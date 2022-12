Cơ cấu hệ thống tín dụng gắn với xử lý nợ xấu

Cùng với việc chỉ đạo các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn tỉnh tích cực cơ cấu lại bộ máy, sắp xếp các phòng, ban bảo đảm hoạt động an toàn, hiệu quả, Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa (NHNN Thanh Hóa) khuyến khích TCTD tiếp tục tiết giảm chi phí để phấn đấu giảm lãi suất cho vay, hướng tín dụng vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ. Đồng thời, không nới lỏng điều kiện cấp tín dụng, kiểm soát chặt chẽ cho vay ngoại tệ, tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro hạn chế, ngăn ngừa nợ xấu phát sinh.

Cán bộ Agribank Nam Thanh Hóa tăng cường các biện pháp kiểm soát đầu tư tín dụng, hạn chế nợ xấu.

Tính đến ngày 30-11, nợ xấu của các TCTD trên địa bàn tỉnh là 1.479 tỷ đồng, chiếm 0,87%/tổng dư nợ. Riêng các khoản nợ theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản là 493 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 91% tổng dư nợ theo Nghị định 67. Nguyên nhân nợ xấu tăng là do ảnh hưởng dịch COVID-19 làm hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhiều doanh nghiệp bị đình trệ. Trong 11 tháng năm 2022, Thanh tra NHNN Thanh Hóa đã tổ chức thanh tra, kiểm tra đối với 34 đơn vị, gồm 16 cuộc thanh tra và 18 cuộc kiểm tra. Qua thanh tra, kiểm tra, thanh tra NHNN Thanh Hóa đã đưa ra 434 kiến nghị, xử phạt vi phạm hành chính đối với 14 đơn vị, số tiền xử phạt là hơn 265 triệu đồng. Đồng thời, xử lý các TCTD không thực hiện nghiêm kết luận thanh tra, các vi phạm đã được cảnh báo, vi phạm tái diễn hoặc chậm khắc phục bảo đảm an toàn, ổn định hệ thống các TCTD trên địa bàn.

Tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương - Chi nhánh Thanh Hóa (Vietcombank Thanh Hóa), từ năm 2017 đến nay, nợ xấu theo Nghị quyết 42 tại đơn vị là hơn 384,4 tỷ đồng, trong đó, nợ xấu chưa được xử lý hơn 72,6 tỷ đồng. Vietcombank Thanh Hóa đánh giá khả năng thu hồi khoảng 40% tổng dư nợ theo Nghị quyết 42 do còn tài sản bảo đảm và khách hàng vẫn có ý thức trả nợ, 60% còn lại khó có khả năng thu hồi do khách hàng đã phá sản không còn tài sản bảo đảm; khách hàng nợ xấu vay theo Nghị định 67, tài sản xuống cấp; khách hàng có tài sản tranh chấp, khách hàng có hoạt động sản xuất, kinh doanh trì trệ, không còn phương án xử lý. Để thu hồi nợ xấu, Vietcombank Thanh Hóa đã thành lập ban chỉ đạo xử lý và thu hồi nợ và tiến hành rà soát, phân tích, đánh giá nguyên nhân từng khoản nợ để có những giải pháp thu hồi cụ thể. Đối với những khoản cho vay nào có triển vọng, hiệu quả sẽ cơ cấu lại. Đối với khách hàng gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, chi nhánh phối hợp với khách hàng để cơ cấu lại nợ, như giãn thời hạn trả nợ, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ và xem xét miễn, giảm lãi vay, hạ lãi suất cho vay một cách hợp lý để khách hàng giảm bớt khó khăn tài chính.

Các ngân hàng thương mại khác, như VietinBank, các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh, LienVietPostBank... cũng đã thành lập ban chỉ đạo xử lý và thu hồi nợ và tiến hành rà soát, phân tích, đánh giá nguyên nhân từng khoản nợ để có những giải pháp thu hồi cụ thể. Bên cạnh đó, ngay từ những ngày đầu năm, các ngân hàng cũng tập trung rao bán tài sản bảo đảm để thu hồi nợ.

NHNN Thanh Hóa đang tiếp tục chỉ đạo các TCTD nâng cao năng lực tài chính, chất lượng tín dụng, hiệu quả hoạt động kinh doanh, quản trị, điều hành và năng lực cạnh tranh. Đánh giá lại chất lượng và khả năng thu hồi các khoản nợ để có biện pháp xử lý thích hợp; tăng cường trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro để xử lý nợ xấu; tiếp tục cơ cấu lại nợ, hỗ trợ vốn để khách hàng khắc phục khó khăn; bổ sung, hoàn thiện hồ sơ pháp lý tài sản bảo đảm, thu nợ và xử lý tài sản bảo đảm, kiểm soát chặt chẽ và giảm chi phí hoạt động, hạn chế tối đa nợ xấu phát sinh trong tương lai.

Bên cạnh đó, để thực hiện đề án xử lý nợ xấu, NHNN Thanh Hóa cũng tập trung chỉ đạo các Quỹ Tín dụng Nhân dân (QTDND) triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp tại Đề án “Củng cố và phát triển hệ thống QTDND đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” đã được Thống đốc NHNN Việt Nam phê duyệt tại Quyết định số 209/QĐ-NHNN ngày 31-1-2019. Chỉ đạo các QTDND xây dựng quy định chuẩn hóa đội ngũ cán bộ; xây dựng thang bảng lương, phụ cấp phù hợp với kết quả kinh doanh; kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng, không hạ thấp các điều kiện cấp tín dụng, phản ánh trung thực, khách quan nợ xấu, thực hiện trích lập dự phòng rủi ro đúng quy định, nâng cao năng lực tài chính nhằm gia tăng khả năng chịu đựng trước những khó khăn và các rủi ro có thể xảy ra... Tập trung đánh giá, nhận diện, phân loại các QTDND yếu kém để có biện pháp xử lý kịp thời. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc xử lý những tồn tại, yếu kém của QTDND.

Hiện, NHNN Thanh Hóa đang chủ động tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra tại các ngân hàng nhằm chấn chỉnh và minh bạch hoạt động của các đơn vị; tập trung giám sát việc chấp hành quy định về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động ngân hàng; chỉ đạo các ngân hàng trên địa bàn không ngừng nâng cao năng lực quản lý và thẩm định các dự án đầu tư, lựa chọn các dự án đầu tư an toàn, hiệu quả nhằm hạn chế nợ xấu phát sinh. NHNN Thanh Hóa tiếp tục, chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan có liên quan như chính quyền địa phương, công an, tòa án, thi hành án dân sự... để thực hiện có hiệu quả việc thu hồi và xử lý nợ xấu.

Bài và ảnh: Lương Khánh