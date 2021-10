Bảo đảm lưu thông hàng hoá, hành khách và phục hồi sản xuất tại các khu vực sản xuất công nghiệp

Chiều 20-10, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về lưu thông hàng hoá, hành khách và phục hồi sản xuất tại các khu vực sản xuất công nghiệp bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19.

Các đại biểu tham gia tại điểm cầu tỉnh Thanh Hoá.

Đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chủ trì tại điểm cầu tỉnh Thanh Hoá. Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị liên quan.

Thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg, ngày 3-10-2021 của Thủ tướng chính phủ về việc phục hồi sản xuất tại các khu vực sản xuất công nghiệp trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và những chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, ngày 16-10-2021 Bộ Giao thông - Vận tải đã ban hành Quyết định số 1812/QĐ-BGTVT hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải của 5 lĩnh vực, gồm: Đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải, đường sắt và hàng không đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, để phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - trật tự an toàn xã hội; tạo điều kiện khôi phục sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội, đưa đời sống sinh hoạt của người dân dần trở lại tình trạng bình thường mới.

Cùng với đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn các tỉnh, thành phố khẩn trương thành lập Ban Chỉ đạo phục hồi sản xuất, phân công nhiệm vụ cụ thể để triển khai kế hoạch, thông qua phương án sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn, vừa duy trì sản xuất, kinh doanh vừa bảo đảm an toàn phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế, nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thủ tục đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế nhằm nối lại các chuỗi sản xuất, cung ứng hàng hóa bị đứt gãy và thiếu hụt lao động phục vụ sản xuất do ảnh hưởng của dịch, bệnh COVID-19… Nhờ đó, nhiều doanh nghiệp tại các khu, cụm công nghiệp đã quay lại sản xuất, hoạt động sản xuất trên địa bàn cả nước đã dần phục hồi, tạo những tín hiệu tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã nội nói chung.

Các địa phương tham gia hội nghị. (Ảnh chụp màn hình trực tuyến)

Tại hội nghị, các địa phương đã trình bày một số khó khăn, vướng mắc trong việc tổ chức lại vận tải hành khách bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 và việc phục hồi sản xuất tại các khu vực sản xuất công nghiệp trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh COVID-19, như nhu cầu đi lại của người dân chưa cao; đội ngũ phục vụ vận tải chưa đáp ứng đủ yêu cầu phòng, chống dịch bệnh (tiêm đủ 2 mũi vắc xin). Tại các khu, cụm công nghiệp lượng công nhân được tiêm đủ 2 liều vắc xin còn thấp, các doanh nghiệp sản xuất chưa đủ điều kiện để duy trì sản xuất tuyệt đối an toàn...

Một số địa phương cũng kiến nghị Chính phủ cần triển khai cụ thể những biện pháp kiểm soát việc mở cửa kinh tế phù hợp với hoạt động kiểm soát xã hội…

Trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá, thực hiện Công điện số 1322/CĐ-TTg, ngày 10-10-2021 của Chính phủ về tổ chức hoạt động vận tải hành khách bảo đảm thích ứng linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, đồng thời căn cứ các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Giao thông - Vận tải, UBND tỉnh và hướng dẫn của Ngành Y tế, Sở Giao thông - Vận tải đã phối hợp với các đơn vị kịp thời hướng dẫn vận chuyển hành khách bảo đảm an toàn phòng chống dịch bệnh, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của Nhân dân.

Theo đó, hoạt động vận tải hành khách nội tỉnh (xe buýt, taxi, hợp đồng du lịch) đã hoạt động trở lại; hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh được thí điểm tại 7 tuyến cố định, như: Thái Nguyên, Sơn La, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hoà Bình, Nghệ An, Hải Phòng và ngược lại, nhưng tần suất không qua 20-30% số chuyến của đơn vị theo lưu lượng được công bố.

Sở Giao thông - Vận tải cũng đã phối hợp với Cảng vụ hàng không Miền Bắc tại Thọ Xuân tổ chức hoạt động vận tải hành khách bằng đường hàng không. Theo đó, từ ngày 11-10 đến hết ngày 19-10 có 10 chuyến bay với 131 hành khách đi và 10 chuyến bay với 1.053 hành khách đến Cảng hàng không Quốc tế Thọ Xuân, được các đơn vị, địa phương liên quan phối hợp tổ chức vận chuyển về nơi cư trú an toàn, bảo đảm theo quy định phòng, chống dịch COVID-19.

Trong hoạt động vận tải đường sắt, tỉnh Thanh Hoá cũng thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ theo phương châm an toàn, linh hoạt, hiệu quả. Qua đó, có 21 chuyến tàu đón, trả khách với số lượng hành khách đi là 600 người, hành khách đến là 633 người tại các ga trên địa bàn …

Hoạt động sản xuất của các nhà máy tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn duy trì hoạt động hiệu quả, an toàn. Tỉ lệ công nhân hoạt động tại các nhà máy, xí nghiệp trên địa bàn tỉnh đã được tiêm ít nhất 1 mũi vắc xin phòng dịch COVID-19 được nâng lên…

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lưu thông hàng hoá, hành khách và phục hồi sản xuất tại các khu vực sản xuất công nghiệp bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19. Đồng thời, đánh giá cao những kết quả mà các địa phương trong cả nước đã đạt được thời gian vừa qua.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành lưu ý các địa phương cần chủ động xây dựng những phương án phù hợp, sát tình hình thực tế hơn, phù hợp diễn biến của dịch bệnh COVID-19 và tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp sản xuất để nhanh chóng khôi phục phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, cần phải chủ động thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch bệnh một cách phù hợp, hiệu quả và tổ chức thực hiện thống nhất trên toàn quốc. Các địa phương không ban hành quy định trái với nguyên tắc chung, nhưng cũng không cứng nhắc, vận dụng linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với thực tiễn từng địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm kết luận sau hội nghị trực tuyến.

Sau hội nghị trực tuyến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm đánh giá cao sự nỗ lực của các sở, ngành, đơn vị liên quan trong việc khôi phục hệ thống vận tải hành khách, hàng hoá nội tỉnh, liên tỉnh và duy trì sản xuất tại các khu vực sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ban, ngành liên quan tiếp tục xây dựng kế hoạch, phương án lưu thông hàng hoá, hành khác và phục hồi sản xuất tại các khu vực sản xuất công nghiệp bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 để trình UBND tỉnh thông qua trong thời gian sớm nhất.

Sở Y tế tiếp tục phối hợp, liên hệ với Bộ Y tế để tiếp nhận, phân phối vắc xin phù hợp bảo đảm hiệu quả công tác tiêm phòng vắc xin phòng chống COVID-19 cho người lao động.

Lê Hoà