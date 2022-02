Bảo đảm cung ứng nguồn rau, quả an toàn sau tết

Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, nhu cầu sử dụng các mặt hàng nông, lâm, thủy sản trên địa bàn tỉnh tăng 15 - 20%. Tuy nhiên, thời điểm sau tết, thời tiết có nhiều diễn biến xấu, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp. Do đó, tình trạng khan hiếm, tăng giá đối với các mặt hàng rau, củ, quả thường xảy ra, nhất là nguồn hàng hóa sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn. Do đó, các doanh nghiệp, HTX và bà con nông dân trồng rau an toàn (RAT) trên địa bàn tỉnh đã, đang tập trung gieo trồng, chăm sóc, thu hoạch sản phẩm để đáp ứng nhu cầu của thị trường.

HTX dịch vụ nông nghiệp Thiệu Hưng, thị trấn Thiệu Hóa (Thiệu Hóa) chuẩn bị nguồn rau, quả an toàn cung ứng cho thị trường.

Với truyền thống sản xuất nông nghiệp và áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, thị trấn Thiệu Hóa đã trở thành địa chỉ tin cậy cung cấp rau sạch, góp phần bảo đảm nguồn cung cho thị trường tiêu thụ trên địa bàn tỉnh. Ông Nguyễn Văn Dương, Giám đốc HTX dịch vụ nông nghiệp Thiệu Hưng, cho biết: Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, nhất là vấn đề kết nối, tiêu thụ các loại nông sản. Hàng hóa, nông sản chủ lực của HTX hiện được tiêu thụ với sản lượng khoảng 85% qua các thương lái ra ngoài địa bàn huyện; 10% tiêu thụ tại các chợ, điểm bán hàng tại các xã, thị trấn; 5% tiêu thụ thông qua các chuỗi liên kết, các cửa hàng thực phẩm sạch, bếp ăn tập thể và kênh bán hàng online. Để bảo đảm nguồn cung rau, củ, quả cho thị trường, ngay từ tháng 12-2021, HTX đã hướng dẫn, khuyến khích bà con xuống giống su hào, bắp cải, súp lơ để cung ứng cho thị trường dịp Tết Nguyên đán. Đồng thời, xen canh, tăng vụ, chú trọng sản xuất trong nhà màng, nhà lưới để bảo đảm năng suất, chất lượng cung ứng cho thị trường thời điểm sau tết.

Được biết, HTX dịch vụ nông nghiệp Thiệu Hưng đã cung cấp khoảng 25 tấn rau quả an toàn cho thị trường dịp trước, trong tết, doanh thu hơn 400 triệu đồng/ha. Đồng thời, có kế hoạch phát triển, dự trữ nguồn RAT cho thời điểm sau tết. Tuy nhiên, thời gian qua, thời tiết không thuận lợi cho cây rau màu sinh trưởng nên sản lượng rau các loại không lớn, với hơn 5 ha rau màu dự trữ, sản lượng khoảng 10 tấn, nửa đầu tháng 2-2022, HTX dịch vụ nông nghiệp Thiệu Hưng đạt doanh thu khoảng 200 triệu đồng/ha.

Thời gian qua, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch nhưng gia đình anh Phạm Văn Lĩnh, thôn Hạc Sơn, xã Cẩm Bình (Cẩm Thủy) vẫn duy trì 6 ha sản xuất rau, củ, quả theo hướng an toàn để cung cấp cho Nhân dân trên địa bàn và các huyện miền núi lân cận. Anh Lĩnh cho biết, dự kiến việc tiêu thụ RAT trong thời gian tới sẽ có biến động. Hiện tại, thời tiết diễn biến bất lợi gây khó khăn cho sản xuất nông nghiệp, nhất là sản xuất an toàn nên sản lượng rau, quả trên thị trường có chiều hướng giảm, giá thành cao. Đồng thời, sau Tết Nguyên đán các nhà máy, xí nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục sản xuất, kinh doanh nên nhu cầu thực phẩm tăng cao, có thể xảy ra tình trạng khan hiếm nguồn thực phẩm, nhất là rau, quả an toàn. Do đó, gia đình đã thực hiện che chắn, lợp mái một khu sản xuất khoảng 2 ha và tăng cường chăm sóc cho diện tích còn lại để bảo đảm chất lượng, sản lượng. Nhờ đó, trung bình mỗi ngày, khu sản xuất của anh Lĩnh cung ứng hơn 3 tấn rau, quả, góp phần bảo đảm nguồn cung cho thị trường khu vực miền núi và chợ đầu mối rau, củ, quả của tỉnh.

Nắm bắt được nhu cầu thị trường và sức tiêu thụ lượng RAT sau tết, ngành nông nghiệp và chính quyền các địa phương đã, đang triển khai thực hiện các biện pháp hỗ trợ các đơn vị, bà con nông dân bảo đảm nguồn cung ứng RAT. Theo đó, đội ngũ cán bộ khuyến nông viên cơ sở, các HTX dịch vụ nông nghiệp thường xuyên bám sát đồng ruộng, theo dõi, cập nhật diễn biến thời tiết và tình hình sâu bệnh để hướng dẫn bà con thực hiện các biện pháp bảo vệ và chăm sóc rau màu theo hướng VietGAP, bảo đảm chất lượng sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng. Theo đánh giá sơ bộ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nhờ chủ động các giải pháp sản xuất, dự trữ các sản phẩm nông sản, nên mặc dù sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, tình hình thời tiết, dịch bệnh diễn biến phức tạp khiến một số loại rau, quả nhất là RAT có tăng giá so với ngày thường nhưng không có hiện tượng tăng giá đột biến, tình hình cung ứng và lưu thông hàng hóa thông suốt, bảo đảm nhu cầu sử dụng và sinh hoạt của Nhân dân.

Bài và ảnh: Lê Thanh