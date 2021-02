Chủ động phòng, chống rét cho cây trồng, vật nuôi

Nông dân xã Nga Điền (Nga Sơn) che chắn chuồng nuôi và chuẩn bị đầy đủ thức ăn chống rét cho gia súc.

Là nông dân giàu kinh nghiệm, nên những đợt rét trong thời điểm gieo mạ vừa qua đã không làm bà Trần Thị Lài, xã Quảng Phúc (Quảng Xương) bị động. Ngay từ đầu vụ, cùng với việc giải phóng đất, chuẩn bị giống, bà Lài đã chủ động mua nilon, cùng với tre nứa để che phủ cho mạ trong những ngày trời rét. Bà Lài cho biết: Sản xuất vụ đông xuân năm nào cũng vào mùa mưa lạnh nên chúng tôi đã có kinh nghiệm.

Vì vậy, việc che phủ nilon chống rét cho mạ đã được bà con nông dân thực hiện từ nhiều năm qua. Với 5 sào lúa được gieo cấy trong vụ đông xuân năm nay, bà Lài đã mua gần 5 kg nilon để phủ cho toàn bộ diện tích mạ. Nhờ vậy, mạ phát triển giúp lúa phát triển tốt, cho năng suất cao.

Ông Lê Đại Hiệp, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Quảng Xương, cho biết: Vụ đông xuân 2020-2021, huyện đề ra kế hoạch gieo cấy 6.550 ha lúa, tương ứng 650 ha mạ. Đến nay, các xã, thị trấn đã cơ bản hoàn thành gieo mạ và 100% diện tích mạ đều được che phủ nilon chống rét. Do đó, dù trải qua nhiều đợt rét đậm, rét hại, song trên địa bàn huyện không xảy ra tình trạng mạ chết do rét. Theo ông Hiệp, để có được kết quả này, nhiều năm qua, huyện Quảng Xương đã làm tốt công tác tuyên truyền, khuyến cáo cho người dân về các biện pháp chống rét cho cây trồng. Qua nhiều vụ sản xuất, người dân nhận thấy hiệu quả, nên luôn chủ động triển khai thực hiện các biện pháp chống rét theo khuyến cáo của huyện.

Tại huyện Bá Thước, những biện pháp chống rét cho cây trồng, vật nuôi đã được chính quyền và Nhân dân tích cực triển khai thực hiện. Hiện, trên địa bàn huyện có khoảng 10.848 con bò, 37.589 con lợn và 720.000 con gia cầm các loại. Để phòng, chống có hiệu quả cho đàn vật nuôi trong những đợt rét đậm, rét hại, huyện đã có công văn chỉ đạo các xã, thị trấn và bà con nông dân chủ động thực hiện các biện pháp chống rét cho đàn vật nuôi. Phân công cán bộ chuyên môn tăng cường kiểm tra, giám sát việc phòng, chống rét và dịch bệnh; hướng dẫn, hỗ trợ cho các hộ chăn nuôi gia cố chuồng trại, bảo đảm nhu cầu dinh dưỡng giúp đàn vật nuôi tăng sức đề kháng, tăng khả năng chống rét. Nghiêm cấm và khuyến cáo người dân không chăn thả gia súc, gia cầm khi nhiệt độ xuống dưới 13 độ C. Hiện hầu hết các chuồng nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn đã được các hộ dân gia cố, che chắn, bảo đảm nguồn thức ăn dự trữ và nguyên liệu sử dụng sưởi ấm cũng đã được chuẩn bị đề phòng cho những ngày rét đậm, rét hại. Nhờ vậy, trên địa bàn chưa có gia súc, gia cầm bị chết do rét. Ngoài ra, để chống rét cho diện tích mạ mới gieo, cán bộ chuyên môn huyện cùng với UBND các xã, thị trấn hướng dẫn người dân thực hiện che phủ nilon.

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vụ đông xuân 2020-2021 sẽ có nhiều đợt không khí lạnh tăng cường; trong tháng 1 và tháng 2-2021, khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế được dự báo có nhiệt độ trung bình tháng thấp hơn trung bình nhiều năm từ 0,5 - 1độ C, các đợt rét đậm, rét hại xảy ra có khả năng kéo dài từ 5 - 7 ngày, nguy cơ cao tác động mạnh đến sức khỏe và hoạt động sản xuất nông nghiệp của bà con nông dân. Do đó, để kịp thời ứng phó với các tình huống thời tiết bất thường xảy ra, nhất là rét đậm, rét hại, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại gây ra cho diện tích cây trồng và đàn vật nuôi, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã và đang cùng chính quyền các địa phương tập trung chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn bà con nông dân tiếp tục thực hiện hiệu quả các biện pháp chống rét cho cây trồng, vật nuôi. Thành lập các đoàn công tác đi chỉ đạo trực tiếp, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống đói, rét đối với cây trồng, vật nuôi trên địa bàn, nhất là tại khu vực vùng cao, biên giới, những nơi có nguy cơ đàn vật nuôi bị ảnh hưởng nhiều do đói, rét, nhất là đàn trâu, bò nuôi thả rông. Thường xuyên kiểm tra, theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình sản xuất cũng như diễn biến thời tiết để có chỉ đạo kịp thời, hiệu quả.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khuyến cáo bà con nông dân trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện các biện pháp chống rét cho cây trồng, vật nuôi. Đối với cây trồng, nhất là loại cây ưa ấm, cây trồng trái vụ và các loại hoa, tại nhiều nơi, bà con nông dân cũng đã thực hiện các biện pháp phòng, chống rét, như: che bạt, phủ nilon đối với diện tích mới được gieo trồng, thắp bóng điện sưởi ấm đối với diện tích trồng hoa. Không được bón các loại phân vô cơ, như: Kali, đạm khi nhiệt độ xuống thấp, thực hiện phủ rơm, rạ, trấu giữ ấm đối với diện tích rau màu vừa gieo.

Đối với vật nuôi, người chăn nuôi chủ động nguồn thức ăn, bảo đảm cung cấp thức ăn tại chuồng không để trâu, bò bị đói, khát. Áp dụng các biện pháp kỹ thuật chế biến cải thiện dinh dưỡng thức ăn cho vật nuôi; sửa chữa, làm mới và che chắn chuồng nuôi bảo đảm giữ ấm cho vật nuôi, không bị gió lùa, mưa hắt làm ẩm, ướt chuồng trong những ngày rét đậm, rét hại. Tăng cường chế độ chăm sóc bổ sung muối, khoáng và vitamin để nâng cao sức đề kháng dịch bệnh và sức chống chịu với giá rét; tập trung lực lượng xuống các thôn, bản tuyên truyền, hướng dẫn Nhân dân vào những ngày giá rét không chăn thả và không bắt gia súc làm việc sớm, về muộn; nhất là những ngày nhiệt độ dưới 12 độ C không đưa trâu, bò chăn thả hoặc đi làm, cần nuôi nhốt tại chuồng.

