Công tác ứng phó với các đợt bão, mưa lũ tại PC Thanh Hóa

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về công tác ứng phó với các đợt bão, mưa lũ, với quyết tâm đảm bảo vận hành an toàn, linh hoạt hệ thống điện trong mọi tình huống, Công ty Điện lực Thanh Hóa (PC Thanh Hóa) đã nhanh chóng, chủ động triển khai các biện pháp ứng phó kịp thời.

Công nhân 110kV núi Một bao bọc thiết bị điện để phòng, chống mưa bão.

Theo đó, đối với khu vực ven biển gồm: Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, TP Sầm Sơn, Quảng Xương và Thị xã Nghi Sơn, PC Thanh Hóa đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp với các đơn vị quản lý trạm bơm tiêu úng thực hiện chạy thử bơm tiêu úng và kiểm tra tình trạng hoạt động của các bộ đo đếm điện năng lắp cho các trạm bơm trên địa bàn do Điện lực đang quản lý. Đảm bảo cấp điện liên tục cho các trạm bơm ở khu vực ngập úng trên địa bàn trong thời gian xảy ra mưa lũ. Đối với 11 huyện miền núi gồm: Lang Chánh, Quan Hóa, Quan Sơn, Mường Lát, Bá Thước, Như Xuân, Vĩnh Lộc, Thạch Thành, Cẩm Thuỷ, Thường Xuân và Ngọc Lặc khẩn trương kiểm tra và gia cố các vị trí có nguy cơ sạt lở, sự cố gây mất an toàn trong quản lý vận hành, tăng cường đề phòng lũ ống, lũ quét, sạt lở đất ảnh hưởng đến lưới điện, tài sản (đặc biệt là các chốt trực, nhà trực vận hành).

Công nhân Điện lực thành phố Sầm Sơn chặt tỉa cây gần hành lang lưới điện trước khi bão số 8 đổ bộ.

Giám đốc PC Thanh Hóa yêu cầu lãnh đạo các đơn vị trực thuộc phải trực tiếp có mặt tại hiện tại hiện trường để chỉ huy xử lý khắc phục sự cố, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về phương tiện, con người trước khi tiến hành công việc, thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn tại hiện trường, lưu ý đối với những khu vực, đường đi phải vượt qua ngầm nước, sông, suối phải trang bị áo phao cho công nhân, đảm bảo an toàn cho việc di chuyển ở những nơi có lũ ống, lũ quét, sạt lở đất...Đồng thời, phối hợp kịp thời với địa phương sở tại, các cơ quan thông tấn báo chí tăng cường đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền phổ biến an toàn điện trong dân và người lao động, những nỗ lực của ngành điện trước, trong và sau mùa mưa bão. Đảm bảo duy trì tốt hệ thống thông tin liên lạc, các đường truyền dẫn… cùng với Trung tâm CSKH cập nhật thông tin ảnh hưởng của thiên tai đến tình hình cung ứng điện để kịp thời giải đáp thắc mắc đến khách hàng.

Đoàn công tác của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc kiểm tra công tác ứng phó với các đợt bão, mưa lũ tại PC Thanh Hóa.

Để tăng cường kiểm tra, giám sát cũng như kịp thời chỉ đạo công tác ứng phó với các đợt bão, mưa lũ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, ngày 13-10, đoàn công tác của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc do ông Vũ Anh Phương, Phó Tổng Giám đốc làm trưởng đoàn đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị tại Công ty Điện lực Thanh Hóa. Ông Vũ Anh Phương yêu cầu đơn vị xây dựng và đảm bảo thực hiện tốt các phương án ứng phó. Đồng thời, đề nghị tập thể ban lãnh đạo, cán bộ, nhân viên và người lao động PC Thanh Hóa nâng cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn khi làm việc trong điều kiện mưa bão; chú ý đảm bảo tuyệt đối các biện pháp an toàn trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID – 19.

Hùng Mạnh