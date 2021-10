Chủ động ứng phó với diễn biến phức tạp của mưa bão

Do ảnh hưởng của bão số 8, từ 1h00 ngày 13-10 đến 9h00 ngày 15-10-2021 trên địa bàn Thanh Hóa có mưa, mưa vừa, một số nơi mưa to, lượng mưa phổ biến từ 70-100 mm. Theo bản tin của Đài Khí tượng Thủy văn Thanh Hóa, từ chiều, đêm 15 đến ngày 17-10 do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc Trung bộ nên ở Thanh Hóa có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, tổng lượng mưa có thể đạt 70-150 mm, có nơi trên 150 mm.

Tàu thuyền vào tránh trú bão tại âu tránh trú bão xã Quảng Thạch (Quảng Xương).

Từ ngày 14 đến 16-10 trên các sông suối trong tỉnh có khả năng xảy ra một đợt lũ. Trong đợt lũ này đỉnh lũ trên dòng chính sông Mã, sông Chu còn dưới mức báo động I; các sông nhỏ có khả năng ở mức báo động I, có nơi trên mức báo động I.

Trên địa bàn tỉnh có 610 hồ chứa thủy lợi, trong đó có 385 hồ chứa đã đầy nước (Các công ty khai thác công trình thủy lợi quản lý có 61 hồ, các huyện quản lý có 324 hồ), còn lại 225 hồ chứa có mực nước thấp hơn mực nước dâng bình thường (Trong đó 10 hồ chứa dưới mực nước chết do các huyện quản lý). Các đơn vị quản lý, vận hành hồ đã chủ động xả hạ thấp mực nước để đón lũ.

Nông dân xã Thiệu Thành (Thiệu Hóa) chăm sóc cây trồng vụ Đông.

Về công tác tiêu úng, Công ty TNHH MTV Sông Chu đang vận hành 2 trạm bơm tiêu (Trạm bơm Đồng Ngâu, huyện Thọ Xuân vận hành 4 máy lúc 7h20 ngày 14-10-2021; trạm bơm Xóm Mới, huyện Nông Cống vận hành 6 máy lúc 6h00 ngày 15-10-2021)… Các Công ty Khai thác công trình thủy lợi vận hành tiêu nước đệm 10 cống tiêu và 2 âu, cụ thể: Công ty Công ty TNHH MTV Sông Chu vận hành 5 cống (cống Hoàng Kim, huyện Triệu Sơn; cống Tiêu Thủy, huyện Thọ Xuân; cống Ngọc Giáp, huyện Quảng Xương; cống Bến Ngao, Kênh Than, thị xã Nghi Sơn) và âu Bến Ngự, TP Thanh Hóa. Công ty Công ty TNHH MTV thủy lợi Bắc Sông Mã vận hành 5 cống và 1 âu, gồm: Cống Bộ Đầu, cống Ngọc Đỉnh, huyện Hoằng Hóa; cống Phù Quang, TP Thanh Hóa; cống Na, huyện Hà Trung; cống Triết Giang, thị xã Bỉm Sơn và âu Báo Văn.

Nông dân xã Yên Phú (Yên Định) chăm sóc cây trồng vụ Đông.

Theo báo cáo nhanh của Sở Giao thông - Vận tải và các địa phương, mưa lớn đã gây thiệt hại về cơ sở hạ tầng và tài sản, như trên tuyến Quốc lộ 210B, sạt taluy dương, sa bồi mặt đường, sa bồi rãnh dọc hơn 10 vị trí, khối lượng khoảng 30m3; lề đường bị xói trôi nhiều vị trí, khối lượng khoảng 20m3. Trên các tuyến đường tỉnh, sa bồi mặt đường, sa bồi rãnh dọc, xói trôi lề đường nhiều vị trí, khối lượng khoảng 200 m³. Hiện nay, giao thông trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh được đảm bảo thông suốt. Tại huyện Lang Chánh, mưa lớn đã gây sạt lở đất tại thôn Quắc Quên, xã Đồng Lương làm 1 hộ gia đình bị ảnh hưởng (đất đá tràn vào nhà) và hiện nay hộ gia đình đã sơ tán đến nơi an toàn. UBND xã Đồng Lương đã huy động lực lượng, thiết bị phối hợp cùng gia đình dọn dẹp đất đá và hoàn thành vào lúc 16h00 ngày 14-10. Trên địa bàn huyện Quan Hóa, tại Km40+288 Quốc lộ thuộc Khu Mướp, thị trấn Hồi Xuân có vết nứt trên mái ta luy dương, nguy cơ gây mất an toàn cho các hộ dân sinh sống ở phía dưới dọc đoạn đường này, UBND huyện Quan Hóa đã chủ động sơ tán 14 hộ/57 khẩu dân đến nơi an toàn.

Xuân Hùng