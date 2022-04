Đại hội cổ đông ASM biểu quyết thông qua các chỉ tiêu doanh thu tăng 29%, lợi nhuận cao gấp 2 đến 3 lần

Đại dịch Covid tàn phá nền kinh tế thế giới, hàng loạt doanh nghiệp phải ngưng hoạt động vô thời hạn, hoặc phá sản. Đối với Sao Mai Group phải vượt qua phép thử khắc nghiệt trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế thế giới chực chờ để có được những kết quả kinh doanh vô cùng ấn tượng.

Ông Lê Thanh Thuấn, Tổng Giám đốc Tập đoàn Sao Mai, kiên định đưa ASM tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2022.

Có mặt trong Top 10 trong bảng xếp hạng Top 500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam 2022 (FAST 500); dẫn đầu Top 50 Doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam 2022 (Top 50 Vietnam Best Growth).

Đại hội biểu quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Năm 2021, Sao Mai Group ghi nhận 11.398 tỷ đồng doanh thu thuần, lãi sau thuế 703 tỷ đồng, tăng 23%. Với kết quả này, HĐQT đề xuất chia cổ tức 2021 bằng tiền mặt tỷ lệ 15% - tương đương 504,7 tỷ đồng, dự kiến thực hiện trong quý II/III năm 2022.

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội.

Năm 2022, Sao Mai lên kế hoạch sản xuất kinh doanh có sự bứt phá mạnh mẽ với chỉ tiêu doanh thu thuần 14.700 tỷ đổng, tăng 29% so với thực hiện 2021 và lợi nhuận sau thuế 1.630 tỷ đồng, gấp 2,3 lần thực hiện 2021. Tỷ lệ chia cổ tức năm 2022 dự kiến 20-30%.

HĐQT ra mắt Đại hội.

Ngày 9/4/2022, tại Trung tâm Hội Nghị - khách sạn Long Xuyên, TP. Long Xuyên - tỉnh An Giang, HĐQT Sao Mai Group đã trình Đại hội thông qua các chỉ tiêu như trên. Đồng thời, Sao Mai sẽ phát hành 168,2 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 12.000 đồng/cp, kỳ vọng huy động được 2.019 tỷ đồng để sử dụng cho các hoạt động kinh doanh của Tập đoàn, cụ thể: góp vốn vào Công ty CP Phát triển du lịch An Giang 253 tỷ đồng, Công ty CP Du lịch An Giang 77 tỷ đồng, Công ty CP Du lịch Đồng Tháp 69 tỷ đồng và bổ sung vốn lưu động 1.616 tỷ đồng.

Lãnh đạo Sao Mai Group và các cổ đông chiến lược.

Sao Mai Group hoạt động đa ngành bao gồm; kinh doanh bất động sản, xây dựng, kiến trúc, dịch vụ du lịch, nuôi trồng & chế biến thủy sản xuất khẩu, chế biến thức ăn thủy sản, điện mặt trời, xuất khẩu lao động.

Sau dịch, các lĩnh vực này đang lấy lại sức phục hồi mạnh mẽ và mang lại nguồn thu tốt cho Tập đoàn.

Năng lượng sạch đóng góp 40% tổng nguồn thu của Tập đoàn Sao Mai

Đặng Yến