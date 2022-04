Công ty TNHH Thiệu Đô bảo đảm việc làm thường xuyên cho 1.189 lao động

Ngay từ đầu năm, Công ty TNHH Thiệu Đô (trực thuộc Tổng Công ty may 10) đóng trên địa bàn xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa đã chủ động tìm kiếm đơn hàng xuất khẩu áo sơ mi, quần áo Veston và hiện doanh nghiệp đã có các hợp đồng may sản phẩm quần áo xuất khẩu đến hết năm 2022. Cùng với đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, công ty luôn tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động trong quá trình sản xuất.

Công đoạn cắt quần áo Veston.

May quần áo Veston

Hiện nay công ty có 10 chuyền may áo sơ mi, 3 chuyền may quần áo Veston và hiện nay Công ty TNHH Thiệu Đô đã trở thành một trong những trung tâm sản xuất lớn của Tổng Công ty May 10, và là một trong những công ty có cơ sở vật chất khang trang, bảo đảm thuận lợi cho người lao động trong quá trình sản xuất.

Kiểm tra sản phẩm quần áo Veston

Quý I-2022, công ty sản xuất 533.298 áo sơ mi, 154.298 bộ Veston và các sản phẩm được xuất khẩu sang Nhật Bản, các nước EU, doanh thu đạt hơn 1,447 triệu USD, bảo đảm việc làm thường xuyên cho 1.189 lao động, thu nhập bình quân của người lao động đạt 6,58 triệu đồng/tháng.

Công đoạn may áo sơ mi.

công đoạn là áo sơ mi.

Đi đôi với việc xuất khẩu các sản phẩm may mặc, công ty đã và đang nghiên cứu, thiết kế mẫu và may áo sơ mi phục vụ thị trường trong nước.

Xuân Hùng