Bảo đảm hiệu quả cung – cầu nguồn lao động Dau khi dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát, xí nghiệp, nhà máy và các hoạt động dịch vụ, sản xuất được nối lại, người dân trên địa bàn tỉnh trở lại cuộc sống bình thường mới. Do đó, nhu cầu tuyển dụng thêm lao động để tập trung phục hồi, tăng tốc sản xuất, bù lại thời gian ảnh hưởng do dịch bệnh. Những tháng cuối năm, để hoàn thiện những đơn hàng may mặc xuất khẩu cuối cùng của năm 2021 và sẵn sàng cho các đơn hàng mới đầu năm 2022, Công ty TNHH 888, xã Quảng Hợp (Quảng Xương), trực thuộc Tổng Công ty May 10 đang có nhu cầu tuyển dụng thêm khoảng 80 lao động. Công nhân Công ty TNHH 888, xã Quảng Hợp (Quảng Xương) trong ca sản xuất. Ông Dương Văn Lâm, Phó tổng Giám đốc Công ty TNHH 888, cho biết: Ở thời điểm hiện tại, khi hoạt động vận chuyển được lưu thông, công ty đang tăng tốc sản xuất để bù lại doanh thu thiếu hụt trong thời gian ảnh hưởng của dịch bệnh. Đồng thời, dịp cuối năm, thị trường các nước chuẩn bị bước vào các kỳ nghỉ lễ nên nhu cầu hàng hóa tăng cao, công ty có thêm nhiều đơn hàng. Do đó, trong quý IV, chúng tôi đang có nhu cầu tuyển dụng thêm khoảng 80 lao động có tay nghề để hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, chung tay cùng các cấp chính quyền địa phương trong giải quyết việc làm cho lao động trở về từ vùng dịch. Được biết, để tuyển dụng đủ số lượng lao động cần thiết, Công ty TNHH 888 mở rộng quy mô tuyển dụng ra toàn tỉnh. Tuy nhiên, công tác tuyển dụng của công ty gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, lao động trong tỉnh cũng hạn chế di chuyển giữa các vùng. Vì vậy, đến nay, công ty mới tuyển dụng được khoảng 50 lao động, số lượng còn lại chủ yếu là lao động thời vụ, thực hiện những công đoạn đơn giản trong may mặc. Điều này, gây áp lực khá lớn cho tiến độ sản xuất của công ty. Cùng chung tay hỗ trợ, giải quyết việc làm cho người lao động, Công ty CP Chế biến và Xuất khẩu nông sản Việt, đóng trên địa bàn phường Long Anh (TP Thanh Hóa) đã xây dựng phương án tuyển dụng 50 lao động trong quý IV-2021. Bà Nguyễn Thị Vân, phó giám đốc công ty, cho biết: Để đẩy nhanh tiến độ sản xuất, hoàn thiện các đơn hàng xuất khẩu và hỗ trợ người lao động trong thời điểm dịch bệnh, công ty xây dựng phương án tuyển dụng lao động tại TP Thanh Hóa và một số huyện lân cận, như: Hoằng Hóa, Hậu Lộc, Hà Trung... Mặc dù sản xuất mặt hàng nông sản xuất khẩu không đòi hỏi quá cao tay nghề của người lao động, song, chúng tôi lại có yêu cầu cao trong phòng, chống dịch bệnh, như: lao động ứng tuyển là người trở về từ vùng dịch phải tiêm đủ 2 mũi vắc–xin, lao động trong tỉnh cần có xác nhận âm tính với vi-rút SARS-CoV-2. Bên cạnh đó, khi được nhận, lao động phải cam kết thực hiện đúng các quy định phòng, chống dịch bệnh theo quy tắc 5K của Bộ Y tế. Với những yêu cầu khá “gắt” như trên nên lượng lao động đủ tiêu chuẩn được tuyển dụng thêm tại Công ty CP Chế biến và Xuất khẩu nông sản Việt, tính đến hết tháng 10-2021 mới đạt khoảng 30 người. Số liệu từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thanh Hóa, tính đến trung tuần tháng 10-2021, trên địa bàn tỉnh có khoảng 185.700 công dân trở về từ các vùng dịch ở các tỉnh, thành phố trong cả nước; trong đó, có hơn 183.000 người trong độ tuổi lao động. Sau thời gian thực hiện cách ly y tế bắt buộc, hầu hết lực lượng lao động này đều mong muốn tìm một công việc ổn định để duy trì cuộc sống, nhất là ở thời điểm cuối năm. Nắm bắt được nhu cầu đó, UBND tỉnh đã có Phương án số 198/PA-UBND, ngày 2-9-2021 về “Đào tạo nghề nghiệp, giải quyết việc làm cho người lao động Thanh Hóa trở về từ vùng dịch sau khi thực hiện xong việc cách ly”. Theo đó, người lao động Thanh Hóa trở về từ vùng dịch sẽ được đào tạo nghề, giải quyết việc làm tại các khu công nghiệp, khu kinh tế, cụm công nghiệp, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh, phù hợp với trình độ tay nghề, sức khỏe, độ tuổi, giới tính giúp họ vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. Theo một số khảo sát của Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa và Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh, cho thấy, nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hiện nay là gần 33.300 lao động, trong đó, lao động nữ chiếm 70%. Được biết, các doanh nghiệp trên địa bàn TP Thanh Hóa có nhu cầu tuyển dụng từ 12.000 đến 15.000 lao động. Trong đó, các doanh nghiệp ở Khu Công nghiệp Hoàng Long cần tuyển 5.000 lao động, các doanh nghiệp ở Khu Công nghiệp Lễ Môn cần tuyển khoảng 4.000 lao động; các doanh nghiệp ở Khu Công nghiệp Đình Hương - Tây Bắc Ga và Cụm công nghiệp Thiệu Dương cần tuyển 3.000 lao động. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh, nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất giày da, may mặc cần tuyển dụng lao động, với số lượng lớn, như: Công ty TNHH ROLLSPORT 1 Việt Nam 1.100 lao động, Công ty TNHH Giày Aleron Hoằng Long 2.000 lao động, Công ty TNHH Giày ROLLSPORT 2 Việt Nam 3.700 lao động, Công ty TNHH MTV TCE JEAN 1.100 lao động, Công ty TNHH Giày SUNJADE 1.500 lao động... Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, hầu hết các đơn vị tuyển dụng đều ưu tiên lao động có tay nghề, đã qua đào tạo và thực hiện tiêm đủ 2 liều vắc–xin phòng dịch... nên số lượng lao động đáp ứng các yêu cầu trên còn hạn chế. Mặt khác, số lượng lao động được đào tạo, có tay nghề lại khó khăn trong lựa chọn công việc phù hợp. Do đó, dẫn tới tình trạng “cung” chưa gặp “cầu”, lao động dồi dào song doanh nghiệp vẫn khó tuyển dụng và ngược lại. Để đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, nhất là thời điểm cuối năm 2021 và đầu năm 2022, thời gian tới, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh tăng cường rà soát, điều tra, tổng hợp về thị trường lao động; phối hợp với doanh nghiệp, cơ sở đào tạo nghề, các trường dạy nghề chủ động nắm bắt nhu cầu tuyển dụng lao động để tạo nguồn "cung" lao động chất lượng; làm tốt công tác hướng nghiệp tại các trường học. Ngoài ra, các đơn vị liên quan của tỉnh cũng tiếp tục nâng cao hiệu quả "cầu nối" giữa doanh nghiệp và người lao động.

