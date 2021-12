Bộ Giao thông Vận tải tổng kết công tác năm 2021 và triển khai kế hoạch năm 2022

Ngày 25-12, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) tổ chức hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác năm 2021 và triển khai kế hoạch năm 2022. Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ dự và chủ trì hội nghị. Cùng tham dự có đại biểu các bộ, ban, ngành Trung ương.

Đồng chí Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan tham dự tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa có đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan của tỉnh.

Năm 2021, mặc dù chịu tác động nặng nề bởi dịch COVID-19, song dưới sự lãnh đạo thống nhất của Đảng và Nhà nước, Bộ GTVT đã hoàn thiện thể chế, quy hoạch, chính sách pháp luật kịp thời; ban hành bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật của ngành theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành GTVT quốc gia.

Theo đó, Bộ GTVT là một trong những bộ, ngành đầu tiên trình và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch giao thông 5 lĩnh vực đường bộ, đường sắt, hàng không, đường thủy nội địa, hàng hải, làm cơ sở triển khai thống nhất trên toàn quốc. Công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông cũng có nhiều chuyển biến, tai nạn giao thông giảm sâu cả 3 tiêu chí.

Điểm nhấn trong năm 2021 của ngành GTVT chính là việc phòng chống dịch COVID-19, ngành đã quyết liệt chỉ đạo mở luồng xanh tháo gỡ vận chuyển hàng hóa, tháo gỡ khó khăn doanh nghiệp vận tải. Cùng với đó, Bộ GTVT đã thành lập Tổ công tác đặc biệt về bảo đảm hoạt động vận tải gắn với phòng chống dịch; thành lập các Đoàn kiểm tra tại 22 địa phương về tổ chức hoạt động vận tải, bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh; ban hành các hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải của 5 lĩnh vực; đề nghị các địa phương rà soát, thu hồi các quy định đã ban hành không phù hợp, trái với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong hoạt động vận tải gắn với phòng chống dịch COVID-19...

Đến cuối năm 2021, Bộ GTVT đã hoàn thành thủ tục và khởi công 18 dự án, hoàn thành đưa vào khai thác 14 dự án. Các công trình dự án cơ bản hoàn thành đáp ứng yêu cầu về chất lượng, tiến độ, phát huy hiệu quả đầu tư. Đáng chú ý, đến hết tháng 1-2022 (thời hạn giải ngân kế hoạch năm), tỉ lệ giải ngân đạt khoảng 95% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao. Cùng với đó, năm 2021, Bộ GTVT thực hiện hiệu quả việc đẩy mạnh xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số; hoàn thành 21 nhiệm vụ/chỉ tiêu được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao về xây dựng Chính phủ điện tử, hoàn thành kết nối các phần mềm quản lý văn bản để gửi, nhận văn bản điện tử 4 cấp; 100% cán bộ sử dụng chữ ký số cá nhân để xử lý hồ sơ, công việc trên môi trường mạng; cung cấp 296 dịch vụ công trực tuyến, xếp thứ 9/18 Bộ, ngành về chỉ số chuyển đổi số và xếp hạng A về chỉ số an toàn thông tin mạng.

Bên cạnh sự sụt giảm về sản lượng, lưu lượng vẫn chuyển của các lĩnh vực đường bộ, đường sắt, đường hàng không thì lĩnh vực Hàng hải đạt mức tăng trưởng hiếm có. Tổng khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển ước đạt hơn 703 triệu tấn, tăng 2% so với cùng kỳ. Khối lượng hàng hóa xuất nhập khẩu vận tải quốc tế của đội tàu biển Việt Nam vận tải tăng mạnh trong đại dịch, với mức tăng tới 54% (khoảng gần 5 triệu tấn) so với cùng kỳ…

Tại hội nghị, bên cạnh những kết quả đạt được, các đại biểu đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục của ngành GTVT trong năm 2021, như: Chất lượng một số văn bản chuyên ngành GTVT chưa được ổn định lâu dài trong thực tiễn; Còn nhiều dự án, có quy mô không lớn, nhưng là các điểm nghẽn trong lĩnh vực giao thông, được các địa phương, cử tri đã có nhiều kiến nghị nhưng chưa được giải quyết triệt để; tiến độ triển khai thi công một số dự án còn chậm so với kế hoạch yêu cầu; Công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) ở các dự án trọng điểm chưa xử lý dứt điểm; các hạng mục xây dựng khu tái định cư, di dời công trình hạ tầng kỹ thuật triển khai còn chậm; Công tác bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông, nhất là kết cấu hạ tầng đường bộ đôi lúc còn chưa kịp thời, chưa đồng bộ…

Phát biểu tại hội nghị, Phó thủ tướng Lê Văn Thành cơ bản thống nhất với báo cáo tổng kết của ngành GTVT. Đồng thời, khẳng định, trong năm 2021, ngành GTVT đã có nhiều nỗ lực, linh hoạt, sáng tạo để vượt qua khó khăn, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Đây chính là tiền đề quan trọng để ngành tiếp tục thực hiện trong những giai đoạn tiếp theo.

Cùng với đó, Phó thủ tướng cũng chỉ rõ những nhiệm vụ mà ngành cần quan tâm thực hiện, như: Công tác quy hoạch; tập trung triển khai các vấn đề lớn được Trung ương, các tỉnh quan tâm; chú trọng thực hiện các dự án trọng tâm, trọng điểm quốc gia, tăng cường kiểm soát chất lượng các công trình. Chú trọng đến công tác giải ngân, tháo gỡ khó khăn vướng mắc về vật tư, đẩy nhanh tiến độ thi công dự án Cao tốc Bắc – Nam, góp phần phát triển kinh tế - xã hội chung của cả nước; tiếp tục điều hành, điều phối để bảo đảm lưu thông hàng hoá trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Đồng thời, chuẩn bị sẵn sàng cho việc khởi động lại các đường bay Quốc tế bảo đảm an toàn và phục hồi phát triển kinh tế.

Phó thủ tướng Lê Văn Thành cũng yêu cầu các đơn vị thuộc ngành GTVT nêu cao tinh thần, vai trò của người đứng đầu trong việc đôn đốc chịu trách nhiệm, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Giao nhiệm vụ cho ngành GTVT trong năm 2022 và thời gian tới, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu ngành GTVT cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống thể chế trong lĩnh vực GTVT; tham vấn ý kiến rộng rãi của người dân, tổ chức và xã hội trong quá trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm tính minh bạch, nhất quán, ổn định và dự đoán được của pháp luật. Tiếp tục duy trì hoạt động vận tải ổn định, thông suốt, kịp thời, bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID -19. Bảo đảm khối lượng hàng hóa tăng 6%, hành khách tăng 7% so với năm 2021; khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Việt Nam năm 2022 đạt 750 triệu tấn, tăng khoảng 3% so với năm 2021; phấn đấu giải ngân đạt 50.000 tỷ đồng, tương đương 95% kế hoạch; tiếp tục kéo giảm tai nạn giao thông ở 3 tiêu chí, giảm từ 5-10% so với năm 2021...

Đồng chí Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo sau hội nghị trưc tuyến

Phát biểu chỉ đạo sau hội nghị trực tuyến, đồng chí Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND nhấn mạnh, mặc dù năm 2021 có nhiều khó khăn thử thách, song lĩnh vực GTVT trên địa bàn tỉnh cũng đạt được nhiều kết quả khả quan. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở GTVT dựa trên cơ sở các quy hoạch chuyên ngành của Quốc gia trong lĩnh vực GTVT để khẩn trương cụ thể hoá các quy hoạch của địa phương; Phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu cho UBND tỉnh triển khai các chương trình dự án giao thông nhằm tăng cường kết nối với hệ thống cảng biển, đường cao tốc và các tuyến vận tải chính.

Đối với các công trình, dự án trong lĩnh vực GTVT, đồng chí yêu cầu các đơn vị liên quan cần tập trung đẩy nhanh công tác GPMB, tranh thủ thời tiết thuận lợi để triển khai thi công đúng tiến độ ngay từ những ngày đầu năm 2022. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, thực hiện rà soát lại hiện trạng kết cấu hạ tầng giao thông để thực hiện tốt công tác duy tu, sửa chữa, bảo đảm an toàn dịp trước, trong và sau Tết.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các ngành chủ trì giải quyết các khó khăn, vướng mắc bảo đảm vấn đề vật liệu cho quá trình thi công các công trình, dự án. Sở GTVT tiếp tục phối hợp với lực lượng cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh xây dựng các phương án bảo đảm trật tự ATGT trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Lê Hoà