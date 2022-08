Đảm bảo thời gian, điều kiện thực hiện tốt Dự án đường nối QL 1A với QL 45

Sáng 3-8, đồng chí Mai Xuân Liêm, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì hội nghị báo cáo tiến độ thực hiện Dự án đường nối Quốc lộ 1A với Quốc lộ 45 từ xã Hoằng Kim (Hoằng Hoá) đến xã Thiệu Long (Thiệu Hoá). Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị và địa phương liên quan.

Toàn cảnh hội nghị.

Dự án đường nối QL1 với QL45 đoạn từ xã Hoằng Kim (Hoằng Hoá) đến xã Thiệu Long (Thiệu Hoá) được UBND tỉnh Thanh Hoá phê duyệt đầu tư tại quyết định số 2543/QĐ-UBND, ngày 16-9-2021, có tổng chiều dài 14,6 km, chia làm 3 dự án thành phần, gồm: Đoạn Km0 đến Km5+250 do UBND huyện Hoằng Hoá làm chủ đầu tư; Tiểu dự án 1 (cầu vượt sông Mã và đường 2 đầu cầu từ Km5+250 đến Km7+250) do Ban QLDA đầu tư công trình giao thông Thanh Hoá làm chủ đầu tư và Tiểu dự án 2 (đoạn từ cầu vượt sông Mã đến nút giao với QL45 Km7+250 đến Km14+603) do UBND huyện Thiệu Hoá làm chủ đầu tư.

Đại diện lãnh đạo Ban QLDA đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị.

Đối với phần dự án do huyện Hoằng Hoá đầu tư có chiều dài 5,25 km đi qua 2 xã Hoằng Kim và Hoằng Xuân; diện tích đất thu hồi khoảng 165.000 m2, 13 hộ cần tái định cư. Đến nay, huyện đang tích cực triển khai công tác GPMB, thiết kế bản vẽ thi công, xây dựng phương án tái định cư, thoả thuận phương án đền bù và tái định cư đối với các hộ dân có đất bị ảnh hưởng thuộc vùng dự án. Huyện Hoằng Hóa dự kiến sẽ hoàn thành GPMB đất nông nghiệp xong trước ngày 31-12-2022; hoàn thành công tác GPMB đối với đất ở trước ngày 31-7-2023; xây dựng xong khu tái định cư trước ngày 30-11-2022. Huyện dự kiến tháng 1-2023 sẽ khởi công phần dự án do huyện làm chủ đầu tư và triển khai thực hiện trong 12 tháng.

Đại diện lãnh đạo UBND huyện Hoằng Hóa báo cáo tình hình thực hiện dự án thành phần.

Đối với Tiểu dự án 1 do Ban QLDA đầu tư công trình giao thông Thanh Hoá làm chủ đầu tư với tổng chiều dài 2 km, gồm phần cầu vượt sông Mã và đoạn đường 2 đầu cầu thuộc 2 huyện Hoằng Hoá và Thiệu Hoá. Hiện Ban QLDA đã hoàn thành việc bàn giao cọc GPMB cho các huyện. Huyện Hoằng Hoá dự kiến bàn giao mặt bằng thuộc phần dự án ngày trước 30-8-2022; bàn giao đất nông nghiệp thuộc phần dự án trong tháng 9-2022 và đất ở trong tháng 4-2023. Thời gian dự kiến bắt đầu thi công cầu là tháng 11-2022 và thực hiện trong 24 tháng.

Đại diện lãnh đạo UBND huyện Thiệu Hóa phát biểu tại hội nghị.

Đối với Tiểu dự án 2 do UBND huyện Thiệu Hoá làm chủ đầu tư có tổng chiều dài 7,35 km thuộc địa phận 3 xã Thiệu Quang, Thiệu Giang, Thiệu Long; diện tích đất thu hồi là 24,4 ha. Hiện nay, đối với đất nông nghiệp đã thực hiện GPMB đạt 97,2%; đối với đất ở đã hoàn thành trích đo, hiện đang thực hiện công tác xác minh nguồn gốc đất và kiểm kê tài sản. Huyện Thiệu Hóa dự kiến khởi công dự án trong tháng 10-2022.

Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Mai Xuân Liêm, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương cần chú ý bảo đảm thời gian GPMB theo dấu mốc đã đăng kí; đồng thời rà soát nguồn vật liệu xây dựng, chuẩn bị tốt các điều kiện để thi công dự án kịp tiến độ.

Huyện Hoằng Hóa và Thiệu Hóa được giao làm chủ đầu tư các dự án thành phần cần chỉ đạo các Ban QLDA đầu tư xây dựng của huyện rà soát, đánh giá năng lực của đơn vị thi công, các điều kiện về quản lý dự án, giám sát công trình.

Đối với dự án thành phần của huyện Thiệu Hoá có phần cầu vượt qua đường cao tốc Bắc - Nam, yêu cầu huyện phối hợp với Sở Giao thông - Vận tải làm việc với Bộ Giao thông - Vận tải cùng các đơn vị liên quan đưa ra phương án thực hiện để không ảnh hưởng đến hoạt động thi công đường cao tốc Bắc - Nam.

Đồng chí Mai Xuân Liêm, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Dự án thành phần do huyện Hoằng Hoá làm chủ đầu tư có điểm đầu đấu nối với Quốc lộ 1A là nơi có lưu lượng phương tiện giao thông lớn nên cần chủ động phối hợp với Công an tỉnh, Sở Giao thông - Vận tải để có phương án điều tiết, bảo đảm an toàn giao thông.

Đồng chí cũng lưu ý đối với các đơn vị trong quá trình thi công toàn tuyến thực hiện các giải pháp để không ảnh hưởng đến các công trình đê điều; hằng tháng gửi báo cáo tiến độ thực hiện về UBND tỉnh và Sở Giao thông - Vận tải.

Lê Ngọc