Đảng bộ xã Hà Ngọc lãnh đạo Nhân dân phát triển kinh tế

Những năm qua, Đảng bộ xã Hà Ngọc (Hà Trung) đã nỗ lực lãnh đạo Nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật vào sản xuất phù hợp với điều kiện địa phương. Nhờ đó, đời sống người dân không ngừng được cải thiện, bộ mặt nông thôn ngày một khởi sắc.

Mô hình trang trại tổng hợp của gia đình anh Phạm Duy Tuấn, thôn Kim Phú Na (xã Hà Ngọc).

Những năm trước, do nhiều yếu tố tác động nên năng suất và sản lượng lúa của xã không cao, chăn nuôi nhỏ lẻ... Để tháo gỡ khó khăn, đảng bộ tập trung lãnh đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nhằm khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương, nhất là phát triển diện tích lúa năng suất, chất lượng, hiệu quả cao, kết hợp với nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi, phát triển kinh tế trang trại, gia trại. Từ việc xác định hướng phát triển, đảng ủy đã tổ chức lấy ý kiến đảng viên trong các chi bộ, trên cơ sở đó xây dựng thành nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế; đồng thời giao trách nhiệm cho đảng viên các chi bộ gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện nghị quyết, tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, đưa các giống cây, con mới có giá trị kinh tế cao vào sản xuất. Đến nay, xã Hà Ngọc đã chuyển đổi 56 ha đất sản xuất nông nghiệp vùng trũng thấp trồng lúa kém hiệu quả sang phát triển trang trại tổng hợp và nuôi trồng thủy sản. Bên cạnh đó, xã cũng phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện tạo điều kiện giúp đỡ các hộ về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, cách phòng trừ dịch bệnh... Hỗ trợ người dân trong ứng dụng các tiến bộ về khoa học - kỹ thuật vào phát triển kinh tế trang trại, đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học; đưa các con giống có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất và tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ tham gia chuỗi liên kết, ổn định đầu ra cho sản phẩm. Từ đó, đã giúp thay đổi tư duy sản xuất của người dân từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang quy mô trang trại, gia trại, hạn chế dịch bệnh, tiết kiệm chi phí đầu tư, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Bên cạnh đó, nhiều trang trại, gia trại đã áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, đa dạng con nuôi thủy sản... mang lại hiệu quả kinh tế cao và bảo vệ môi trường. Điển hình là trang trại tổng hợp của gia đình anh Phạm Duy Tuấn, thôn Kim Phú Na. Trên diện tích hơn 2 ha, anh Tuấn xây dựng chuồng trại chăn nuôi lợn với quy mô 20 lợn nái, hơn 100 lợn thịt, đàn trâu 9 con, đào gần 10.000m2 ao thả cá, nuôi 2.500 con vịt và cải tạo, san lấp mặt bằng để trồng cây ăn quả. Với khu vực chuồng trại được thiết kế khoa học và hợp lý, sử dụng đệm lót sinh học, ấm vào mùa đông, thoáng vào mùa hè; toàn bộ nước thải được dẫn thẳng xuống hầm biogas, không gây ô nhiễm môi trường, chất lượng con giống đảm bảo, có nguồn gốc xuất xứ, có kiểm dịch của thú y địa phương, mỗi năm, trang trại của gia đình anh Tuấn đạt doanh thu gần 1 tỷ đồng. Không chỉ vươn lên làm giàu, anh còn chia sẻ kinh nghiệm về chăn nuôi, trồng trọt và giúp đỡ con giống, vốn cho người dân ở địa phương.

Đồng chí Nguyễn Văn Tòng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hà Ngọc, cho biết: Hiện xã có 36 mô hình trang trại, gia trại kết hợp giữa chăn nuôi, thả cá, trồng cây ăn quả, trong đó có hơn 50% trang trại, gia trại cho thu nhập trên 100 triệu đồng/năm. Cùng với phát triển sản xuất nông nghiệp, đảng ủy, UBND xã đã lãnh đạo, chỉ đạo, vận động, khuyến khích Nhân dân đầu tư phát triển các ngành, nghề tiểu - thủ công nghiệp, dịch vụ nhằm giải quyết việc làm, tăng nguồn thu nhập cho người dân địa phương. Hiện thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 46 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 2,3%. Sau 5 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay xã đã đạt 18/19 tiêu chí, phấn đấu năm 2022 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Để kinh tế phát triển bền vững, Đảng ủy xã Hà Ngọc sẽ tiếp tục chỉ đạo rà soát đất nông nghiệp, chuyển đổi diện tích kém hiệu quả sang các loại cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, trong đó tập trung phát triển các vùng chuyên canh, gắn phát triển sản xuất với việc xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm tại địa phương; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để người dân được tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh.

Bài và ảnh: Hoài Linh