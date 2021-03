Bảo vệ rừng vùng giáp ranh huyện Như Xuân với tỉnh Nghệ An

Tuần tra bảo vệ rừng tại xã Xuân Hòa (Như Xuân).

Đến tháng 3-2021, huyện Như Xuân có 55.247,75 ha rừng, độ che phủ đạt là 68%. Trong đó, diện tích rừng giáp ranh huyện Quỳ Châu, Nghĩa Đàn (tỉnh nghệ An) có trên 10.000 ha. Rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Để quản lý, bảo vệ và phát triển rừng (QLBV&PTR), cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Như Xuân, hạt kiểm lâm, chủ rừng,... gặp nhiều khó khăn do địa bàn huyện Như Xuân có đường ranh giới giáp với các huyện Nghĩa Đàn, Quỳ Châu dài 33,5 km. Toàn huyện có 6 xã là Xuân Bình, Bãi Trành, Xuân Hòa, Thanh Hòa, Thanh Phong và Thanh Quân giáp với 7 xã của tỉnh Nghệ An, khu vực này tài nguyên rừng còn khá phong phú. Trong khi đó, đời sống người dân làm nghề rừng vùng giáp với Nghệ An còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ đói nghèo còn cao. Lợi dụng địa hình phức tạp, những năm trước đây một số đối tượng từ Nghệ An câu kết với dân địa phương vào rừng huyện Như Xuân khai thác, vận chuyển trái phép lâm sản đưa xuống sông Chàng, sông Hiếu về Nghệ An tiêu thụ, gây thiệt hại lớn đến tài nguyên rừng.

Thực hiện Quy chế phối hợp số 01/QCPH-LH ngày 13-1-2017 về phối hợp quản lý bảo vệ rừng (BVR) và phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) vùng giáp ranh giữa huyện Nghĩa Đàn, Quỳ Châu (tỉnh Nghệ An) với huyện Như Xuân, thời gian vừa qua Hạt Kiểm lâm huyện Như Xuân đã phối hợp tốt với Hạt Kiểm lâm Nghĩa Đàn, Hạt Kiểm lâm Quỳ Châu (Chi cục Kiểm lâm tỉnh Nghệ An) chủ động tham mưu cho các xã vùng giáp ranh tuyên truyền, vận động Nhân dân BVR, PCCCR. Các hạt kiểm lâm tăng cường phối hợp tuần tra, kiểm tra vùng giáp ranh. Riêng năm 2020 và quý I-2021, Hạt Kiểm lâm huyện Như Xuân đã phối hợp với chính quyền địa phương, chủ rừng các xã vùng giáp ranh trên địa bàn huyện Như Xuân và các hạt kiểm lâm vùng giáp ranh của tỉnh Nghệ An tổ chức kiểm tra, thanh tra 22 cuộc tại vùng rừng giáp ranh, với 178 lượt người tham gia. Kết quả tình hình an ninh rừng ở vùng giáp ranh huyện Như Xuân với các huyện của tỉnh Nghệ An cơ bản ổn định; kiểm soát được nguy cơ cháy rừng, tình trạng xâm canh, xâm cư đã được hạn chế đến mức thấp nhất, không có tụ điểm, điểm nóng về khai thác, phá rừng, săn bắt động vật, buôn bán, vận chuyển lâm sản trái pháp luật. Nhận thức về BVR, PCCCR và phát triển kinh tế lâm nghiệp của Nhân dân vùng giáp ranh được nâng lên. Các hạt kiểm lâm và các huyện, xã, thôn, bản liên quan đã hỗ trợ, giúp đỡ ứng dụng khoa học - kỹ thuật, công nghệ thông tin trong phát triển rừng, BVR và PCCCR.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp BVR vùng giáp ranh giữa huyện Như Xuân với các huyện của tỉnh Nghệ An đã được các hạt kiểm lâm cam kết, năm 2021 các huyện vùng giáp ranh và các hạt kiểm lâm liên quan sẽ tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của kiểm lâm viên địa bàn (KLVĐB) tại các xã, góp phần nâng cao hiệu quả công tác BVR, PCCCR cấp xã vùng giáp ranh. Đồng thời, cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể vào cuộc quyết liệt, trong đó KLVĐB tham mưu cho địa phương triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12-1-2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác QLBV&PTR và tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với chính quyền, cơ quan, ban, ngành trên địa bàn trong công tác QLBV&PTR. Một số khu vực trọng điểm, khu vực rừng còn giàu tài nguyên đã được lực lượng kiểm lâm triển khai thực hiện các giải pháp cụ thể nhằm kiểm soát tình trạng khai thác, vận chuyển lâm sản trái pháp luật. Áp dụng đồng bộ các giải pháp trong QLBV&PTR, trong đó tập trung đổi mới nội dung và phương pháp tuyên truyền, giáo dục Luật Lâm nghiệp đến các tầng lớp Nhân dân. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin hai chiều. KLVĐB chủ động xây dựng, cài cắm thông tin trong quần chúng Nhân dân để phát hiện địa điểm, đối tượng khai thác; tuyến, phương tiện vận chuyển, báo cáo cấp ủy, chính quyền địa phương và hạt trưởng các hạt kiểm lâm nhằm tổ chức giải quyết ngay tận gốc, không để bùng phát thành tụ điểm, điểm nóng. Phối hợp tổ chức thành công diễn tập PCCCR cấp xã. Đối với tuyến Quốc lộ 48 từ Quỳ Châu, Nghĩa Đàn ra đường Hồ Chí Minh: Hạt Kiểm lâm huyện Như Xuân và Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 2 (Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa) đã phối hợp với Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 3 (Chi cục Kiểm lâm Nghệ An) xây dựng kế hoạch phối hợp, nhất là chế độ trao đổi thông tin, quản lý đối tượng, phương tiện vi phạm, tuyến vận chuyển để cùng phối hợp đấu tranh, ngăn chặn kịp thời đối tượng vi phạm Luật Lâm nghiệp. Chính quyền các địa phương vùng giáp ranh tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân ở khu vực giáp ranh không che dấu, chứa chấp, tiếp tay cho lâm tặc phá rừng, tố giác đối tượng vi phạm cho cơ quan chức năng có biện pháp xử lý; có biện pháp quản lý chặt chẽ hộ khẩu, đăng ký tạm vắng, tạm trú để sớm phát hiện đối tượng ra vào rừng.

Kết quả, năm 2020 và quý I-2021 trên địa bàn huyện Như Xuân phát hiện, xử lý 30 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, nộp ngân sách Nhà nước 387.666.000 đồng. Diện tích rừng hiện có được bảo vệ an toàn.

Cùng với chủ động phối hợp trong BVR vùng giáp ranh giữa Hạt Kiểm lâm huyện Như xuân với các hạt kiểm lâm của tỉnh Nghệ An, cấp ủy, chính quyền các địa phương vùng giáp ranh ngoài việc xác định công tác BVR là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cần quan tâm hơn nữa đối với đồng bào vùng sâu, vùng xa, nhất là những người làm nghề rừng, tạo điều kiện cho họ có thêm việc làm, thu nhập ổn định để họ yên tâm gắn bó với rừng, BVR tận gốc.

Thùy Dương