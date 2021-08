Cảnh báo nguy cơ cháy nổ tàu cá

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra nhiều vụ cháy tàu cá gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản của ngư dân, ảnh hưởng đến môi trường và an sinh xã hội.

Tàu cá của ngư dân Đặng Trường Giang, xã Ngư Lộc (Hậu Lộc) bị cháy, không còn khả năng tu sửa.

Từ năm 2017 đến tháng 7-2021, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 7 vụ cháy, nổ tàu cá làm 2 người chết, 6 người bị thương, thiệt hại tài sản hơn 7 tỷ đồng. Trong đó, điển hình là vụ nổ tàu cá ngày 24-9-2019 tại khu neo đậu tàu thuyền thuộc phường Hải Châu, thị xã Nghi Sơn, làm 2 người chết, 6 người bị thương. Gần đây, ngày 25-4-2021, tàu cá mang số hiệu TH-90850TS của ngư dân Đặng Trường Giang, thôn Thắng Lộc, xã Ngư Lộc và tàu cá mang số hiệu TH-90840TS của ông Nguyễn Văn Thành, thôn Thắng Tây, xã Ngư Lộc (Hậu Lộc) đang neo đậu ngoài bãi ngang thì bốc cháy dữ dội. Mặc dù được Nhân dân địa phương chữa cháy, nhưng do gió lớn hai tàu cá neo đậu cách xa bờ và trên tàu lượng dầu còn nhiều, bình gas... nên việc chữa cháy, dập lửa gặp nhiều khó khăn. Cả hai tàu cá đều bị lửa thiêu rụi hoàn toàn gây thiệt hại ước tính hơn 3 tỷ đồng, rất may không có thiệt hại về người. Theo các ngành có liên quan của tỉnh, khi cháy, nổ xảy ra với tàu cá, việc triển khai lực lượng, phương tiện, tổ chức chữa cháy gặp nhiều khó khăn do tàu cá hoạt động và neo đậu trên vùng nước... Nguyên nhân dẫn đến cháy chủ yếu do chủ tàu cá chưa chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) đối với tàu cá; chưa thực hiện việc kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ. Phần lớn ngư dân chưa được tập huấn nghiệp vụ PCCC và cứu nạn, cứu hộ, vi phạm các quy định về an toàn PCCC trong bảo quản, sử dụng các chất dễ cháy, nổ (dầu diesel, khí gas, can nhựa, mặt xốp...), nguồn lửa, nguồn nhiệt gây cháy, nổ. Ngoài ra, một số cảng cá đang hoạt động chưa đáp ứng được với số lượng tàu cá hiện có của tỉnh, việc neo đậu thường vượt quá số lượng quy định.

Ông Lê Bá Lực, Trưởng Phòng Quản lý tàu cá và Cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá, Chi cục Thủy sản, cho biết: Thiệt hại do cháy tàu cá gây ra là rất lớn, nhưng những quy định của pháp luật về công tác PCCC cho loại tàu này chưa đủ chế tài để xử lý. Lâu nay, chủ yếu tổ chức tuyên truyền, nhắc nhở, hướng dẫn kỹ năng, kiến thức về PCCC trên tàu cá cho ngư dân. Trước những thiệt hại lớn do cháy tàu cá gây ra, việc trang bị các phương tiện PCCC trên tàu cá là rất cần thiết, nhằm bảo vệ tài sản và con người khi hoạt động khai thác hải sản trên biển. Vì vậy, thời gian tới, chi cục phối hợp với các đơn vị có liên quan của tỉnh và các địa phương ven biển tổ chức các lớp tập huấn, diễn tập phòng, chống cháy nổ cho ngư dân; đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, kiên quyết không cho tàu xuất bến khi chưa bảo đảm đủ điều kiện an toàn về phòng, chống cháy nổ trên tàu cá.

Đi đôi với đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang tích cực phối hợp với các lực lượng có liên quan của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố ven biển thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá thực trạng công tác PCCC của các cảng cá, chủ tàu cá. Phối hợp với Công an tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật, kiến thức, kỹ năng PCCC và cứu nạn, cứu hộ, các nguy cơ cháy, nổ và các biện pháp PCCC cho người làm việc trên các tàu cá. Hướng dẫn ban quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão, chủ tàu cá thực hiện các quy định về PCCC, trang bị phương tiện, thiết bị PCCC. Tổ chức kiểm tra, giám sát công tác PCCC đối với các hoạt động đăng kiểm, tuần tra, kiểm soát của các cơ sở đăng kiểm, kiểm ngư địa phương; yêu cầu cơ sở đăng kiểm tàu cá trong quá trình thẩm định hồ sơ thiết kế kỹ thuật, kiểm tra an toàn kỹ thuật tàu cá và các quy định về PCCC. Phối hợp với lực lượng tuần tra, kiểm soát của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về công tác bảo đảm an toàn cho người và tàu cá, trong đó có trang bị thiết bị PCCC. Triển khai xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến về PCCC trên tàu cá ở các địa phương ven biển để nhân rộng.

Bài và ảnh: Lê Hợi