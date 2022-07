BIDV Thanh Hóa gặp mặt truyền thống kỷ niệm 65 năm thành lập

Chiều 16-7, Ngân hàng Thương mại CP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Thanh Hóa (BIDV Thanh Hóa) tổ chức gặp mặt truyền thống kỷ niệm 65 năm thành lập (27-5-1957 - 27-5-2022).

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh trao lẵng hoa của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa tặng BIDV Thanh Hóa.

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chú Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Phạm Thị Thanh Thủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh; Lê Tiến Lam, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Trần Văn Hải, Bí Thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; đồng chí Lê Ngọc Lâm, Tổng Giám đốc Ngân hàng BIDV Việt Nam và lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; các đối tác của BIDV Thanh Hóa cùng toàn thể cán bộ, nhân viên và người lao động BIDV Thanh Hóa qua các thời kỳ.

Giám đốc BIDV Thanh Hóa đọc diễn văn kỷ niệm.

65 năm xây dựng và trưởng thành, BIDV Thanh Hóa đã trải qua các tên gọi khác nhau gắn với những nhiệm vụ qua từng thời kỳ, đó là Chi nhánh Ngân hàng Kiến thiết Thanh Hóa (từ năm 1957-1980), Ngân hàng Đầu tư và Xây dựng Thanh Hóa (từ năm 1981-1990), Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Thanh Hóa (từ năm 1990-2011) và kể từ ngày 1-5-2012 là BIDV Thanh Hóa.

BIDV Thanh Hóa đã không ngừng lớn mạnh và đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, nổi bật là huy động vốn đến hết ngày 31-1-2021 đạt 6.251 tỷ đồng, gấp 3,5 lần so với năm 2011; dư nợ tín dụng đạt 7.348 tỷ đồng, gấp 4,3 lần; thu dịch vụ ròng tăng trưởng bình quân 15%/năm, đạt 35,3 tỷ đồng và gấp 4,1 lần; chênh lệch thu chi tăng trưởng bình quân 20%/năm, đạt 318 tỷ đồng, gấp 6,4 lần so với năm 2011; tổng nền khách hàng đạt 118.424 khách, gấp 1,3 lần so với năm 2011.

Tiết mục văn nghệ tại buổi lễ.

BIDV Thanh Hóa hiện có 6 phòng chức năng tại hội sở chính, 8 phòng giao dịch, 14 cây ATM, 43 điểm thanh toán POS và 33 điểm chi trả kiều hối, đáp ứng được nhu cầu giao dịch cho gần 120.000 khách hàng. Doanh thu dịch vụ đến thời điểm 31-12-2021 đạt 35,3 tỷ đồng...

Đi đôi với hoạt động kinh doanh, BIDV nói chung và BIDV Thanh Hóa nói riêng luôn chú trọng và triển khai có hiệu quả các chương trình an sinh xã hội, các hoạt động vì cộng đồng. Chỉ tính trong 10 năm (từ 2011-2021), BIDV Thanh Hóa đã thực hiện các chương trình an sinh xã hội với giá trị lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Với sự nỗ lực phấn đấu, năng động, sáng tạo, trong 65 năm qua, BIDV Thanh Hóa đã được Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành Trung ương, UBND tỉnh Thanh Hóa, BIDV Việt Nam ghi nhận, trao tặng nhiều phần thưởng cao quý.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi đã ghi nhận và biểu dương những thành tích, đóng góp quan trọng của BIDV Thanh Hóa cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong suốt 65 năm qua.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi đề nghị BIDV Thanh Hóa tiếp tục kế thừa và phát huy những thành tích đã đạt được trong 65 năm xây dựng và phát triển, giữ vững vai trò chủ lực, chủ đạo trên thị trường tiền tệ tín dụng; bám sát mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh để xây dựng chiến lược kinh doanh. Tiếp tục hiện đại hóa công nghệ và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa quy trình, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng.

Đa dạng hóa và nâng cao chất lượng các sản phẩm dịch vụ gắn với xây dựng văn hóa doanh nghiệp; mở rộng mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch và các điểm giao dịch tự động, nhất là tại các khu vực vùng sâu, vùng xa, tạo điều kiện thuận lợi để mọi thành phần kinh tế và các tầng lớp Nhân dân được tiếp cận và sử dụng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng, nhất là được sử dụng nguồn vốn tín dụng để phát triển kinh tế, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và công cuộc đổi mới trên địa bàn Thanh Hóa.

Đi đôi với việc đẩy mạnh phát triển kinh doanh, BIDV Thanh Hóa tiếp tục quan tâm, chăm lo cải thiện đời sống và thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người lao động; tích cực tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện, đồng hành cùng với cấp ủy, chính quyền các cấp hướng về cộng đồng, giúp đỡ người nghèo, hộ nghèo, các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Đồng thời, quan tâm đến công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể; thường xuyên phát động các phong trào thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh, tăng cường phối hợp, hỗ trợ hệ thống ngân hàng nói chung và BIDV Thanh Hóa nói riêng, tranh thủ những cơ hội kinh doanh, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo môi trường thuận lợi để hệ thống ngân hàng không ngừng mở rộng kinh doanh, đóng góp tích cực hơn nữa cho phát triển kinh tế và an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đồng Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi trao bức trướng của UBND tỉnh tặng BIDV Thanh Hóa.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho BIDV Thanh Hóa.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể và cá nhân nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày thành lập BIDV Thanh Hóa.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh đã trao lẵng hoa của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa tặng BIDV Thanh Hóa; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi trao bức trướng của UBND tỉnh mang dòng chữ: “Đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng dịch vụ và đẩy mạnh chuyển đổi số; góp phần xây dựng tỉnh Thanh Hóa sớm trở thành cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc” cho BIDV Thanh Hóa; trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho BIDV Thanh Hóa vì có thành tích tích xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua năm 2021; trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 1 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua nhân dịp kỷ niệm 65 năm thành lập BIDV Chi nhánh Thanh Hóa.

Lãnh đạo BIDV Việt Nam trao Cờ thi đua của BIDV Việt Nam cho BIDV Thanh Hóa.

Lãnh đạo BIDV Việt Nam trao Cờ thi đua của BIDV Việt Nam cho BIDV Thanh Hóa vì thành tích đặc biệt xuất sắc trong 65 năm hoạt động đóng quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển hệ thống BIDV.

Lê Hợi