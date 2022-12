Đấu nối đường giao thông từ nhà máy may xuất khẩu Thịnh Vượng vào ĐT.510

UBND tỉnh vừa ban hành văn bản về việc chấp thuận đấu nối đường giao thông từ nhà máy may xuất khẩu Thịnh Vượng vào ĐT.510 tại Km18+500 (P), huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Cụ thể, chấp thuận điểm đấu nối đường nhánh từ nhà máy may xuất khẩu Thịnh Vượng vào ĐT.510 tại Km18+500 (P); giao Công ty Cổ phần May Thịnh Vượng làm chủ sử dụng nút giao để thực hiện các thủ tục đấu nối theo quy định. Trong quá trình xây dựng, khai thác, sử dụng nút giao đấu nối, yêu cầu Công ty Cổ phần May Thịnh Vượng thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông; sửa chữa, khắc phục kịp thời các sự cố ảnh hưởng đến giao thông; cho phép sử dụng chung điểm đấu nối khi tổ chức, cá nhân khác có nhu cầu và được cấp thẩm quyền cho phép. Khi nhà nước có nhu cầu sử dụng đất để cải tạo, nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT.510 theo quy hoạch, Công ty Cổ phần May Thịnh Vượng phải tự di chuyển hoặc cải tạo nút giao đấu nối nêu trên theo quy định mà không được bồi thường và hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách Nhà nước.

Công ty Cổ phần May Thịnh Vượng nghiên cứu nội dung Công văn nêu trên của Sở Giao thông vận tải để triển khai thực hiện các thủ tục đấu nối theo quy định; đồng thời làm việc cụ thể với 2 UBND huyện Hoằng Hóa để thống nhất các nội dung liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng và thi công nút giao./.

BĐT