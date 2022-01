Bảo đảm nguồn cung nông sản, thực phẩm thiết yếu dịp cuối năm

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dự báo thời điểm cuối năm, nhất là dịp gần Tết Nguyên đán nhu cầu sử dụng mặt hàng nông sản của người dân tăng từ 15 đến 20%. Do đó, ngành nông nghiệp cùng các huyện, thị xã, thành phố đã và đang chỉ đạo, đôn đốc bà con nông dân tăng cường sản xuất, kết nối tiêu thụ sản phẩm nhằm bảo đảm nguồn cung, góp phần bình ổn thị trường.

Hộ dân xã Tân Thành (Thường Xuân) chăm sóc, phòng dịch cho đàn gà phục vụ dịp Tết Nguyên đán.

Để đáp ứng nhu cầu về gà thịt tăng vào cuối năm, gần 3 tháng trước, hơn 20 hộ dân tại các huyện Thường Xuân, Như Xuân, Cẩm Thủy thực hiện liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm gà ta với HTX Nông trại 36 đã tăng 20% tổng đàn nuôi so với thời trước đó. Ông Hà Văn Phong, Giám đốc HTX Nông trại 36, cho biết: Với việc tăng đàn, HTX dự kiến sẽ tiêu thụ 25.000 con gà thịt, tương đương với 50 tấn. Trong đó, 15.000 con được tiêu thụ theo hợp đồng với doanh nghiệp và đại lý, còn 10.000 con sẽ được tiêu thụ tự do. Hiện tại, HTX đã tập trung hướng dẫn cho các hộ nuôi thực hiện nghiêm các biện pháp chăm sóc, bảo vệ, phòng, chống dịch bệnh cho đàn gà. Đồng thời, thực hiện các biện pháp tăng sức đề kháng, chống rét cho đàn gà.

Ngay từ tháng 12-2021, 250 hộ chuyên sản xuất rau an toàn tại xã Quảng Lưu đã xuống giống nhiều loại rau màu để có sản phẩm đưa ra thị trường phục vụ người tiêu dùng vào dịp cuối năm. Ông Lê Ích Hải, thôn Mậu Đông, xã Quảng Lưu, cho biết: Với kinh nghiệm qua nhiều năm sản xuất, ông và nhiều hộ trồng rau trong xã đều nắm rõ thời gian gieo trồng đến khi thu hoạch của từng loại cây trồng, cũng như quy trình chăm sóc, từ đó lên lịch sản xuất và có biện pháp kỹ thuật chăm sóc phù hợp để thu hoạch kịp thời vào dịp cuối năm. Hầu hết việc gieo trồng các cây rau màu của các hộ dân trong xã đều thực hiện theo lịch sản xuất xen canh theo từng thửa, từng trà. Hiện tại, với hơn 18 ha chuyên canh rau an toàn, mỗi ngày vùng trồng rau an toàn xã Quảng Lưu cung ứng ra thị trường khoảng 2 tấn rau an toàn các loại. Thời điểm cận tết, lượng tiêu thụ rau an toàn sẽ được tăng lên từ 3 đến 3,5 tấn/ngày.

Để bảo đảm nguồn cung nông sản, thực phẩm thiết yếu dịp cuối năm và Tết Nguyên đán 2022, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang tích cực phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố theo dõi sát tình hình sản xuất, diễn biến thời tiết, dịch bệnh, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ, thu hoạch sản phẩm nông, lâm, thủy sản đúng thời vụ, tránh tình trạng dư thừa hoặc thiếu hụt cục bộ. Trước mắt là tập trung chăm sóc, thu hoạch nhanh, gọn diện tích cây trồng vụ đông; đồng thời, tiến hành sản xuất vụ đông xuân. Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn các loại dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh nông sản trên địa bàn tỉnh nắm bắt tình hình, chủ động dự trữ và cung ứng lương thực, thực phẩm, đáp ứng các mặt hàng nông sản, thực phẩm thiết yếu. Đồng thời, có phương án bảo đảm nguồn cung ổn định thị trường các mặt hàng nông sản thực phẩm nói chung và mặt hàng thịt lợn nói riêng cho dịp cuối năm và Tết Nguyên đán.

Với các giải pháp phát triển sản xuất, kiểm soát dịch bệnh, trên cơ sở đánh giá năng lực sản xuất trong các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dự kiến năng lực cung ứng nông sản, thực phẩm thiết yếu cho dịp cuối năm và Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 khoảng 526.200 tấn các loại. Trong đó, lúa gạo khoảng 250.000 tấn; rau, quả 155.000 tấn; thịt lợn 40.000 tấn; thịt gia cầm 17.000 tấn; thịt trâu, bò 10.000 tấn; cá 33.000 tấn; tôm 2.500 tấn, các loại thủy sản khác 14.000 tấn; muối 4.700 tấn. Ngoài ra, trứng gia cầm đạt khoảng 80 triệu quả, nước mắm đạt 5.700 lít.

Bài và ảnh: Tiến Xuân