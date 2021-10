Chủ động phục vụ sản xuất nông nghiệp trong mùa mưa, bão

Công ty TNHH MTV Sông Chu (sau đây gọi tắt là Công ty Sông Chu) được UBND tỉnh giao nhiệm vụ quản lý, khai thác 74 hồ chứa nước, 49 trạm bơm tiêu và tưới, tiêu kết hợp, 8 hệ thống tiêu và cống tiêu lớn trên địa bàn 16 huyện, thị xã, thành phố.

Công nhân Công ty TNHH MTV Sông Chu - Chi nhánh Đông Sơn vận hành Trạm bơm tiêu Đông Tân phục vụ tiêu úng cho sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.

Các tháng vừa qua, Công ty Sông Chu đã phát động đợt thi đua khắc phục khó khăn, thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch COVID-19 vừa đảm bảo an toàn hệ thống công trình thủy lợi, phát huy hiệu quả phục vụ nước tưới, tiêu cho nông dân chăm bón gần 60.000 ha cây trồng vụ mùa, không để xảy ra khô hạn và ngập úng cây trồng, tiêu thoát nước nhanh, bảo đảm đồng ruộng khô ráo cho nông dân sản xuất vụ đông.

Công ty đã kiện toàn ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão (PCLB) theo phương châm “4 tại chỗ” đối với từng công trình; lập và được các cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án PCLB cho các hồ, đập. Ban chỉ huy PCLB công ty đã đôn đốc, chỉ đạo các chi nhánh trực thuộc hoàn thành công tác kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, chuẩn bị vật tư, thiết bị dự phòng thay thế khi có sự cố xảy ra và vận hành thử hệ thống công trình, 100% công trình hiện có bảo đảm an toàn, phát huy hiệu quả phục vụ sản xuất trong mùa mưa, bão. Các chi nhánh trực thuộc đã tập kết tại các công trình đ­ược giao quản lý đủ số l­ượng vật tư dự trữ PCLB như­ đá hộc, rọ thép, cọc tre, bao tải, phao cứu sinh,... Ban chỉ huy PCLB các chi nhánh đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng kỹ sư, công nhân thay ca thường trực tại đầu mối công trình để giải quyết các sự cố công trình và vận hành kịp thời khi có mư­a, bão xảy ra; theo dõi sát diễn biến thời tiết để quyết định thời điểm tiêu nước đệm tại các khu đồng thấp trũng, nước dồn về nhanh. Công ty đã khẩn trương nạo vét các tuyến kênh tiêu liên xã do đơn vị quản lý với tổng khối lượng đã đào đắp 60.000m3; phát động hàng ngàn ngày công tham gia tháo dỡ các ách tắc, đập ngăn kênh tiêu, bèo tây... Một số hạng mục công trình bị sạt lở do ảnh hưởng các đợt mưa, bão vừa qua đã được công ty khẩn trương khắc phục, bảo đảm an toàn phục vụ sản xuất nông nghiệp, như: sửa chữa lùng mang tràn xả lũ hồ Khe Dài (Như Thanh), hồ Nội Sơn (Triệu Sơn), xử lý thấm hồ Xuân Thành (Thường Xuân),... Các chi nhánh trực thuộc Công ty Sông Chu đã tham mưu kỹ thuật cho các địa phương trong hệ thống phát động toàn dân nạo vét, phá ách tắc dòng chảy các tuyến kênh tiêu nội đồng, trục tiêu chính nhằm thoát lũ nhanh khi mưa to.

Tin và ảnh: Thùy Dương