; hiện đã hoàn thành công tác kiểm kê hiện trạng khu tái định cư phường Ninh Hải; đang triển khai kiểm kê phần đất nông nghiệp thu hồi cho xây dựng các công trình: kênh Than, kênh Cầu Trắng.

Theo chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ từ UBND tỉnh và yêu cầu của WB, thời gian còn lại của năm 2020, các bên liên quan sẽ tập trung giải phóng mặt bằng các hạng mục tái định cư, các kênh thoát nước. Trong tháng 12 này, sẽ hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu: cải tạo kênh Than, cải tạo kênh Cầu Trắng, hệ thống thu gom nước thải, triển khai các khu tái định cư, cầu Sơn Hải, cầu Đò Bè...

Đây là dự án vay vốn WB, kế hoạch phân bổ vốn và tiến độ từng hạng mục dự án được xây dựng cho từng năm và bắt buộc phải hoàn thành. Chủ đầu tư, thị xã Nghi Sơn và các ngành liên quan đang nỗ lực để hoàn thành giải ngân vốn cho năm 2020, làm tiền đề tiếp tục thực hiện dự án năm 2021 và đến hết thời gian triển khai dự án (năm 2022).

L.Đ