Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa thông báo thể lệ chương trình quay thưởng “Hóa đơn may mắn”

Kể từ Quý II năm 2022, Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa tổ chức chương trình quay thưởng “Hóa đơn may mắn” cho toàn bộ hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, có người bán là tổ chức, cá nhân thuộc địa bàn tỉnh do Cục Thuế, các Chi cục Thuế trực thuộc quản lý; người mua là cá nhân, hộ kinh doanh có thông tin định danh rõ ràng. Cục Thuế thông báo thể lệ chương trình quay thưởng “Hóa đơn may mắn” nêu trên như sau:

Văn phòng Cục thuế tỉnh Thanh Hóa.

1. Nguyên tắc

Chương trình “Hóa đơn may mắn” do Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa thực hiện theo nguyên tắc lựa chọn ngẫu nhiên hóa đơn điện tử trên hệ thống hóa đơn điện tử tập trung của ngành Thuế. Hóa đơn đưa vào để lựa chọn ngẫu nhiên là các hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế (gồm cả hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền), có người mua là cá nhân, hộ kinh doanh và có đầy đủ thông tin định danh người mua (mã số thuế/CCCD/CMND/hộ chiếu), không bao gồm hóa đơn đã hủy, hóa đơn điều chỉnh, hóa đơn thay thế, hóa đơn có thông tin mã số thuế người bán và người mua trùng nhau. Mỗi hóa đơn đưa vào lựa chọn một lần duy nhất.

Chương trình “Hóa đơn may mắn” đảm bảo việc lựa chọn hóa đơn trúng thưởng được khách quan, công khai, minh bạch, có sự giám sát chặt chẽ của Hội đồng giám sát thành lập theo Quyết định số 3083/QĐ-UBND ngày 14-9-2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

Hội đồng giám sát phải có đủ thành phần khi làm nhiệm vụ. Trường hợp vì nguyên nhân khách quan, các thành viên Hội đồng giám sát không thể tham gia đầy đủ thì phải có tối thiểu 2/3 thành viên Hội đồng tham dự.

Kết quả hóa đơn trúng thưởng chỉ có giá trị sau khi Hội đồng giám sát xác nhận kết quả chương trình “Hóa đơn may mắn” của từng đợt theo mẫu biểu quy định tại Công văn số 3199/TCT-DNNCN ngày 29-8-2022 của Tổng cục thuế.Việc tổ chức trao giải thưởng do Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa thực hiện.

2. Tổ chức chương trình "Hóa đơn may mắn"

Phạm vi, thời gian, địa điểm tổ chức

Phạm vi: Chương trình “Hóa đơn may mắn” áp dụng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đối với toàn bộ hóa đơn điện tử (có mã của cơ quan thuế) của người bán là tổ chức, cá nhân đăng ký, kê khai thuế tại Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa và các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa, có người mua là cá nhân, hộ kinh doanh và có đầy đủ thông tin định danh người mua.

Thời gian tổ chức: Chương trình “Hóa đơn may mắn” được tổ chức định kỳ hằng quý. Hóa đơn được đưa vào để quay số ngẫu nhiên là các hóa đơn điện tử đáp ứng đủ điều kiện của chương trình và có ngày lập hóa đơn phát sinh trong quý.

Trong thời gian từ ngày 10-10-2022 đến 15-10-2022, Cục Thuế tổ chức lựa chọn “Hoá đơn may mắn” của quý II-2022 và công bố người trúng thưởng.

Trong thời gian từ ngày 10-11-2022 đến 15-11-2022, Cục Thuế tổ chức trao thưởng cho người trúng thưởng “Hóa đơn may mắn” của quý II-2022.

Đối với các kỳ lựa chọn “Hóa đơn may mắn” tiếp theo, chậm nhất ngày 20 tháng đầu quý sau khi Cục Thuế tổ chức lựa chọn “Hoá đơn may mắn” của quý trước, công bố người trúng thưởng và tổ chức trao thưởng cho người trúng thưởng chậm nhất 30 ngày kể từ ngày công bố người trúng thưởng.

Địa điểm tổ chức lễ quay số: Hội trường Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa.

Cơ cấu giải thưởng

Chương trình “Hóa đơn may mắn” do Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa thực hiện có cơ cấu giải thưởng như sau:

-01 giải nhất

-03 giải nhì

-05 giải ba

-Một số giải khuyến khích: Số lượng giải khuyến khích Cục Thuế sẽ thông báo và áp dụng theo từng quý, trước khi tổ chức lễ quay số ngẫu nhiên (tùy thuộc vào số lượng hóa đơn điện tử đủ điều kiện đưa vào quay số của từng quý và nguồn kinh phí trả thưởng).

Cơ cấu giải thưởng mỗi quý như sau:

Ghi chú: Cơ cấu, số lượng giải thưởng, giá trị mỗi giải thưởng có thể thay đổi theo từng quý căn cứ nguồn kinh phí trả thưởng và sẽ được Cục Thuế công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của Cục Thuế https://thanhhoa.gdt.gov.vn trước khi tổ chức Lễ quay số lựa chọn hóa đơn may mắn của quý đó.

Về việc công bố kết quả và trao thưởng

Kết quả Chương trình “Hóa đơn may mắn” của từng đợt sẽ được Cục Thuế công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa: https://thanhhoa.gdt.gov.vn và trên các phương tiện thông tin đại chúng Báo Thanh Hóa điện tử, Đài phát thanh và truyền hình Thanh Hóa chậm nhất trong ngày tiếp theo sau ngày Hội đồng giám sát xác nhận kết quả Chương trình Hóa đơn may mắn của từng đợt.

Người trúng thưởng là cá nhân, hộ kinh doanh có tên và thông tin định danh trùng khớp với thông tin ở mục “Người mua” trên hóa đơn trúng thưởng.

Quy định bằng chứng xác định trúng thưởng: dựa trên thông tin định danh Mã số thuế/CCCD/CMND/Hộ chiếu

Việc trao thưởng sẽ được thực hiện tại Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa, Đại lộ Lê Lợi, phường Đông Hương, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Trường hợp người trúng thưởng không thể tham dự để nhận thưởng trực tiếp tại Cục Thuế thì có thể ủy quyền (theo quy định của pháp luật) cho người khác nhận thay hoặc cung cấp thông tin để Cục thuế trao thưởng qua tài khoản ngân hàng/bưu điện.

Thời hạn nhận thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả Chương trình “Hóa đơn may mắn” của từng đợt. Quá thời hạn này kết quả lựa chọn hóa đơn may mắn không còn giá trị nhận thưởng.

Đầu mối giải đáp thắc mắc cho khách hàng về các vấn đề liên quan đến Chương trình “Hóa đơn may mắn”: Liên hệ đường dây nóng 0836.125.125.

3.Tổ chức thực hiện

Chương trình “Hóa đơn may mắn” được thực hiện theo thể lệ này và theo kế hoạch chi tiết của từng đợt.

Quá trình tổ chức được thực hiện dưới sự giám sát chặt chẽ, đảm bảo tính khách quan, công khai minh bạch của Hội đồng giám sát.

Biên bản xác nhận kết quả Chương trình “Hóa đơn may mắn” được in tự động từ phần mềm “Hóa đơn may mắn” và có sự xác nhận đầy đủ của Hội đồng giám sát.

CỤC THUẾ TỈNH THANH HOÁ