Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông tăng cường công tác bảo vệ rừng, tạo sinh kế cho người dân

Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên (BTTN) Pù Luông được giao quản lý là 16.999,81 ha, nằm trên địa bàn 9 xã thuộc các huyện Quan Hóa, Bá Thước với nhiều động, thực vật quý hiếm. Hiện nay, xung quanh khu bảo tồn có hơn 18.000 người sinh sống.

Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông phối hợp với lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, bảo vệ rừng.

Qua tìm hiểu thực tế được biết, đa phần người dân nơi đây là đồng bào dân tộc thiểu số, cuộc sống bộn bề khó khăn, thu nhập còn phụ thuộc vào nguồn lợi khai thác rừng. Điều này đã gây áp lực lớn đến công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên rừng. Trước thực trạng này, Ban Quản lý Khu BTTN Pù Luông thường xuyên quan tâm tới công tác quản lý, bảo vệ rừng; phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã, các ngành liên quan tổ chức tuyên truyền Luật Lâm nghiệp, các văn bản của Đảng, Nhà nước quy định về quản lý, bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học. Tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về khai thác, vận chuyển lâm sản trong khu bảo tồn. Phối hợp với Hạt Kiểm lâm Bá Thước, chính quyền địa phương, lực lượng dân quân tự vệ, các tổ bảo vệ rừng ở thôn, bản kiểm tra an ninh rừng theo định kỳ.

Trong năm 2021, tổ kiểm lâm cơ động và các trạm kiểm lâm trực thuộc Ban Quản lý Khu BTTN Pù Luông đã xây dựng kế hoạch và tổ chức 1.910 lượt tuần tra, kiểm tra an ninh rừng trên toàn bộ diện tích 40/40 tiểu khu. Phối hợp với Chi cục Kiểm lâm Vùng II, Ban Quản lý Khu BTTN Ngọc Sơn – Ngổ Luông, Hạt Kiểm lâm huyện Mai Châu; các xã Vạn Mai (huyện Mai Châu), Ngổ Luông (huyện Tân Lạc), Tự Do (huyện Lạc Sơn), tỉnh Hòa Bình tổ chức được 15 lượt tuần tra, kiểm tra an ninh rừng vùng giáp ranh... Qua quá trình, phối hợp tuần tra, kiểm soát với lực lượng chức năng Ban Quản lý khu BTTN Pù Luông đã phát hiện và xử 8 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, tịch thu 6,747m3 gỗ các loại, 4 cưa xăng, 1 súng săn, tổng tiền phạt nộp ngân sách Nhà nước gần 95 triệu đồng.

Cùng với việc tăng cường quản lý, bảo vệ rừng, Ban Quản lý Khu BTTN Pù Luông luôn chú trọng tới việc tạo sinh kế cho người dân vùng lõi trong, lõi ngoài. Từ năm 2020 đến nay, Ban Quản lý Khu BTTN Pù Luông xây dựng, triển khai thực hiện nhiều mô hình, dự án tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân như: Mô hình chăn nuôi bò cái sinh sản tại xã Lũng Cao, huyện Bá Thước; mô hình chăn nuôi vịt Cổ Lũng tại các xã Cổ Lũng (Bá Thước), Phú Lệ (Quan Hóa); dự án Tăng cường phát triển năng lực hành động cho phụ nữ dân tộc thiểu số nhằm phát triển sinh kế và quản lý bền vững tài nguyên thiên nhiên.

Tham gia các mô hình, dự án trên có 222 hộ dân được hỗ trợ 14.442 con giống, thức ăn chăn nuôi và tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật chăn nuôi. Bên cạnh đó, Ban Quản lý Khu BTTN Pù Luông đã ký thỏa thuận hợp tác với Tổ chức GRET - tổ chức phi chính phủ phát triển của Pháp, mời chuyên gia tư vấn du lịch thực hiện việc điều tra, đánh giá tiềm năng, xây dựng các sản phẩm du lịch; phối hợp với chi hội phụ nữ tại các thôn Kho Mường, Báng, xã Thành Sơn, Ấm Hiêu, xã Cổ Lũng (Bá Thước) phát triển các mô hình kinh tế do phụ nữ làm chủ nhằm quản lý, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên ở vùng đệm trong, đệm ngoài của Khu BTTN Pù Luông. Thực hiện chương trình hỗ trợ phát triển cộng đồng vùng đệm ngoài các khu BTTN theo Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Ban Quản lý Khu BTTN Pù Luông đã hỗ trợ vật liệu xây dựng các công trình đường giao thông, điện chiếu sáng, cổng chào cho 22 thôn, bản thuộc vùng đệm trên địa bàn các huyện Bá Thước, Quan Hóa.

Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Đình Phương, Giám đốc Ban Quản lý Khu BTTN Pù Luông, cho biết: Thời gian tới, để tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, tạo sinh kế cho người dân sống ở vùng đệm trong, đệm ngoài khu bảo tồn, Ban Quản lý Khu BTTN Pù Luông tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, kế hoạch bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng. Phối hợp với chính quyền các xã, các ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra rừng để ngăn chặn, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi xâm hại tài nguyên rừng. Tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện nhiều chương trình, dự án hỗ trợ sinh kế cho người dân sống xung quanh vùng lõi, vùng đệm. Nghiên cứu thực hiện các mô hình sản xuất mới phù hợp với đặc thù của địa phương, giúp người dân có việc làm, thu nhập ổn định... Qua đó, góp phần phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân sống xung quanh khu BTTN, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bài và ảnh: Xuân Anh