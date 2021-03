Chi trả bảo an tín dụng cho khách hàng tại 2 huyện Thiệu Hóa và Lang Chánh

Vừa qua, Công ty CP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh Thanh Hóa (ABIC Thanh Hóa) phối hợp với các chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) 2 huyện Lang Chánh và Thiệu Hóa, chi trả quyền lợi cho khách hàng tham gia bảo hiểm bảo an tín dụng cho khách hàng không may gặp rủi ro trên địa bàn.

Trước đó, gia đình các khách hàng, gồm: ông Lê Ngọc Thuyết, xã Tân Châu (Thiệu Hóa); Vi Thị Ngọc, xã Trí Nang và Lê Phi Thành, xã Giao An (Lang Chánh), vay vốn tại Agribank Thiệu Hóa và Agribank Lang Chánh để sử dụng cho phương án sản xuất, kinh doanh của gia đình. Trong quá trình vay vốn, khách hàng đã quan tâm, tự nguyện tham gia sản phẩm bảo hiểm bảo an tín dụng và không may bị bệnh hiểm nghèo qua đời. Sau khi nhận được thông tin, ABIC Thanh Hóa phối hợp với các chi nhánh Agribank Thiệu Hóa và Lang Chánh, khẩn trương xác minh nhanh chóng các trường hợp trên thuộc phạm vi bảo hiểm mà ABIC phải chi trả cho các gia đình 100% số tiền bảo hiểm, với tổng số tiền là hơn 310 triệu đồng. Số tiền trên gồm tiền gốc tham gia mua bảo hiểm, số tiền lãi và tiền mai táng phí.

ABIC Thanh Hóa chi trả bảo an tín dụng cho khách hàng tại huyện Lang Chánh.

Tin và ảnh: Khánh Phương