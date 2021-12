Bảo đảm nguồn hàng hóa phục vụ Nhân dân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần – 2022

Mặc dù bị ảnh hưởng lớn của dịch COVID-19, nhưng dự báo dịp cuối năm 2021 và Tết Nguyên đán Nhâm Dần - 2022 nhu cầu mua sắm của Nhân dân vẫn tăng cao. Để ổn định cung cầu, TP Thanh Hóa đã chỉ đạo các đơn vị sản xuất, kinh doanh chủ động xây dựng kế hoạch, phương án dự trữ hàng hóa bảo đảm về số lượng, chất lượng, giá cả, phục vụ người tiêu dùng trong dịp tết.

Hệ thống cửa hàng, siêu thị VinMart, VinMart+ trên địa bàn TP Thanh Hóa đã sẵn sàng nguồn hàng cho thị trường Tết Nguyên đán Nhâm Dần - 2022.

TP Thanh Hóa hiện có 2 trung tâm thương mại, 112 cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn, 29 chợ, cùng hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện ích phân bổ rộng khắp. Bằng việc dự báo lượng tiêu thụ hàng hóa của Nhân dân trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán Nhâm Dần - 2022 tăng từ 15 - 20% so với những tháng bình thường, cũng như thực hiện chỉ đạo của TP Thanh Hóa, các đơn vị sản xuất, kinh doanh và hệ thống siêu thị, chuỗi cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn đã có kế hoạch chuẩn bị nguồn hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu của người dân. Chị Đào Thị Kim Dung, Quản lý hệ thống cửa hàng Vinmart tại tỉnh Thanh Hóa, cho biết: Trên địa bàn TP Thanh Hóa, hệ thống VinMart, VinMart+ có 43 cửa hàng, siêu thị mini. Từ đầu tháng 9-2021, Vinmart đã xây dựng kế hoạch và làm việc với các nhà phân phối để bảo đảm nguồn hàng hóa cho Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đã triển khai xây dựng mở rộng và đưa vào vận hành kho hàng tại TP Vinh (Nghệ An) để dự trữ hàng cho những trường hợp cần thiết, đồng thời bảo đảm không đứt gãy nguồn cung ứng. Hiện nay, tại hệ thống cửa hàng, siêu thị VinMart, VinMart+ trên địa bàn TP Thanh Hóa, nguồn hàng hóa dự trữ phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân trước, trong và sau Tết Nguyên đán lên đến 6,5 tỷ đồng, tăng 15 - 20% so với cùng kỳ. Mặt khác, VinMart cũng tăng khoảng 25% lượng hàng hóa đối với 9 nhóm hàng thực hiện bình ổn giá và triển khai bán nhiều sản phẩm mang nhãn hiệu của Vinmart, như: Giấy, nước giặt, cà phê, bột ngọt, dầu ăn, để người dân TP Thanh Hóa được tiếp cận với các mặt hàng có chất lượng tốt, giá thành cạnh tranh”.

Đi liền với việc triển khai kế hoạch dự trữ hàng hóa phục vụ thị trường cuối năm 2021 và Tết Nguyên đán Nhâm Dần - 2022, các đơn vị sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố cũng chú trọng đến công tác kiểm soát chất lượng nguồn hàng. Đơn cử như Siêu thị Co.opMart Thanh Hóa. Nhiều năm qua, Siêu thị Co.opMart Thanh Hóa chỉ liên kết với những đơn vị cung cấp hàng hóa có đủ chứng nhận kiểm định chất lượng, quy trình sản xuất bảo đảm. Đồng thời, 100% sản phẩm hàng hóa đầu vào đều được các bộ phận của siêu thị kiểm tra, kiểm soát lấy mẫu test nhanh. Để phục vụ thị trường Tết Nguyên đán, bên cạnh những hợp đồng liên kết cố định, Siêu thị Co.opMart Thanh Hóa cũng ký hợp đồng ghi nhớ với một số đơn vị sản xuất, cung ứng hàng hóa vệ tinh, nhằm bảo đảm nguồn hàng khi nhu cầu của thị trường có xu hướng tăng mạnh. Ngoài ra, Siêu thị Co.opMart Thanh Hóa cũng xây dựng phương án dự trữ nguồn lương thực, thực phầm như: gạo, thịt lợn, thịt gia cầm, thủy, hải sản... để chủ động bình ổn giá, ổn định thị trường.

Khảo sát tại các trung tâm thương mại, siêu thị lớn, chợ đầu mối trên địa bàn TP Thanh Hóa, hàng hóa hiện nay tương đối phong phú, đa dạng và giá một số mặt hàng thiết yếu vẫn giữ mức ổn định. Cùng với đó, tại các siêu thị BigC, Co.opMart và hệ thống cửa hàng, siêu thị Vinmart, Vinmart+, hàng hóa phục vụ tết như: bánh, mứt, kẹo, rượu, bia, gạo nếp, thực phẩm tươi sống đã có mặt trên các kệ hàng. Hầu hết các đơn vị sản xuất, kinh doanh trên địa bàn TP Thanh Hóa đều cam kết không để xảy ra hiện tượng khan hiếm hàng hóa và tăng giá đột biến.

Song song với việc chỉ đạo các đơn vị sản xuất, kinh doanh dự trữ hàng hóa, thành phố cũng xây dựng phương án bảo đảm nguồn lương thực, thực phẩm thiết yếu đã xây dựng, để chủ động phục vụ tốt nhu cầu của người dân trong dịp tết, vừa sẵn sàng ứng phó với những diễn biến dịch COVID-19. Ngoài ra, TP Thanh Hóa cũng chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn hướng dẫn các đơn vị sản xuất, kinh doanh, nhất là trung tâm thương mại, hệ thống siêu thị thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch, khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, bảo đảm an toàn cho người dân yên tâm mua sắm; sẵn sàng áp dụng kinh doanh online, đẩy mạnh áp dụng công nghệ số trong trường hợp dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Dự trữ hàng hóa thiết yếu không chỉ phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần - 2022, mà còn là cơ hội để các đơn vị sản xuất, kinh doanh, hệ thống siêu thị tăng doanh thu, bù đắp lại những tháng phải tạm dừng hoạt động do dịch COVID-19.

Bài và ảnh: Hòa Bình