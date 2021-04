Công ty Điện lực Thanh Hóa phát động đẩy mạnh xây dựng văn hóa an toàn lao động năm 2021

Với mục tiêu từng bước xây dựng, duy trì văn hóa an toàn, tạo hiệu quả bền vững, lâu dài cho công tác an toàn lao động, Công ty Điện lực Thanh Hóa vừa tổ chức lễ phát động đẩy mạnh xây dựng văn hóa an toàn lao động năm 2021 với chủ đề: “Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng văn hóa an toàn lao động - tăng cường chuyển đổi số trong quản lý an toàn vệ sinh lao động”.

Ban lãnh đạo Công ty Điện lực Thanh Hóa thể hiện quyết tâm cao trong việc đẩy mạnh xây dựng văn hóa an toàn lao động năm 2021 tại lễ phát động.

Phát biểu tại lễ phát động, ông Lê Thanh Bình, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa nêu rõ mục đích, ý nghĩa việc triển khai đẩy mạnh xây dựng văn hóa an toàn lao động trong sản xuất, kinh doanh nhằm tạo cho người lao động thói quen làm việc an toàn, chấp hành một cách tự giác đối với việc thực hiện các quy định an toàn vệ sinh lao động của đơn vị, tạo thói quen cho người lao động luôn luôn nghĩ về an toàn trước khi làm việc, từ đó góp phần giảm thiểu tai nạn lao động, nâng cao năng suất lao động, đưa đơn vị ngày càng phát triển.

Ông Lê Thanh Bình, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa phát biểu tại buổi lễ.

Tại buổi lễ phát động, ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ chủ chốt của Công ty Điện lực Thanh Hóa đã thể hiện quyết tâm cao, chung sức cùng nhau thực hiện đẩy mạnh công tác xây dựng văn hóa an toàn lao động cũng như văn hóa doanh nghiệp trong toàn Công ty.

Tập thể CBCNV Công ty Điện lực Thanh Hóa quyết tâm thực hiện mục tiêu kế hoạch đã đề ra, kiên quyết thực hiện nói không với vi phạm an toàn lao động nói không với tai nạn lao động, xây dựng Công ty điện lực Thanh Hóa ngày càng phát triển bền vững, phấn đấu là một trong những đơn vị xuất sắc toàn diện trong Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.

Trịnh Trang