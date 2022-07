BIDV Thanh Hóa 65 năm chắp cánh vươn xa

Kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Ngân hàng Thương mại CP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Thanh Hóa (27-5-1957 – 27-5-2022) là dấu mốc quan trọng, ghi dấu hành trình xây dựng, trưởng thành, đổi mới và phát triển mạnh mẽ của toàn hệ thống Ngân hàng Thương mại CP Đầu tư và Phát triển Việt Nam nói chung và Ngân hàng Thương mại CP Đầu tư và Phát triển – Chi nhánh Thanh Hóa nói riêng. Đồng thời, cũng là quãng thời gian ghi dấu những đóng góp to lớn, quan trọng của các thế hệ cán bộ, nhân viên BIDV đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

Quầy giao dịch BIDV Thanh Hóa. Ảnh: Xuân Hùng

Lịch sử của BIDV Thanh Hóa là hành trình lịch sử gắn liền với công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước và hoạt động của BIDV Việt Nam. Qua 65 năm xây dựng và trưởng thành, BIDV Thanh Hóa đã trải qua các tên gọi khác nhau gắn với những nhiệm vụ qua từng thời kỳ, đó là Chi nhánh Ngân hàng Kiến thiết Thanh Hóa (từ năm 1957-1980), Ngân hàng Đầu tư và Xây dựng Thanh Hóa (từ năm 1981-1990), Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Thanh Hóa (từ năm 1990-2011) và kể từ ngày 1-5-2012 là BIDV Thanh Hóa.

Trải qua 65 năm xây dựng và phát triển, BIDV Thanh Hóa luôn vượt qua khó khăn, thử thách, chủ động, sáng tạo để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong từng giai đoạn lịch sử. Ngày 26-4-1957, Thủ tướng Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã quyết định thành lập Ngân hàng Kiến thiết Việt Nam và là ngân hàng chuyên doanh sở hữu của Nhà nước đầu tiên ở Việt Nam. Chỉ sau đó 1 tháng, ngày 27-5-1957, Chi nhánh Ngân hàng Kiến thiết Thanh Hóa được thành lập. Đây là một trong số 11 đơn vị vinh dự được thành lập sớm nhất trong hệ thống Ngân hàng Kiến thiết Việt Nam. Ngay từ khi mới thành lập, đội ngũ non trẻ của BIDV Thanh Hóa gồm 17 cán bộ đã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cấp phát và quản lý vốn xây dựng cơ bản cho 30 công trình lớn nhỏ, với tổng số vốn 8,7 triệu đồng và đến năm 1960, số vốn đầu tư tăng lên 15 triệu đồng, cấp phát cho 50 công trình. Trong đó phải kể đến những công trình tiêu biểu, có ý nghĩa quan trọng trong việc khôi phục, phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, như: Đập Bái Thượng, Nhà máy Giấy Mục Sơn, Nhà máy Cơ khí tỉnh, các công trình thủy lợi Bắc sông Mã, Nam sông Mã, khôi phục cầu Hàm Rồng bị hư hại do chiến tranh, xây dựng tuyến đường sắt đoạn Thanh Hóa – Vinh...

Trong thời kỳ cả nước thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng XHCN ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam (1965-1975), với khẩu hiệu “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng hoàn toàn giặc Mỹ xâm lược”, Ngân hàng Kiến thiết Thanh Hóa đã tập trung thực hiện cấp phát vốn bảo đảm giao thông và các công trình phục vụ chiến đấu, phục vụ cho các nhà máy, xí nghiệp sơ tán nhằm duy trì sản xuất. Chỉ tính riêng giai đoạn này, tổng số vốn đầu tư đạt khoảng 734 triệu đồng, gấp 3,9 lần so với giai đoạn 1957-1964. Trong chiến tranh, trụ sở chi nhánh đã phải nhiều lần sơ tán về nhiều địa bàn khác nhau. Tuy gian khổ vất vả nhưng cán bộ Ngân hàng Kiến thiết Thanh Hóa vẫn kiên cường sát cánh với tiền tuyến, bám trụ xây dựng các công trình hậu cần chống chiến tranh phá hoại; đồng thời, thực hiện chi viện, giúp đỡ kịp thời để xây dựng đường giao thông, kho tàng, nhà xưởng, trường học, bệnh viện...

Đất nước hòa bình, thống nhất, cả nước bắt tay vào công cuộc hàn gắn vết thương chiến tranh, tái thiết và dựng xây đất nước. Hòa chung trong không khí đó, giai đoạn từ năm 1976-1980, toàn hệ thống BIDV nói chung và BIDV Thanh Hóa nói riêng đã tập trung nguồn lực để cung ứng vốn tín dụng cho các công trình nhằm hoàn thành nhiệm vụ khôi phục và tái thiết nước nhà một cách nhanh chóng nhất. Chỉ trong 5 năm, tổng số vốn đầu tư xây dựng cơ bản của BIDV Thanh Hóa đạt 841 triệu đồng, với hơn 500 công trình trên toàn tỉnh và 88 công trình viện trợ cho nước bạn Lào.

Năm 1981, Ngân hàng Kiến thiết Việt Nam được chuyển từ Bộ Tài chính sang trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và đổi tên thành Ngân hàng Đầu tư và Xây dựng Việt Nam (từ ngày 24-6-1981). Theo đó, Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Xây dựng tại tỉnh Thanh Hóa được thành lập, với nghiệp vụ chủ yếu vẫn là cấp phát, cho vay thi công và bắt đầu áp dụng thí điểm cơ chế cấp tín dụng ưu đãi từ vốn Nhà nước theo phương thức cho vay có hoàn trả để từng bước xóa bỏ cơ chế bao cấp trong đầu tư xây dựng cơ bản. Những công trình lớn, hiệu quả kinh tế cao đã được xây dựng trong giai đoạn từ 1981-1990, như: Nhà máy Xi măng Bỉm Sơn, Nhà máy đường Lam Sơn, Nhà máy đông lạnh xuất khẩu, tuyến Quốc lộ 1A, cầu Ghép, đập Bái Thượng, Bệnh viện 301, công trình đường dây và trạm biến thế 220 KV Ba Chè... Đây đều là những công trình có ý nghĩa quan trọng và đóng góp lớn cho sự phát triển của tỉnh Thanh Hóa.

Thực hiện đường lối đổi mới, từ năm 1986 đến nay, quá trình hoạt động của BIDV Thanh Hóa đã có những bước tiến đáng kể, điển hình như hoạt động cấp phát và cho vay tín dụng vốn Nhà nước. Cuối năm 1990, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam tiếp tục có những đột phá về xóa bao cấp trong đầu tư xây dựng cơ bản, tự lo một phần tiến tới lo toàn bộ nguồn vốn cho đầu tư trung và dài hạn đối với các công trình, dự án sản xuất, kinh doanh theo kế hoạch của Nhà nước. Đây là chủ trương hoàn toàn mới nhằm nâng cao trách nhiệm của đơn vị vay vốn và ngân hàng trong việc bảo toàn nguồn vốn. Trong thời gian này, Chi nhánh Thanh Hóa đã cấp phát tất cả các nguồn vốn 191 tỷ đồng; trong đó vốn ngân sách Trung ương chiếm 37%, vốn địa phương chiếm 46%, vốn tự có ngành chiếm 12%, vốn viện trợ OXPAM chiếm 5%. Đi đôi với đó, đơn vị còn cung cấp vốn cho nhiều công trình lớn, nhỏ trong tỉnh, điển hình là hoàn thiện hàng trăm km rải nhựa tuyến Quốc lộ 1A, bảo dưỡng sửa chữa hàng trăm km Quốc lộ 15A, Quốc lộ 217 và tuyến đường giao thông khác. Đồng thời, bàn giao, đưa vào sử dụng nhiều cầu đường bộ, như: cầu Mục Sơn, cầu Lai, cầu Đò Dừa, cầu Thiệu Hóa, cầu Tào Xuyên...; đào đắp và nạo vét hàng triệu m3 đất đê điều, hoàn thành nhiều công trình trạm bơm thủy lợi phục vụ tưới tiêu và khai hoang cải tạo đồng ruộng... Ngoài ra, vốn tín dụng được ưu tiên cho các dự án kinh tế mũi nhọn của tỉnh, như: Nhà máy Bia Thanh Hóa, Nhà máy Đường Lam Sơn, Nhà máy mì ăn liền; mở rộng các xí nghiệp đông lạnh hải sản, đá hoa xuất khẩu, Nhà máy Thuốc lá Thanh Hóa... góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa. Từ năm 1995, thực hiện các quyết định của Chính phủ, BIDV đã chuyển sang hoạt động ngân hàng thương mại đa lĩnh vực, tập trung thống nhất và hệ thống cao của tổng công ty Nhà nước hạng đặc biệt hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực đặc thù tài chính - tiền tệ.

Giai đoạn 2001-2011, hoạt động kinh doanh của BIDV diễn ra trong bối cảnh xu thế toàn cầu hóa diễn ra mạnh mẽ, thể chế kinh tế thị trường đã cơ bản hình thành và vận hành có hiệu quả tạo nền tảng vững chắc và là nhân tố thuận lợi cơ bản cho phát triển kinh tế - xã hội. Các nguồn lực cho đầu tư phát triển được huy động tốt hơn, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực, các ngành, lĩnh vực kinh tế phát triển khá toàn diện; các thành phần kinh tế tiếp tục phát triển mạnh, đặc biệt là kinh tế tư nhân, kinh tế hộ, kinh tế cá thể; các doanh nghiệp Nhà nước đã và đang được sắp xếp, đổi mới, chuyển đổi sở hữu; các hiệp hội theo ngành nghề kinh doanh được hình thành. Giai đoạn này cũng đánh dấu sự chuẩn bị tích cực hội nhập của Việt Nam vào nền kinh tế thế giới với việc nước ta được chính thức công nhận là thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Cũng trong giai đoạn này, những năm 2008-2009 cơn bão khủng hoảng tài chính và suy thoái toàn cầu đã làm chao đảo kinh tế thế giới và tác động mạnh đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội. Cùng với toàn hệ thống, BIDV Thanh Hóa đã triển khai thành công dự án hiện đại hóa, tạo cơ sở đổi mới phương thức quản trị kinh doanh phù hợp theo mô hình ngân hàng hiện đại. Những cơ hội, thách thức đan xen nhau trong giai đoạn này đã tạo ra lực đẩy để các ngân hàng phải tự đổi mới nhằm đáp ứng các chuẩn mực quốc tế về chất lượng tín dụng, chất lượng dịch vụ, quản trị rủi ro và trình độ công nghệ, nhờ vậy BIDV Thanh Hóa đã có những bước đi đúng hướng, chủ động, tích cực với sự tăng trưởng ổn định về quy mô, cơ cấu – chất lượng – khả năng sinh lời không ngừng được cải thiện, khẳng định vị thế một ngân hàng thương mại Nhà nước hàng đầu trên địa bàn. BIDV Thanh Hóa đã có những bước tăng trưởng vượt bậc về quy mô, tăng trưởng huy động vốn bình quân giai đoạn đạt 10%/năm, tính đến 31-12-2011 đạt 1.805 tỷ đồng, tăng gấp 2,5 lần so với năm 2001. Tăng trưởng tín dụng bình quân giai đoạn này đạt 9%/năm, tính đến 31-12-2011 đạt 1.696 tỷ đồng, tăng gấp 2,4 lần so với năm 2001.

Hội sở BIDV Thanh Hóa. Ảnh: Xuân Hùng

Giai đoạn 2012-2021, với sự kiện cổ phần hóa hệ thống BIDV đã đánh dấu một bước chuyển mình ngoạn mục từ hình ảnh một ngân hàng 100% vốn Nhà nước sang ngân hàng thương mại cổ phần hiện đại, bắt kịp xu thế phát triển của thời đại. Sau 10 năm hoạt động dưới mô hình ngân hàng thương mại cổ phần, BIDV Thanh Hóa đã có sự thay đổi lớn cả về chất và lượng, kết quả đến 31-12-2021 quy mô huy động vốn tăng trưởng bình quân 13%/năm, đạt 6.251 tỷ đồng, tăng 3,5 lần so với năm 2011; quy mô tín dụng tăng trưởng bình quân 16%/năm đạt 7.348 tỷ đồng, tăng 4,3 lần so với năm 2011; thu dịch vụ ròng tăng trưởng bình quân 15%/năm, đạt 35,3 tỷ đồng, tăng 4,1 lần so với năm 2011; chênh lệch thu chi tăng trưởng bình quân 20%/năm, tăng 6,36 lần so với năm 2011; tỷ trọng cơ cấu quy mô và nguồn thu chuyển dịch theo hướng tích cực. Từ một ngân hàng với nguồn thu chính là lãi suất cho vay, BIDV đã dần chuyển dịch cơ cấu doanh thu sang hướng gia tăng thu nhập từ khu vực dịch vụ. Xác định đây là khu vực mang lại nguồn thu nhập an toàn và hiệu quả nhất đối với hoạt động ngân hàng, BIDV Thanh Hóa luôn tích cực chủ động áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật, quy trình quản lý tiên tiến hiện đại vào hoạt động kinh doanh, đồng thời không ngừng đa dạng hàng hóa dịch vụ, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn và tác phong giao dịch của đội ngũ giao dịch viên và cán bộ quản lý khách hàng, thiết lập kênh phân phối hiện đại theo chuẩn ngân hàng thương mại. Hiện tại trên địa bàn tỉnh, BIDV Thanh Hóa có 6 phòng chức năng tại hội sở chính, 8 phòng giao dịch, 14 cây ATM, 43 điểm thanh toán POS và 33 điểm chi trả kiều hối, đáp ứng được nhu cầu giao dịch cho gần 120.000 khách hàng. Doanh thu dịch vụ đến thời điểm 31-12-2021 đã đạt 35,3 tỷ đồng... Hoạt động kinh doanh của chi nhánh đạt hiệu quả cao, an toàn, tuân thủ pháp luật, thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước năm sau cao hơn năm trước, tích cực tham gia có hiệu quả các chương trình an sinh xã hội vì cộng đồng.

Đi đôi với hoạt động kinh doanh, BIDV nói chung và BIDV Thanh Hóa nói riêng luôn chú trọng và triển khai có hiệu quả các chương trình an sinh xã hội, các hoạt động vì cộng đồng. Chỉ tính trong 10 năm (từ 2011-2021), BIDV Thanh Hóa đã thực hiện các chương trình an sinh xã hội, với giá trị lên tới hàng trăm tỷ đồng; trong đó, đáng chú ý là tài trợ cho các huyện miền núi thuộc Chương trình 30a trị giá 32 tỷ đồng; tài trợ xây dựng Trường THPT Đông Sơn I 12 tỷ đồng; tài trợ Quỹ khuyến học, khuyến tài Lê Khả Phiêu 3 tỷ đồng; tài trợ 2 xe cứu thương giá trị gần 3 tỷ đồng. Đồng thời, hàng năm chi nhánh tài trợ hàng tỷ đồng cho chương trình “Tết ấm người nghèo”, xây dựng nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.

Với sự nỗ lực bền bỉ, kiên trì phấn đấu, năng động, sáng tạo, luôn đi trước, đón đầu và thích ứng với những đổi thay để tồn tại và phát triển, trong 65 năm qua, BIDV Thanh Hóa đã được Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành Trung ương, UBND tỉnh Thanh Hóa, BIDV Việt Nam ghi nhận, trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, như: Cờ thi đua luân lưu của Chính phủ tặng đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua giai đoạn 1957-1966; Huân chương Lao động hạng Ba cho tập thể chi nhánh các năm 1966, 1992, 2012; Bằng khen của Chính phủ năm 2009; Bằng khen của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2010; Bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho tập thể chi nhánh trong 10 năm đổi mới hoạt động ngân hàng từ 1988-1998; Bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho tập thể chi nhánh các năm 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2008, 2011, 2020; Cờ thi đua của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tặng đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2009... Và nhiều bằng khen, danh hiệu thi đua cho các tập thể, cá nhân của chi nhánh. Đặc biệt, trong dịp kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống, BIDV Thanh Hóa vinh dự, tự hào được tiếp tục đón nhận các danh hiệu cao quý, đó là: Cờ thi đua của UBND tỉnh Thanh Hóa và Cờ thi đua của BIDV Việt Nam trao tặng. Đó không chỉ là sự ghi nhận, tuyên dương, mà còn là niềm động viên, khích lệ to lớn đối với toàn thể cán bộ, nhân viên BIDV Thanh Hóa để tiếp tục nỗ lực vươn lên, cống hiến sức lực, trí tuệ cho sự phát triển của đất nước, của ngành, của tỉnh Thanh Hóa.

Chặng đường lịch sử 65 năm đã đi qua, có sự cống hiến của biết bao thế hệ cha anh với những truyền thống vẻ vang và được tiếp bước bởi những bước đi mạnh mẽ của thế hệ trẻ. Mang theo bản lĩnh, sức thanh xuân căng tràn trong từng hơi thở, thế hệ cán bộ BIDV hôm nay đang miệt mài viết tiếp những trang sử hào hùng ấy. Cùng với toàn hệ thống, BIDV Thanh Hóa bước vào năm 2022 với một tinh thần quyết tâm cao thực hiện thành công Nghị quyết số 22/NQ-BIDV về chiến lược phát triển kinh doanh đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2030 nhằm mang lại lợi ích, tiện ích tốt nhất cho khách hàng, cổ đông, người lao động và cộng đồng xã hội.

Lê Ngọc Vân

Giám đốc BIDV Thanh Hóa